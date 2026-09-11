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विवेक वासवानी यांनी 9/11च्या हल्ल्यांच्या 'त्या' दिवसाची आठवण सांगितली, 'मान्सून वेडिंग' पाहिल्यानंतर जग बदलल्याची माहिती केली शेअर

विवेक वासवानी यांनी 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यांबद्दल माहिती शेअर केली आहे. 'मान्सून वेडिंग' चित्रपट पाहिल्यानंतर जगात बदल झाल्याचं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केला आहे.

Viveck Vaswani post
विवेक वासवानीची पोस्ट (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 12:20 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता-निर्माते विवेक वासवानी यांनी शुक्रवारी अमेरिकेवरील 11 सप्टेंबर 2001च्या हल्ल्यांची आठवण काढत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील त्यांची एक सामान्य सकाळ कशी जग कधीही न विसरता येणाऱ्या दिवसात बदलली, याच्या स्मृती त्यांनी जाग्या केल्या. विवेक वासवानी यांनी पूजा भट्ट आणि राहुल बोस यांच्याबरोबरचा एक जुना फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो त्यांचा पहिला इंग्रजी चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित होत होता, त्या काळचा आहे. त्यावेळी या चित्रपटाची खूप चर्चा झाली होती. हा चित्रपट गाजला होता.

अभिनेता-निर्माते विवेक वासवानी यांनी शेअर केली पोस्ट : हा फोटो शेअर करताना, त्यांनी त्यांच्या चित्रपटाच्या जागतिक प्रीमियरसाठी टोरोंटोमध्ये असल्याच्या आठवणींना उजाळा देत लिहिलं की, '11 सप्टेंबर 2001 रोजी @tiff_net येथे माझ्या चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर झाला. ती टोरोंटोची एक सकाळ होती, कडाक्याची थंडी होती, मी खूप उत्साहित होतो. माझा पहिला इंग्रजी चित्रपट आणि #tiff मध्ये अधिकृत निवड. आशुतोष गोवारीकर आणि मी त्या दिवशी सकाळी 7 वाजता 'मॉन्सून वेडिंग' पाहण्यासाठी लवकर उठलो. आम्ही सकाळी 10 वाजता चित्रपटगृहातून बाहेर पडलो आणि जग बदलले होते. अमेरिकेवर हल्ला झाला होता. आज त्या भीषण घटनेची वर्षगाठ आहे. असो, हा जॉन गाल्ट कोण आहे?'

अमेरिकेतील प्राणघातक हल्ला : ही पोस्ट अमेरिकेतील 11 सप्टेंबरच्या प्राणघातक हल्ल्यांच्या 25व्या वर्षपूर्तीच्या निमित्तानं आली आहे. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी, दहशतवाद्यांनी चार व्यावसायिक विमानांचं अपहरण केलं. त्यापैकी दोन विमानं न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या नॉर्थ आणि साऊथ टॉवरमध्ये घुसवण्यात आली, ज्यात दोन हजारहून अधिक लोक ठार झाले. दरम्यान, विवेक वासवानी यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झाल्यास, त्यांनी अभिनय, निर्मिती आणि लेखन या क्षेत्रांमध्ये काम केलं आणि ते अनेक चित्रपटांशी संबंधित राहिले आहेत. बालकालाकार म्हणून त्यांनी काम केलेले काही चित्रपट खूप गाजले. त्यांनी टेलिव्हिजनसाठी देखील काम केलं आहे.

TAGGED:

VIVECK VASWANI
VIVECK VASWANI SHARED HIS MEMORY
11 2001 TERRORIST ATTACKS
विवेक वासवानी
ASHUTOSH GOWARIKER

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