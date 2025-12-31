सौम्या टंडन 'भाभी जी घर पर हैं 2.0 'मध्ये परतणार का ? अभिनेत्रीनं केला खुलासा....
'भाभी जी घर पर हैं 2.0 'मध्ये सौम्या टंडन पुनरागमन करू शकते, याबद्दल सध्या चर्चा सुरू होती. आता यासंदर्भात अभिनेत्रीनं स्वत: खुलासा केला आहे.
Published : December 31, 2025 at 12:10 PM IST
मुंबई - टीव्हीवरील सर्वात लोकप्रिय शोपैकी एक, 'भाभीजी घर पर हैं', एका नवीन ट्विस्टसह प्रसारित झाला आहे. 'भाभी जी घर पर हैं 2.0'मध्ये आता अंगूरी भाभी म्हणजेच शिल्पा शिंदे परत आल्यानंतर अनेक चाहते खुश झाले होते. शिल्पा शिंदेच्या पुनरागमनादरम्यान, असं म्हटलं जात होत की, सौम्या टंडनला देखील या शोमध्ये दिसेल. आता या शोबद्दल ज्येष्ठ अभिनेत्री सौम्याला प्रश्न विचारण्यात आला होता. शोमध्ये परतण्याबद्दल सौम्या टंडननं एक प्रतिक्रिया दिली. अलीकडेच तिनं एका मुलाखतीमध्ये या शोबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. तिनं म्हटलं की, "नाही मी 'भाभीजी घर पर है'मध्ये अजिबात दिसणार नाही. मी आता दुसऱ्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे. त्यामुळं हा प्रश्नच उद्भवत नाही." आता सौम्या सध्या दुसऱ्या प्रोजेक्ट्च्या कामांमध्ये व्यग्र आहे.
'भाभी जी घर पर हैं 2.0 'मध्ये सौम्या टंडन परत येईल ? : दरम्यान सौम्या टंडननं 'भाभीजी घर पर हैं' या मालिकेमध्ये अनिता नारायण मिश्राची भूमिका साकारली होती. तिची ही भूमिका देखील खूप गाजली होती. या शोमध्ये ती विभूति नारायण मिश्राच्या पत्नी होती. दरम्यान सौम्या टंडननं 'भाभी जी घर पर हैं' हा शो 2020मध्ये सोडला होता. आता शिल्पा शिंदे 'भाभी जी घर पर हैं 2.0 'मध्ये परत आल्यावर अनेकजण सौम्या टंडनला शोमध्ये पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. तसेच 'धुरंदर' चित्रपटामध्ये सौम्यानं अक्षय खन्नाचं पात्र रहमान डकैतच्या पत्नीची भूमिका केली. तिची ही भूमिका खूप गाजली. या चित्रपटामधील तिचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. चित्रपटामध्ये तिची भूमिका छोटी असून देखील तिनं एक वेगळीच छाप रुपेरी पडद्यावर सोडली होती.
'धुरंदर 2'वर विचारला गेला प्रश्न : दरम्यान मुलाखतीत सौम्याला 'धुरंदर 2' या चित्रपटाबद्दल विचारण्यात आला. यावर तिनं सांगितलं की, तिची प्रमुख भूमिका नाही कारण रहमान डकैत मेला आहे. त्यामुळं चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात तिला फारसे दाखविले जाणार नाही. दरम्यान 'धुरंदर 2' हा चित्रपट पुढील वर्षी म्हणजेच मार्चमध्ये रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगच्या व्यक्तिरेखेभोवती कथा पुढं दाखविण्यात येणार आहे. दरम्यान 'धुरंदर' या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि सारा अर्जुन यांनी देखील विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर जगभरात 1100 कोटींची कमाई केली आहे. हा चित्रपट आताही रुपेरी पडद्यावर जबरदस्त कमाई करत आहे.
