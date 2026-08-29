हृतिक रोशनचा मोठा मुलगा ह्रेहाननं कुटुंबाचा संगीत वारसा पुढं नेला, 'दिस हेवनली प्लेस' प्रदर्शित
हृतिक रोशनचा मोठा मुलगा ह्रेहाननं कुटुंबाचा संगीत वारसा पुढं नेण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्याचं एक गाणं प्रदर्शित झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 4:04 PM IST
हैदराबाद : सुपरस्टार हृतिक रोशनचा मोठा मुलगा, ह्रेहान रोशन आता चर्चेत आला आहे. ह्रेहाननं आपल्या कुटुंबाचा संगीताचा वारसा पुढं नेत संगीत क्षेत्रात पदार्पण केलंय, ज्यामुळं त्याचे वडील हृतिक रोशन देखील खुश झाले आहेत. अवघ्या 20 वर्षांच्या वयात ह्रेहाननं आपलं पहिलं गाणं प्रदर्शित केलंय. त्याचे गाणे आधीच यूट्यूब, स्पॉटिफाय आणि इन्स्टाग्रामवर प्रदर्शित झाले आहे. ह्रेहाननं त्याचे पदार्पणाचे गाणे, 'दिस हेवनली प्लेस' इंग्रजीमध्ये प्रदर्शित केले आहे. आता आम्ही ह्रेहान रोशनबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.
कुटुंबाला वाटला अभिमान : ह्रेहानचं संगीत क्षेत्रातील पदार्पण हे त्याच्या रोशन कुटुंबासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. ह्रेहानच्या पदार्पणामुळं संपूर्ण रोशन कुटुंब, मित्र आणि जवळच्या नातेवाईकांना प्रचंड आनंद झाला आहे. ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक राकेश रोशन यांनी आपला नातू ह्रेहानचा एक फोटो शेअर केला आणि त्याच्यावर प्रेम आणि आशीर्वादांचा वर्षाव केला. आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये राकेश यांनी लिहिलं, 'संगीत नेहमीच आमच्या मनात राहिले आहे, आणि आता मी तुला हा वारसा पुढं नेताना पाहत आहे. असेच पुढं जात राहा, ह्रेहान, माझ्या मुला.' हृतिक रोशनची गर्लफ्रेंड, सबा आझाद आणि संजय दत्तची बहीण, प्रिया दत्त यांनी ही पोस्ट लाईक केली आहे.
हृतिक रोशनची पोस्ट : हृतिक रोशननेही आपल्या मुलासाठी एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यानं आपल्या मुलाचे गाणे इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केले आणि त्याला आशीर्वाद देत लिहिलं, 'रे, जन्मापासूनचं समजदार आहेस. माझा तुझ्यावर प्रचंड विश्वास आहे.' हृतिकची पूर्वाश्रमीची पत्नी सुजैन खाननं या पोस्टवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. सुजैन खानचा बॉयफ्रेंड, अर्स्लान गोनीनं देखील त्याला शुभेच्छा पाठवल्या आहेत. त्याची मावशी, अभिनेत्री पश्मीना रोशन (संगीत दिग्दर्शक राजेश रोशन यांची मुलगी) तिनं देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत.
ह्रेहान हा सुपरस्टार हृतिक रोशन आणि इंटिरियर डिझायनर सुजैन खान यांचा सर्वात मोठा मुलगा आहे. त्याचा जन्म 28 मार्च 2006 रोजी झाला. बोस्टनला जाण्यापूर्वी त्यानं मुंबईतील धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं. तो सध्या बोस्टन येथील बर्कली कॉलेज ऑफ म्युझिकमध्ये शिकत आहे, जी संगीत शिक्षणासाठी जगातील सर्वात प्रसिद्ध संस्थांपैकी एक आहे. कुटुंबीय आणि मित्र त्याला 'रे' म्हणतात. त्याचा धाकटा भाऊ हृदान आहे.
The Roshan boys rock the dance floor at Eshaan’s wedding. #HrithikRoshan #HrehaanRoshan #HridaanRoshan pic.twitter.com/xMwcG8c2jD— HrithikRules.com (@HrithikRules) December 23, 2025
ह्रेहानचे पदार्पणाचे गाणं : 'दिस हेवनली प्लेस' या आपल्या पदार्पणाच्या गाण्यामुळं, ह्रेहान हा रोशन कुटुंबाच्या तीन पिढ्यांमधील पहिला असा गायक-गीतकार आणि सादरीकरण करणारा संगीतकार ठरला आहे, 'दिस हेवनली प्लेस' हे गाणे इंग्रजीमध्ये असून ते शांत, ध्वनिक संगीत सूचित करते. ह्रेहान हा हिंदी चित्रपटसृष्टीकडे पार्श्वगायनातून गायक-गीतकार बनण्याकडे वळत आहे.
रोशन कुटुंबाबद्दल : ह्रेहान चित्रपट दिग्दर्शक राकेश रोशन यांचा नातू असल्यानं, तो अशा कुटुंबात वाढला जे संगीत क्षेत्रापेक्षा, चित्रपटांसाठी अधिक प्रसिद्ध आहे. ह्रेहानचे आजोबा, राजेश रोशन (राकेश रोशन यांचे धाकटे भाऊ), एक दिग्गज संगीत दिग्दर्शक आहेत ज्यांनी ब्लॉकबस्टर 'कहो ना प्यार है'सह आपल्या भावाच्या जवळपास सर्व चित्रपटांना संगीत दिले आहे. रोशन कुटुंबात अभिनयापेक्षा संगीताची परंपरा अधिक आहे. ह्रेहानचे पणजोबा रोशनलाल नागराथ हे 1950 आणि 60 च्या दशकातील एक प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटसृष्टीतील संगीतकार होते.