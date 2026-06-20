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विठाबाई नारायणगावकर कोण आहेत? या महान तमाशा कलाकाराबद्दल संपूर्ण माहिती येथे वाचा...

'तमाशा सम्राज्ञी' विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर यांच्यावर आधारित चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना भेटायला येणार आहे. आता या लोककलाकार कोण होत्या, आम्ही त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.

Vithabai Narayangaonkar
विठाबाई नारायणगावकर (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 2:20 PM IST

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हैदराबाद : 'तमाशा सम्राज्ञी' विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर या महाराष्ट्रातील अद्वितीय लोककलाकार होत्या. त्यांनी तमाशा या लोककलेला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन हे तमाशासाठी समर्पित केलं. त्यांचे वडील 'भाऊ बापू मांग नारायणगावकर' हे प्रसिद्ध शाहीर होते आणि त्यांचा तमाशाचा फड स्वातंत्र्यपूर्व काळात खूप लोकप्रिय होता. 1935मध्ये सोलापूरामधील पंढरपूरमध्ये जन्मलेल्या विठाबाई यांना लहानपणापासूनचं नृत्य आणि गायनाची आवड होती. यामुळं चौथ्या-पाचव्या वर्षी त्यांची शाळा सुटली आणि त्या वडिलांच्या तमाशा फडासोबत गावोगावी फिरू लागल्या. विठाबाई यांनी गायकी, संवादाची फेक, आणि नृत्याचे धडे हे घरातूनच आत्मसात केले होते. त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि आजारपणातही तमाशाबद्दलचे आपले प्रेम सोडले नाही.

लहानपणापासूनच कलेविषयी प्रेम : विठाबाई एका कलाकारांच्या कुटुंबात जन्मल्या आणि वाढल्या, त्यामुळं त्या कलेप्रती एकनिष्ठ होत्या. त्यांचे आजोबा नारायण खुदे यांनी कलापथक स्थापन केला होता. यानंतर त्यांच्या वडिलांसह काकांनी हा कथापथक चालवला.' लहानपणापासूनच त्या लावण्य गायन प्रकारांच्या संपर्कात आल्यानंतर अगदी लहान वयातच कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण न घेता त्यांनी रंगमंचावर सहजसुंदर सादरीकरण केलं. इतक्या लहान वयात छोट्या मुलीचं सादरीकरण पाहिल्यानंतर रसिकांनी त्यांचे खूप कौतुक केले.

वडिलांना दिलं विठाबाई यांनी वचन : तसेच त्यांनी त्यांच्या बहिणी रमाबाई आणि केशरबाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली लावणीचे धडे घेतले होते. वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी म्हणजे 1948 मध्ये त्यांनी स्वतःचा तमाशा सुरू केला. त्यांनी त्याच्या कलेद्वारे महाराष्ट्रातील लोककलेला एका नव्या उंचीवर नेले. दरम्यान 1957 रोजी त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले, मात्र त्यांनी आपल्या वडिलांना वचन दिले होते, की त्या तमाशा करून रसिकांचे मनोरंजन नेहमी करत राहतील. तसेच विठाबाई याचं लग्न पुणेमध्ये राहत असणारे मारुती सावंत यांच्याबरोबर झाले होते. तेही तमाशा सुपारी घेत होते. तसेच विठाबाई या सादरीकरण करत होत्या.

नऊ महिन्यांची गरोदर असताना केलं सादरीकरण : विठाबाई आपल्या लावणीद्वारे लोक प्रबोधन देखील करत असत. दरम्यान त्यांच्या आयुष्यातील एक उल्लेखनीय घटना म्हणजे बाळाच्या जन्माचा काळ. प्रेक्षकांसाठी सादरीकरण करत असताना त्या नऊ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. कार्यक्रमादरम्यानच प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्या. मात्र तरीही त्यांनी रंगमंच सोडला नाही, त्या काही वेळासाठी स्टेजच्या मागे गेल्या आणि त्यांनी बाळाला जन्म दिला. त्यावेळी त्यांनी दगडानं नाळ कापली आणि कार्यक्रमात त्या पुन्हा सामील झाल्या. विठाबाई यांच्या पोटावर बाळाचा फुगवटा नसल्याचा पाहून प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले. त्यांच्या धाडसी कृत्याबद्दल आणि समर्पण पाहून लोकांनी त्यांना त्यांच्या बाळाजवळ जाण्यास सांगितले. त्यानंतर कार्यक्रम थांबवण्यात आला. कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या त्याच्या हिम्मतीबद्दल प्रेक्षकांनी त्यांची प्रशंसा केली. तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकांनी त्यांना विश्रांती घेण्यास सांगितलं.

राज कपूर यांनी विठाबाई यांना चित्रपटात दिलं काम : तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते राज कपूर यांनी तमाशा आणि लावणी कलाकार विठाबाई यांना त्यांच्या चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली होती. ते त्यांच्या कलेनं खूप प्रभावित झाले होते, त्यामुळं त्यांनी विठाबाईंना त्यांच्या एका चित्रपटात भूमिका देऊ केली, मात्र एक स्वाभिमानी कलाकार म्हणून त्यांनी ती संधी नाकारली.

पुरस्कार आणि सन्मान : दरम्यान विठाबाई यांना त्यांच्या कलासेवेसाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांना 1957 रोजी आणि 1990मध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुवर्णपदके देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्यांना उत्कृष्ट लावणी सादरीकरणामुळं 'तमाशा सम्राज्ञी' म्हणून गौरविण्यात आलं. महाराष्ट्र शासनानं 2006 मध्ये त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ वार्षिक 'विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार'ची स्थापना केली आहे. तमाशा कलेचे जतन आणि प्रसार करण्यासाठी ज्यांनी मोठे योगदान दिले आहे, त्यांना हा पुरस्कार दिला जात असतो. 'तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार'त मानचिन्ह, मानपत्र आणि 5 लाख रुपये रक्कम देण्यात येते. विठाबाईंनंतर त्यांचा वारसा त्यांची मुलगी, प्रसिद्ध लोककलाकार मंगला बनसोडे चालवत आहे.

विठाबाई यांच्यावर आधारित चित्रपट : याशिवाय तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर यांच्या जीवनपटावर 'विठा' नावाचा लघुपट देखील बनवला गेला आहे. तसेच त्यांच्या प्रेरणादायी कथेवर आधारित 'ईठा' नावाचा हिंदी चित्रपटही तयार केला जात आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत श्रद्धा कपूर दिसणार आहे. 'ईठा' चित्रपटाचं दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर करत आहे. तसेच या चित्रपटाची निर्मिती 'मॅडॉक फिल्म्स'च्या बॅनरखाली दिनेश विजन करत आहे.

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