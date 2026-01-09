नताली बर्न कोण आहे? 'टॉक्सिक'च्या टीझरमध्ये यशबरोबरच्या कार सीनमुळं सोशल मीडियावर लावली आग...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 9, 2026 at 1:30 PM IST
मुंबई : साऊथ स्टार यशच्या 40व्या वाढदिवशी त्याच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'टॉक्सिक'चा टीझर रिलीज झाला. या टीझरनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाच्या टीझरनं संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला हादरवून टाकलं आहे. टीझरमधील यशचा लूकच हा खूप धमाकेदार आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये यशचा एका परदेशी अभिनेत्रीबरोबरचा एक इंटिमेट सीन आहे. या सीनबद्दल आता सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. सीनमध्ये यश हा परदेशी अभिनेत्रीबरोबर रोमान्स करताना दिसत आहे. आता आम्ही या परदेशी अभिनेत्रीबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जिच्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.
नताली बर्न कोण आहे? : 'टॉक्सिक' या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये यश हा राय नावाच्या पात्राची भूमिका करताना दिसत आहे. संपूर्ण टीझरमध्ये यश हा कहर करत आहे. कारमध्ये रोमान्स करणारी नताली बर्नला यशबरोबर पाहिल्यानंतर अनेकजण घायाळ झाले आहेत. ही अभिनेत्री एक निर्माती आणि लेखिका देखील आहे. युक्रेनमध्ये जन्मलेल्या नतालीचे खरे नाव, नताली गुलिस्ता आहे. ती एक लोकप्रिय अमेरिकन अभिनेत्री आहे. याशिवाय ती पटकथालेखक आणि मॉडेल देखील आहे. तिनं तिची कारकिर्दीची सुरुवात मॉडेलिंग केली होती. याशिवाय तिची स्वत:ची निर्मिती कंपनी देखील आहे. तसेच ती अनेक मोठ्या हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. तिनं 'द एक्सपेंडेबल्स 3','निम्फ', 'क्रिमिनल', 'अॅक्सिलरेशन' आणि 'मेकॅनिक: रिसरेक्शन' यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.
नताली बर्न केलं सर्वांना घायाळ : नताली बर्न द टेलिव्हिजन अकादमी आणि द अॅक्टर्स स्टुडिओची सदस्य देखील आहे. तिनं 2006 रोजी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. चित्रपटामध्ये येण्यापूर्वी अभिनेत्री एक व्यावसायिक बॅले डान्सर होती. तिनं मॉस्कोमधील बोलशोई बॅले स्कूल आणि लंडनमधील रॉयल बॅले स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेतलं. नताली विवाहित आहे. तिनं 2024मध्ये एमी पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक टिमोथी वुडवर्ड ज्युनियरशी लग्न केलंय. याशिवाय अभिनेत्रीनं यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाचा ट्रेलर तिच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. तिला इंस्टाग्रामवर 200,000हून अधिक चाहते फॉलो करतात. दरम्यान 'टॉक्सिक' चित्रपटाच्या टीझरमध्ये नताली स्मशानभूमीबाहेर एका विंटेज कारमध्ये यशबरोबर रोमान्स करताना दिसते. यानंतर यश तेव्हाच स्मशानभूमीला जाळून राख करून टाकतो. या चित्रपटाचा टीझर असा असणार याबद्दल कोणीही कल्पाना केली नव्हती. तसेच रुपेरी पडद्यावर 19 मार्च 2026 रोजी 'टॉक्सिक' हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. याच दिवशी रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिसवर दाखल होणार आहे.
