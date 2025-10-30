ETV Bharat / entertainment

'एक्कीस' चित्रपटातून अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया करणार बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, अगस्त्य नंदा दिसणार प्रमुख भूमिकेत...

अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया 'एक्कीस' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या भूमिकेत अगस्त्य नंदा दिसणार आहे.

akshay kumar and Simar Bhatia
अक्षय कुमार आणि सिमर भाटिया (akshay kumar and Simar Bhatia ( Photo - ANI))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 5:18 PM IST

मुंबई - अभिनेता अहान पांडे आणि अनीत पड्डानंतर, एक नवीन चेहरा बॉलिवूडमध्ये चमकण्यासाठी सज्ज आहे. अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया ही श्रीराम राघवन दिग्दर्शित 'एक्कीस' चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. आता अक्षयनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर सिमरच्या मोठ्या पडद्यावर पदार्पणाबद्दल आनंद व्यक्त करत पोस्ट आणि ट्रेलर शेअर केला आहे. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "माझी छोटी सिमी आता इतकी लहान नाही... 'एक्कीस'मधील तुझ्या लिविंग रूम परफॉर्मन्सपासून तर मोठ्या पडद्यावर, माझे मन अभिमानानं भरले आहे! @simarbhatia18. आणि अगस्त्याची, किती छान पडद्यावर उपस्थिती! संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा."

ट्विंकलनं सिमर भाटियावर केला प्रेमाचा वर्षाव : यानंतर सिमरनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर अक्षयची पोस्ट पुन्हा शेअर करत उत्तर दिलं, 'मी नेहमीच तुझ्यासाठी लहान सिमी राहीन. प्रत्येक गोष्टीसाठी धन्यवाद. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते." ट्विंकल खन्नानं देखील एक पोस्ट शेअर केली आहे यात तिनं लिहिलं, "आमच्या @simarbhatia18 आता चित्रपट जगात प्रवेश केला आहे. किती सुंदर गोष्ट आहे. शाब्बास, माझी हुशार मुलगी." तसेच सिमरनं उत्तरात लिहिलं, 'याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. माझ्यावर तुमचे आशीर्वाद आहेत... मला आणखी काय हवे आहे." दरम्यान सिमर भाटिया अक्षयची बहीण अलका भाटिया यांची मुलगी आहे.

Ikkis movie
'एक्कीस' चित्रपट (akshay kumar (instagram))

'एक्कीस' चित्रपटाबद्दल : अलका यांनी १९९७ मध्ये वैभव कपूरशी लग्न केलं. यानंतर त्यांना पहिली मुलगी सिमर झाली. नंतर हे जोडपे वेगळे झाले. यानंतर २०१२ साली अलका यांनी रिअल इस्टेट टायकून सुरेंद्र हिरानंदानीबरोबर लग्न केलं. 'एक्कीस' चित्रपटात भारतातील सर्वात तरुण परमवीर चक्र विजेता, सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या शौर्याबद्दलची कहाणी सांगितली जात आहे. जेव्हा ते युद्धात हुतात्मा झाले तेव्हा त्याचे वय फक्त २१ वय वर्षाचं होतं. निर्मात्यांनी ट्रेलर रिलीज करताना पोस्टमध्ये लिहिलं, 'तो एकवीस वर्षांचा होता, तो नेहमीच एकवीस वर्षांचा राहील!' या चित्रपटामध्ये अभिनेता धर्मेंद्र अरुण खेतरपालच्या वडिलांची भूमिका करत आहे. तसेच जयदीप अहलावत चित्रपटात भारतीय सैन्य अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन श्रीराम राघवन यांनी केलं असून याची निर्मिती दिनेश विजन करत आहे.

