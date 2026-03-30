'बिग बॉस 18' फेम विवियन डिसेना आणि त्याची पत्नी नूरान अली यांनी केलं चिमुकल्याचं स्वागत...

'बिग बॉस 18' विवियन डिसेना आणि त्याची पत्नी नूरान अली हे दुसऱ्यांदा पालक झाले आहेत. अभिनेत्यानं आपला आनंद शेअर करत एक पोस्ट शेअर केली आहे.

विवियन डिसेना आणि नूरान अली (Photo - ANI)
Published : March 30, 2026 at 4:14 PM IST

हैदराबाद : 'बिग बॉस 18'चा विजेता विवियन डिसेना आणि त्याची पत्नी नूरान अली यांच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा आनंदाचं आगमन झालं आहे. हा अभिनेता दुसऱ्यांदा वडील झाला असून त्यानं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करून ही आनंदाची बातमी दिल्यानंतर त्याचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. त्यानं सांगितलं की, त्याच्या पत्नीनं 30 मार्च रोजी एका मुलाला जन्म दिला आहे. विवियननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी काही काळासाठी प्रसिद्धीपासून दूर गेलो होतो... पण त्यामागे एक मोठे कारण होते. काही कथा सांगण्यासाठी नसतात, त्या आधी जगण्यासाठी असतात. माझ्या मौनानं सर्व काही सांगितलं... आमचे कुटुंब आणखी मोठं झालं आहे... आणि यावेळी... आम्हाला एक राजकुमार मिळाला आहे.'

विवियनचे कुटुंब आणि तीन मुली : अभिनेत्यानं 2013मध्ये वाहबिज दोराबजीशी लग्न केलं. यानंतर या दोघांमध्ये खूप मतभेद झाले. तसेच या जोडप्यानं 2016मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट निश्चित झाला. 2019 मध्ये, विवियननं इस्लाम धर्म स्वीकारला. 2022 मध्ये, त्यानं इजिप्शियन पत्रकार नौरान अलीबरोबर लग्न केलं. त्यांच्या लग्नानंतर, विवियन हा तीन मुलींचा बाप झाला. या मुलींमध्ये त्याची स्वतःची मुलगी, लेयान, आणि दोन सावत्र मुली आहेत. हे जोडपे आपल्या कुटुंबाबरोबर खूप खुश आहेत.

मुलींचा बाप होण्याबद्दल विवियन म्हटलं होतं : 2024मध्ये, विवियननं बिग बॉस 18 दरम्यान मुलींचा बाप झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यानं म्हटलं होतं ,"वडील होणं हे एक स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं आहे. ही एक अद्भुत भावना आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा मी माझ्या बाळाला माझ्या मीठीत घेतो, तेव्हा मला जगात सर्वात वर असल्यासारखं वाटतं. यापेक्षा मी आणखी काय मागू शकतो?" दरम्यान बिग बॉस 18'मध्य विवियन हा सर्वात चर्चेत कलाकारपैकी एक होता.

