‘वेल डन आई’ : निर्माते सुधीर पाटील - 'अभिनयाचं वेड कधी संपत नाही, तेचं पूर्ण करायचंच होतं'
‘वेल डन आई’ चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च करण्यात आला आहे. आता या चित्रपटाबद्दल निर्माते सुधीर पाटील यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
Published : October 18, 2025 at 10:51 AM IST
मुंबई - एका गायीला जर दगड मारला तर ती फक्त त्या भागावरची चामडी थरथरवते परंतु जर का तिच्या वासराला दगड मारला तर तू शिंग उगारून समोरच्यावर हल्ला करते. आई सुद्धा अशीच असते. स्वतः कितीही खस्ता खाईल परंतु आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी ती खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहील. अश्याच आशयाचा एक नवीन चित्रपट येऊ घातलाय, ज्याचं नाव आहे 'वेल डन आई’. या चित्रपटात प्रेक्षकांना हसवणाऱ्या आणि विचार करायला लावणाऱ्या कथानकांसाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. ‘वेल डन आई’ या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच एका अनोख्या पद्धतीनं प्रदर्शित करण्यात आला. मातृत्वाला सलाम करणारा हा उपक्रम होता जिथे कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या मातांच्या हस्ते ट्रेलरचे अनावरण करण्यात आले.
‘वेल डन आई’ ट्रेलर रिलीज : ट्रेलरची सुरुवात मुलाने आपल्या आईला विचारलेल्या निरागस प्रश्नाने होते, “तुला नाही वाटत का माझं लग्न व्हावं?” त्यावर आई, म्हणजेच विशाखा सुभेदार, मनापासून होकार देते. पण मुलाच्या लग्नाच्या आड येतात अनेक विनोदी आणि भावनिक प्रसंग. विशेषतः पती शांताराम माने हेच तिच्यासाठी सर्वात मोठं आव्हान ठरतात. मुलाचं लग्न पार पाडण्यासाठी आई कोणकोणत्या योजना आखते, कोणत्या गमतीजमती घडतात आणि शेवटी लग्न होतं का हे चित्रपट पाहून उमगेल.
सुधीर पाटील यांनी व्यक्त केल्या भावना : दीपाली प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली निर्माते सुधीर पाटील यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. दिग्दर्शन आणि लेखनाची जबाबदारी शंकर आणि अर्चना बापू धुलगुडे यांनी सांभाळली असून कथा, पटकथा आणि संवादलेखन संदीप गचांडे आणि शंकर धुलगुडे यांनी केले आहे. निर्माते सुधीर पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, "१९९० पासून मी अभिनय क्षेत्रात येण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण काही कारणांनी मागे राहिलो. मात्र, अभिनयाचं वेड कधी संपत नाही, तेचं पूर्ण करायचंच होतं. आयुष्यात पुन्हा स्वप्न बघायला सुरुवात केली आणि शंकर सरांच्या माध्यमातून ‘वेल डन आई’ या चित्रपटाचा योग आला. विशाखा सुभेदार मॅम, विजय निकम सर आणि जयवंत वाडकर सर यांनी आपल्या भूमिकांमधून अप्रतिम कामगिरी करत ‘आई’चं खरं रूप प्रभावीपणे सादर करण्यास मदत केली आहे." दिग्दर्शक शंकर धुलगुडे यांनी सांगितलं की, “वेल डन आई’चा ट्रेलर पाहून चित्रपटाचा अचूक अंदाज देतो. विनोदी प्रसंग, संवेदनशील क्षण आणि दमदार कलाकारांची जुगलबंदी यामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांना मनापासून भावेल. लग्नावर आधारित अनेक चित्रपट आले असले तरी आमच्या कथेतील मजा आणि ममता यांची सांगड प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं देईल.”
‘वेल डन आई’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात विशाखा सुभेदारबरोबर विजय निकम, जयवंत वाडकर, आयुष पाटील, सिमरन खेडकर, बीना सिद्धार्थ, तन्वी धुरी, विपुल खंडाळे यांच्याही भूमिका आहेत. गीतकार संदीप गचांडे यांच्या गीतांना निशाद गोलांबरे यांनी संगीत दिलं आहे, तर पार्श्वसंगीत ऍग्नेल रोमन यांचं आहे. संकलन निलेश गावंड, छायांकन रंजीत साहू, आणि कला दिग्दर्शन देवेंद्र तावडे यांनी सांभाळलं आहे. केशभूषा मयुरी बस्तावडेकर, रंगभूषा माधव म्हापणकर, वेशभूषा प्रतिभा गायकवाड, आणि नृत्यदिग्दर्शन चिनी चेतन यांनी केलं आहे. सहदिग्दर्शक मानस रेडकर, कार्यकारी निर्माते राज्यपाल सिंह, तर सिनेपोलीस या चित्रपटाचे वितरण करणार आहेत. ‘वेल डन आई’ हा चित्रपट विनोद आणि भावना यांच्या सुंदर मिश्रणातून आईच्या त्यागाची आणि तिच्या प्रेमळ प्रयत्नांची कहाणी सांगणारा ठरणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रभर हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.