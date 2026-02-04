ETV Bharat / entertainment

एसएस राजामौली यांनी 'वाराणसी'मध्ये प्रियांका चोप्राला का केलं कास्ट ? अभिनेत्रीनं चित्रपटासाठी केली होती 'ही' मागणी

दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांनी त्यांच्या 'वाराणसी' चित्रपटात प्रियांका चोप्राला का निवडले याचा खुलासा केला आहे.

Varanasi Movie
'वाराणसी' चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 4, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 2027मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेला 'वाराणसी' पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. एसएस राजामौली दिग्दर्शित 'वाराणसी'मध्ये महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमार यांच्या विशेष भूमिका असणार आहेत. दिग्दर्शक राजामौली आणि कलाकारांनी आता या चित्रपटाबद्दल उघडपणे काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत. प्रियांका चोप्रा सात वर्षांनंतर भारतीय चित्रपटातसृष्टीत दाखल होत आहे. एका मुलाखतीत राजामौली, महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा या सर्वांनी चित्रपटातील त्यांच्या अनुभवांबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत. या मुलाखतीदरम्यान प्रियांकानं हा चित्रपट करण्यासाठी एक अट केली असल्याचेही उघड झालं आहे. यावर महेश बाबूनं देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रियांका चोप्राची अट आणि महेश बाबूची प्रतिक्रिया : एका मुलाखतीत प्रियांका चोप्रानं खुलासा केला की, तिनं राजामौली यांना चित्रपटासाठी एक विनंती केली होती, चित्रपटामध्ये तिचा एक डान्स असला पाहिजे अशी तिची अट होती, कारण अभिनेत्रीनं बऱ्याच काळापासून बॉलिवूडमधील चित्रपटांमध्ये डान्स केला नव्हता. प्रियांका म्हटलं की, "जेव्हा मला राजामौलींचा फोन आला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, तुम्हाला माहिती आहे का हे एक महिला पात्र आहे, जी खरोखरच छान आहे, तुम्ही ते करायलाच हवे. मी उत्तर दिले, माझीही एक विनंती आहे, की मला त्यात नाचायचे आहे, मला त्याबद्दल विचारायला नको होते." यावर महेश बाबू उत्तर दिले, "तुमच्यामुळं चित्रपटात आम्हालाही नाचावे लागले." प्रियांका चोप्रानं राजामौलींना डान्सची विनंती केली कारण 'आरआरआर' चित्रपटातील 'नाटू नाटू' या गाण्यानं , त्याच्या बोल आणि डान्सनं जगाला प्रभावित केले आणि ऑस्कर जिंकला.

राजमौलींनी तिला का कास्ट केले? : चित्रपटात प्रियांका चोप्राला कास्ट करण्याच्या कथेबद्दल बोलताना राजामौली यांनी सांगितलं की, "मी खूप दिवसांपासून तिचा चाहता आहे. मला तिचे काम खूप आवडते. भूमिका कोणतीही असो, ती उत्कृष्ट असते. ती तिच्या भूमिकांमध्ये जीव ओतते. म्हणूनच मी अशाच अभिनेत्रीच्या शोधात होतो. माझ्याकडे अनेक पर्याय होते, पण प्रियांका चोप्रा या भूमिकेसाठी सर्वोत्तम होती. ती एक दमदार आणि शक्तिशाली भूमिका दोन्ही साकारू शकते. म्हणूनच, तीन तासांपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या चित्रपटासाठी प्रियांका चोप्रा ही एकमेव निवड होती." अलीकडेच, 'वाराणसी' चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर या चित्रपटाबद्दल अधिक चर्चा निर्माण झाली होती.

हेही वाचा :

  1. प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबू अभिनीत 'वाराणसी' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज...
  2. महेश बाबू स्टारर 'वाराणसी' चित्रपटाचं प्रदर्शनाच्या एक वर्षपूर्वी जागतिक स्तरावर प्रमोशन सुरू, प्रियांका चोप्रानं केली पोस्ट शेअर...

TAGGED:

SS RAJAMOULI
WHY RAJAMOULI CAST PRIYANKA CHOPRA
VARANASI MOVIE
एसएस राजामौली
PRIYANKA CHOPRAS DEMAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.