ख्रिसमसच्या दिवशी 'वेलकम टू द जंगल'बद्दल दिली अक्षय कुमारनं माहिती, संपूर्ण स्टारकास्टसह व्हिडिओ केला शेअर

अक्षय कुमारनं ख्रिसमसनिमित्त 'वेलकम टू द जंगल'ची शूटिंग झाल्याचं सांगत चित्रपटाच्या स्टारकास्टबरोबर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

मुंबई : अभिनेता अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' हा 2026मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. ख्रिसमसच्या निमित्तानं, अक्षय कुमारनं चित्रपटाबद्दल अपडेट शेअर केली आहे. या चित्रपटाचा एक खास प्रोमो देखील शेअर केला, ज्यामध्ये संपूर्ण चित्रपटाची स्टारकास्टची झलक दिसत आहे. 25 डिसेंबर रोजी, ख्रिसमसच्या निमित्तानं, अक्षय कुमारनं त्याच्या आगामी मल्टी-स्टारर कॉमेडी चित्रपट, 'वेलकम टू द जंगल'चा प्रोमो इंस्टाग्रामवर शेअर केल्यामुळं त्याचे चाहते आता खुश झाले आहेत. या प्रोमोमध्ये अक्षय कुमारसह सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पटानी, आफताब शिवदासानी, राजपाल यादव आणि इतर कलाकार पूर्णपणे एका नवीन अवतारात असल्याचे दिसत आहेत.

'वेलकम टू द जंगल'ची शूटिंग बंद : व्हिडिओ शेअर करताना, खिलाडी कुमारनं चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. अभिनेत्यानं त्याच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'वेलकम टू द जंगल'च्या संपूर्ण टीमकडून तुम्हा सर्वांना मेरी ख्रिसमस. 2026ला थिएटरमध्ये.' चित्रपटाबद्दलचा आपला अनुभव शेअर करताना, अक्षय कुमारनं पुढं लिहिलं, 'मी कधीही इतक्या मोठ्या गोष्टीचा भाग नव्हतो. आमच्यापैकी कोणीही नव्हते. आम्ही तुम्हाला आमची भेट देण्यासाठी उत्सुक आहोत. शूटिंग संपले आहे.' संपूर्ण टीमच्या मेहनतीचे कौतुक करताना अक्षयनं लिहिलं, 'मित्रांनो. शाब्बास, टीम. या प्रोजेक्टला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहभागी असलेल्या प्रत्येकानं मोठे योगदान दिलं आहे.' अक्षयनं आपल्या नोटचा शेवट नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत लिहिलं, 'आमच्या कुटुंबाकडून तुमच्या कुटुंबाला, 2026साठी शुभेच्छा देतो.'

'वेलकम' फ्रँचायझीबद्दल : 'वेलकम टू द जंगल' हा लोकप्रिय 'वेलकम' फ्रँचायझीमधील तिसरा भाग आहे आणि 2026मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात आणि उत्कृष्ट कलाकारांमुळं हा चित्रपट आधीच चर्चेत आहे. चाहते फ्रँचायझीच्या सिग्नेचर कॉमेडीच्या पुनरागमनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.'वेलकम' (2007) आणि वेलकम बॅक (2015) हे चित्रपट फिरोज नाडियाडवाला यांनी तयार केले होते. अनीस बज्मी यांनी या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं होतं. अक्षय, परेश, कतरिना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, श्रुती हासन, डिंपल कपाडिया , मल्लिका शेरावत आणि इतर या फ्रँचायझीचा भाग होते.

