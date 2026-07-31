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लंडनच्या कॅसिनोमध्ये शाहरुख खानचा मुलगा मिस्ट्री गर्लबरोबर दिसला...

लंडनच्या कॅसिनोमध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन एका मिस्ट्री गर्लबरोबर दिसला. आता त्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Aryan khan
आर्यन खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 4:17 PM IST

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हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील शाहरुख खानचा मुलगा आणि दिग्दर्शक आर्यन खान पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, यावेळी तो चित्रपटामुळं नाही. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशीबद्दल चर्चेत आहे. त्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तो एका मिस्ट्री गर्लसोबत दिसत आहे. या मिस्ट्री गर्लसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आर्यनच्या डेटिंगबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, आर्यन लंडनमधील एका कॅसिनोमधून एका मिस्ट्री गर्लबरोबर बाहेर पडताना दिसत आहे. दरम्यान व्हिडिओमध्ये आर्यननं कॅज्युअल कपडे घातल्याचा दिसत आहे, तर ती मिस्ट्री गर्ल पूर्णपणे काळ्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, चाहते ते आणि बाकी इतर अनेकजण ते डेट करत असल्याचे म्हणताना दिसत आहेत.

मिस्ट्री गर्लबरोबर आर्यन खान : या अफवांच्या दरम्यान, सोशल मीडिया यूजरनं त्या रहस्यमय मुलीबद्दल माहिती मिळवली आहे. सोशल मीडिया यूजर्सनुसार, या मिस्ट्री गर्लचे नाव विनी टकैर आहे. व्हिडिओमध्ये, आर्यन एका चाहत्याबरोबर फोटो काढताना दिसत आहे. विनी सुद्धा आर्यनच्या गाडीजवळ उभी असलेली दिसत आहे. जेव्हा सोशल मीडिया यूजर्सच्या लक्षात आले की, आर्यन आणि विनी इंस्टाग्रामवर एकमेकांना फॉलो करतात, तेव्हा या चर्चांना अधिकच जोर आला. नंतर विनीनं तिच्या लंडन ट्रिपमधील अनेक फोटो शेअर केले आणि पोस्टला 'लंडन, आयएलवाय (आय लव्ह यू)" असे कॅप्शन दिले. फोटोंमध्ये आर्यन दिसला नसला तरी, पोस्टच्या वेळेमुळं अनेक यूजर्सनं त्याचा संबंध व्हायरल झालेल्या कॅसिनो भेटीशी जोडला. आर्यन किंवा विनी या दोघांनीही या अफवांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

Aryan Khan's account
आर्यन खानचं अकाउंट (Instagram)
Aryan Khan's account
आर्यन खानचं अकाउंट (Instagram)

विनी टकैर कोण आहे? : हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत की नाही, याला अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. ऑनलाइन चर्चा पूर्णपणे सोशल मीडियावरील निरीक्षणे आणि पडताळणी न झालेल्या अटकळांवर आधारित आहे. विनी टकैर ही एक संगीत कलाकार आहे. इंस्टाग्रामवर तिचे 11,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत, जिथे ती तिच्या संगीत आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अपडेट्स शेअर करते. तिच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर, तिनं कोपनहेगन आणि मुंबई ही तिची दोन आवडती शहरे म्हणून नमूद केली आहेत. तिनं मुंबईत अनेक वेळा कार्यक्रम सादर केले आहेत आणि 'शायनिंग लाइट्स,' 'मेबी आय लव्ह यू,' आणि 'ट्रो मिग' यांसारख्या तिच्या गाण्यांचे म्युझिक व्हिडिओ देखील शेअर केले आहेत. तिचे संगीत स्पॉटिफायसारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

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