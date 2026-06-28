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'राख'मध्ये दिसलेल्या विवान शर्मानं मुंबईला स्थायिक होण्याबद्दल केला खुलासा...

'राख'मध्ये दिसलेल्या विवान शर्मानं शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मुंबईला स्थायिक होण्याच्या आपल्या योजनांबद्दल खुलासा केला आहे.

Vivaan Sharma
विवान शर्मा (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 12:02 PM IST

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हैदराबाद : नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'राख' या वेब सीरिजमध्ये 'साहिल अरोरा'ची भूमिका साकारणारा अभिनेता विवान शर्मानं सांगितलं, की, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मुंबईला स्थायिक होण्याची त्याची योजना आहे. मीडियाबरोबर संवाद साधत असताना विवानला विचारण्यात आलं, "तू कायमस्वरूपी मुंबईला जाण्याचा विचार केला आहेस का?" यावर त्यानं उत्तर दिलं, "सध्या माझे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले आहे. शिक्षण माझ्यासाठी नेहमीच खूप महत्त्वाचे राहिलं आहे आणि मी अभ्यासात सातत्यानं चांगली कामगिरी केली आहे." त्यानं पुढं सांगितलं की, ज्या शाळेत त्यानं सुरुवात केली होती, त्याच शाळेत त्याला आपलं शिक्षण पूर्ण करायचं आहे. "तो टप्पा पूर्ण झाल्यावर, मी मुंबईला जाऊन पूर्णवेळ अभिनयाचे क्षेत्र निवडण्याची योजना आखत आहे," असंही विवाननं सांगितलंय.

'राख'मधील भूमिका : 'राख'मधील भूमिकेसाठी त्यानं कशी तयारी केली हे सांगताना विवान म्हणाला, "मी जुने व्हिडिओ आणि क्लासिक गाणी पाहिली. काही नृत्य दृश्यांसाठी मी शम्मी कपूरसारख्या कलाकारांचा अभ्यास केला. मला नृत्याची आधीपासूनच आवड होती, पण माझी शैली आधुनिक आणि हिप-हॉपनं प्रभावित होती, त्यामुळं जुन्या शैलीशी जुळवून घेणे हे एक आव्हान होतं निरीक्षण आणि सरावातूनच मी अभिनय शिकला. मी या भूमिकेसाठी सखोल संशोधन केलं होतं." भावनिक पातळीवर भूमिकेची तयारी कशी केली याबद्दल बोलताना विवान म्हणाला, "भावनिकदृष्ट्या, माझ्या पात्राला ज्या परिस्थितींचा सामना करावा लागत होता, त्यांची कल्पना करून मी स्वतः तयार केली. प्रत्येक दृश्यापूर्वी आणि सेटवर जाण्यापूर्वी, मी स्वतःला आठवण करून द्यायचो की मी 'साहिल' आहे. त्या परिस्थितीत त्याला काय वाटेल आणि तो कसा प्रतिसाद देईल, हे समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला."

'राख' सीरीजबद्दल : दरम्यान सीरीजबद्दल अनेकजण कौतुक करत आहेत. पुढं त्यानं सांगितलं,"आमचे दिग्दर्शक प्रशांत सिन्हा यांनी खूप मोलाची साथ दिली. ते दृश्याची भावनिक गरज समजावून सांगायचे, पण ते नेमके कसे सादर करावे याबद्दल कधीच सक्ती करायचे नाहीत. त्यांनी आम्हाला स्वतःहून भावना शोधण्यास प्रोत्साहित केले आणि पूर्ण सर्जनशील स्वातंत्र्य दिले. त्या विश्वासामुळेच आम्ही अस्सल अभिनय सादर करू शकलो." दरम्यान अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत यांनी लेखन आणि सह-दिग्दर्शन केलेल्या 'राख' या वेब सीरीजची निर्मिती 'एंडेमोल शाइन इंडिया' आणि 'भाडीपा' यांनी केली आहे.

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