'प्रहार'मध्ये 50 वर्षीय ज्योती निकमची भूमिका साकारण्याबाबत वामिका गब्बीनं दिली प्रतिक्रिया, राजकुमार रावनं वजन वाढविण्याबद्दल केलं भाष्य
'प्रहार'मध्ये 50 वर्षीय ज्योती निकमची भूमिका साकारण्याबाबत वामिका गब्बीनं प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच राजकुमार रावनं उज्ज्वल निकम यांच्या भूमिकेसाठी किती मेहनत घेतली यावर भाष्य केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 10:59 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता राजकुमार राव आणि वामिका गब्बी आगामी 'प्रहार' चित्रपटात एकत्र काम करणार आहे. या चित्रपटामध्ये प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकमची भूमिका राजकुमार राव करणार आहे, तर वामिका गब्बी ज्योती निकमच्या भूमिकेत दिसणार आहे. 'प्रहार'मध्ये राजकुमार राव आणि वामिका हे पती - पत्नी दाखविण्यात येत असून दोघेही चित्रपटासाठी खूप आतुर आहेत. चित्रपटामध्ये उज्ज्वल निकम यांच्या वास्तविक जीवनातील कहाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
राजकुमार रावनं व्यक्त केल्या भावना : दरम्यान माजी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्यासह चित्रपटातील कलाकार यांनी 'कौन बनेगा करोडपती 18'मध्ये हजेरी लावली. तसेच संभाषणादरम्यान, होस्ट आणि मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांनी पडद्यावर वास्तविक जीवनातील व्यक्तिमत्त्वे साकारण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल भाष्य केलं. राजकुमारनं उघड केलं की, जेव्हा दिग्दर्शक अविनाश अरुणनं उज्ज्वल निकमच्या भूमिकेसाठी त्याच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा तो सुरुवातीला घाबरला होता, विशेषत: त्यांचे वय, शारीरिकता आणि आवाजातील फरकामुळं.
यानंतर त्यानं पुढं सांगितलं की, "सर, जेव्हा आमच्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अविनाश अरुण यांनी मला सांगितलं की, हा चित्रपट 'मॅडॉक'सोबत बनवला जात आहे, तेव्हा उज्ज्वलजींची भूमिका कशी साकारायची याबद्दल मला भीती वाटली, कारण आमच्यात वयाचे, शारीरिक ठेवण आणि आवाजाचे अंतर होते. पण माझा असा विश्वास आहे की, जेव्हा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची भीती वाटते, तेव्हा ती गोष्ट नक्कीच केली पाहिजे, कारण त्यातूनच तुम्ही स्वतःला अधिक सक्षम करता, अन्यथा, एक कलाकार म्हणून तुम्ही नेहमीच तुमच्या 'कम्फर्ट झोन'मध्ये अडकून राहाल."
यानंतर अभिनेत्यानं सांगितलं की, "म्हणून मी अरुणला म्हणालो की, आपण हा चित्रपट करूया. पण मी उज्ज्वलजींना भेटू शकलो नाही, कारण ते खूप व्यस्त असतात. तरीही मी यूट्यूबवर त्यांचे व्हिडिओ पाहिले, तासनतास त्यांचे व्हिडिओ बघितले. उज्ज्वलजींचा आवाज हुबेहूब पकडणे खूप कठीण होता आणि त्यानंतर शारीरिक ठेवण योग्य करण्यासाठी मी वजन वाढवले. दुसरीकडे, वामिका गब्बीनं सांगितलं की, सुरुवातीला तिलाही ज्योती निकम यांची भूमिका स्वीकारताना संकोच वाटला होता.
वामिका गब्बीला भूमिका साकरताना वाटली भीती : तिनं सांगितलं, "सर, त्यांच्याप्रमाणेच मलाही भीती वाटली होती आणि मी तर सुरुवातीला चित्रपट करण्यास नकारच दिला होता, कारण एक तर मला 50 वर्षांच्या महिलेची भूमिका करायची होती आणि माझे स्वतःचे अजून लग्नही झालेले नाही, तर तिथे 22-23 वर्षांची मुले आहेत. तरीही, एक अभिनेत्री म्हणून आपल्या 'कम्फर्ट झोन'च्या बाहेर पडणे आवश्यक आहे, हे स्वतःला पटवून दिल्यावर मी हे आव्हान स्वीकारण्याचे ठरवले. पुढं तिनं म्हटलं "मग तोच विचार मनात आला की, ज्या गोष्टीची भीती वाटते ती गोष्ट केलीच पाहिजे, आणि मीही विचार केला की पाहूया माझी क्षमता किती आहे. पण ज्योती मॅडम इतक्या प्रेमळ आहेत की, नंतर मला जाणीव झाली की मी किती खंबीर व्यक्तिमत्त्व असलेल्या स्त्रीची भूमिका साकारत आहे."
'प्रहार' चित्रपट कधी होणार रिलीज : 'प्रहार' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, हा चित्रपट अनेक हाय-प्रोफाइल गुन्हेगारी खटल्यांशी संबंधित आहे. यामध्ये सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या जीवन आणि कारकीर्द दाखविण्यात येणार आहे. हा एक 'बायोग्राफिकल कोर्टरूम ड्रामा' आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अविनाश अरुण धावरे यांनी केलंय. 'मॅडॉक फिल्म्स'अंतर्गत दिनेश विजन यांनी याची निर्मिती केली आहे. राजकुमार राव आणि वामिका गब्बी यांच्यासह चित्रपटात जयदीप अहलावत आणि सिकंदर खेर यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. हा चित्रपट निकम यांचा व्यावसायिक प्रवास आणि त्यांनी हाताळलेले महत्त्वाचे गुन्हेगारी खटले—ज्यामध्ये 1993 चे मुंबई बॉम्बस्फोट आणि 2008चा मुंबईवरील हल्ले यांच्याशी संबंधित खटल्यांचा समावेश आहे. हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.