अक्षय कुमारनं 'लाल परी' गाण्यावर हील्समध्ये केला डान्स, व्हिडिओ झाला व्हायरल...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील कलाकार अक्षय कुमारचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ आता अनेकांना हसविण्याचं काम करत आहे. त्यानं या व्हिडिओमध्ये 'लाल परी' गाण्यावर हील्स (उंच टाचांच्या चपला) घालून डान्स केला. हील्समध्ये डान्स करताना तो घसरता-घसरताही थोडक्यात वाचला. मात्र त्यानं हिल्समध्ये केलेल्या डान्सचं अनेकजण कौतुक करत आहेत. याशिवाय त्याचं फराह खाननेही कौतुक केले आहेत. डान्स करून झाल्यानंतर अभिनेत्यानं हील्स परिधान करणाऱ्या सर्व स्त्रियांना सलाम केला. 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' या कार्यक्रमाचा महाअंतिम सोहळ्यात त्यानं हा मनोरंजक डान्स करून सर्वांना चकित केलं.
हील्स घालून केला डान्स : या कार्यक्रमात भूमी पेडणेकर आणि जॅकलीन फर्नांडिस या दोघीही पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. तसेच अक्षयच्या डान्सनं प्रेक्षक खळखळून हसले. 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' हा कार्यक्रम 27 जानेवारी रोजी सुरू झाला आणि 27 एप्रिल रोजी त्याचा समारोप झाला आहे. दरम्यान अंतिम भागात अक्षयचे जवळचे मित्र देखील आले होते, ज्यांनी सेटवरील वातावरण खूप सुंदर बनवले. तसेच अक्षयच्या डान्स पाहिल्यावर त्याच्याबरोबर फराह, भूमी आणि जॅकलीन यांनीही डान्स केला.
भूमी आणि जॅकलीन यांनी केला खुलासा : या कार्यक्रमात भूमी आणि जॅकलीन असा खुलासा केला की, अक्षय कुमार लोकांना घाबरवणारे आणि प्रँक करण्यासाठी खूप प्रसिद्ध आहे. यानंतर अक्षयसाठी जॅकलीननं एक धाडसी टास्क आखले. तिनं त्याला एक मिनिटासाठी हील्स घालून डान्स करण्याचे आव्हान दिलं. या आव्हानाची अट अशी होती की, एका मिनिटादरम्यान जर कोणत्याही क्षणी त्यानं डान्स थांबवला, तर त्याला जॅकलीनच्या बँक खात्यात 1 लाख रुपये जमा करावं लागेल. यावर अक्षयनं उत्तर दिलं, "तू वेडी झालीस का? तुला मला त्या चपला घालायला लावायच्या आहेत? असं केलं तर मला काहीतरी दुखापत होईल! मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात असं कधीच केलं नाही. खरंच मी खूपच भित्रा माणूस आहे!" यावर फराह म्हणते, "तू तुझ्या आयुष्यात खूप जबरदस्त स्टंट्स केले आहेस, मग आता हा स्टंटही करून दाखव." यानंतर शोमध्ये अक्षय हा हिल्समध्ये धमाकेदार डान्स करून प्रेक्षकाचं मन जिंकतो.