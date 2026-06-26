'वेलकम टू द जंगल' एक्स रिव्ह्यू : अक्षय कुमारचा चित्रपट नॉन-स्टॉप एंटरटेनर पैसा वसूल
'वेलकम टू द जंगल' हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडत आहे. या चित्रपटाची सोशल मीडियावर खूप कौतुक होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद : 25 जून रोजी पेड प्रिव्ह्यूनंतर, 'वेलकम टू द जंगल' हा कॉमेडी-ड्रामा चित्रपट 26 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत असलेल्या या कॉमेडी चित्रपटात अनेक प्रमुख कलाकारही आहेत. 'वेलकम टू द जंगल'चे सुरुवातीचे शो पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर या चित्रपटाची प्रशंसा केली आहे. प्रेक्षकांनी चित्रपटातील कॉमेडी, कलाकारांची केमिस्ट्री आणि त्यांच्या कॉमिक टायमिंगची प्रशंशा केली आहे. चित्रपटाच्या संवादांना विशेष प्रशंसा मिळाली आहे. तसेच सोशल मीडियावर अनेकजण अभिनेता अक्षय कुमारचं कौतुक करताना दिसत आहेत. आता हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा या चित्रपटाचे निर्माते करत आहेत.
'वेलकम टू द जंगल' चित्रपट रिलीज : 'वेलकम टू द जंगल'च्या टीझर आणि ट्रेलरला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. जरी प्री-रिलीज टीझरनं कथेबद्दल फार काही उघड केले नसले तरी, ट्रेलर आकर्षक पात्रांसह एका ॲक्शन-पॅक कॉमेडीचे संकेत देतो. चुकीच्या ओळखी आणि विनोदी गैरसमजांपासून ते जंगलातील साहस आणि जबरदस्त ॲक्शन दृश्यांपर्यंत, चित्रपटातील कॉमेडीला प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या 'वेलकम' फ्रँचायझीइतकाच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 'वेलकम टू द जंगल'चे सुरुवातीचे शो पाहणाऱ्या सोशल मीडिया यूजर्स चित्रपटाला आता ब्लॉकबस्टर म्हणत आहे. सुरुवातीच्या समीक्षणांनुसार, चित्रपट अक्षय कुमारमुळं उठून दिसत आहे. या चित्रपटामध्ये अक्षय आणि सुनील शेट्टी व्यतिरिक्त या दिशा पटानी, जॅकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, लारा दत्ता, जॅकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, तुषार कपूर, फरीदा जलाल, जॉनी लीव्हर, श्रेयस तळपदे, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कृष्णा अभिषेक, अभिनेते दलाल, श्रेयस तळपदे आहेत. मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, झाकीर हुसेन, विंदू दारा सिंग, हेमंत पांडे, ब्रिजेंद्र काला, शिवदास अभिषेक, फिरोज खान, पुनीत इस्सार, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृही कोडवारा, आदित्य सिंग, भाग्य भानुशाली आणि इतर कलाकार आहे.
#OneWordReview...#WelcomeToTheJungle: ENTERTAINING.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 25, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
Get ready for a 1980s-style masala entertainer... The focus is on fun, laughter, nostalgia, and larger-than-life entertainment – not logic or reasoning... Several jokes land effectively, though the post-interval… pic.twitter.com/ImE9Dccrnp
#Welcome3 Is A Decent Entertainer With Brainrot Moments,So Don't Use Too Much Logic. Some Scenes Work, Some Fall Flat. The Editing Hurts The Film But As Usual #AkshayKumar Excels In His Fav. Genre. Overall It's A Decent Timepass Entertainer.— Mr Jaat (@Mrjaat0007) June 26, 2026
⭐⭐✨2.75/5#WelcomeToTheJungle pic.twitter.com/guaytvxu8H
Jacqueline understood the assignment 😭😂 Full comedy mode activated and she delivered. #WelcomeToTheJungle— Jyoti (@GavaskarJy1116_) June 26, 2026
#WelcomeToTheJungle 4/5 ⭐— Kavya Awasthi (@Kavya1140) June 26, 2026
A high octane masala ride. Akshay’s double role and Bigger Star Cast firing on all cylinders. Comedy and nostalgia lands and " uncha lamba kad" hits hard
tbh movie stands on basic plot but the main thing is zerobrain fun that delivers. a must watch pic.twitter.com/omvee2u9Da
यूजर्सच्या प्रतिक्रिया : दरम्यान एका चाहत्यानं हा चित्रपट पाहिला आणि त्यानं त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जॅकलिनला तिची भूमिका समजली होती. पूर्ण कॉमेडी मोड ॲक्टिव्हेट झाला आणि तिनं उत्तम भूमिका निभावली.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'एक हाय-ऑक्टेन मसाला राइड. अक्षयची दुहेरी भूमिका आणि मोठी स्टारकास्ट यांनी कमाल केली आहे. कॉमेडी आणि नॉस्टॅल्जिया मनाला भिडतात आणि 'उंचा लांबा कड' हे गाणं मनाला भिडतं. खरं सांगायचं तर, चित्रपटाचं कथानक साधं आहे, पण मुख्य गोष्ट म्हणजे तो जो मनाला अजिबात विचार न करता मजा देतो.' आणखी एकानं लिहिलं, 'वेलकम टू द जंगल' 'हा अलीकडच्या वर्षांत बॉलिवूड कॉमेडीमध्ये आपण पाहिलेल्या सर्वात मोठ्या एंटरटेनर्सपैकी एक आहे.'