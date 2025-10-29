ETV Bharat / entertainment

कॅन्सरशी झुंजणाऱ्या मुलांसाठी विवेक ओबेरॉय बनला देवदूत, वाचा सविस्तर...

अभिनेता विवेक ओबेरॉयनं बहुप्रतीक्षित 'रामायण' चित्रपटासाठी दिली गेलेली फी ही कॅन्सरशी झुंजणाऱ्या मुलांसाठी दान केली आहे.

Vivek Oberoi
विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi (Etv bharat and movie poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 12:52 PM IST

1 Min Read
मुंबई - अभिनेता विवेक ओबेरॉय हा एक प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्यापैकी एक आहे, ज्यानं त्याच्या कॉमिक टायमिंग आणि दमदार अभिनयामुळं अनेकांची मने जिंकली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून विवेक हा त्याचा आगामी चित्रपट 'मस्ती ४'मुळं चर्चेत आहे. याशिवाय विवेकचे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत, जे पाइपलाइनमध्ये आहेत. यामध्ये नितेश तिवारीचा बहुप्रतीक्षित 'रामायण' चित्रपटाचा देखील समावेश आहे. या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिकेत रणबीर कपूर,'केजीएफ' स्टार यश, सनी देओल आणि साई पल्लवी हे कलाकार दिसणार आहेत. 'रामायण'मध्ये विवेक हा विभीषणाची भूमिका साकारणार आहे. आता या चित्रपटासाठी मिळालेली फी विवेक ओबेरॉयनं दान केली आहे.

विवेक ओबेरॉय कॅन्सरशी झुंजणाऱ्या मुलांसाठी बनला देवदूत : विवेकनं अलीकडेच मुलाखतीत खुलासा केला की, त्यानं 'रामायण'चे निर्माते नमित मल्होत्राला सांगितलं की, त्याला पैसे नको आहेत. त्याला हे पैसे कर्करोगाशी झुंजणाऱ्या मुलांसाठी दान करायचे आहेत. त्यानंतर निर्मात्याला असंही सांगितलं की, तो त्याच्याबरोबर काम करू इच्छितो आणि त्यांना पाठिंबा देऊ इच्छितो कारण त्याला हा प्रोजेक्ट खूप आवडतो. त्यानं म्हटलं, "मी नमितला सांगितलं की, मला यासाठी एक पैसाही नको आहे, मी ते अशा कोणत्याही कारणासाठी दान करू इच्छितो. मला कर्करोगाशी झुंजणाऱ्या मुलांसाठी काहीतरी चांगले करायचे आहे."

विवेक ओबेरॉयनं शेअर केला अनुभव : या मुलाखतीत विवेक ओबेरॉयनं रामायणच्या कलाकारांबरोबर आणि क्रूसह काम करण्याचा अनुभवही शेअर केला. त्यानं सांगितलं, "रामायण पौराणिक आहे की, ऐतिहासिक याबद्दल नेहमीच वादविवाद होतात. आम्हाला वाटते की ते ऐतिहासिक आहे आणि त्यावर काम करणे हा एक उत्तम अनुभव होता." मी खूप आनंदी होतो आणि संपूर्ण क्रूसह काम करण्यास खूप मजा आली. नमित, नितेश, यश आणि रकुल प्रीत सिंग. माझे अजून काही दिवसांचे शूटिंग बाकी आहे." दरम्यान नितेश तिवारी हे 'रामायण' हा चित्रपट २०२६ आणि २०२७ च्या दिवाळीमध्ये दोन भागात प्रदर्शित करणार आहेत. या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर श्रीराम, साई पल्लवी सीता, यश रावण आणि सनी देओल भगवान हनुमानाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

