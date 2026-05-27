ETV Bharat / entertainment

विशाल दादलानी यांना इंडियन आयडॉल शोमधून काढून टाकल्याच्या बातमीबद्दल झाला खुलासा...

विशाल दादलानी यांना इंडियन आयडॉल या शोमधून काढून टाकल्याच्या अफवा या खूप दिवसपासून सोशल मीडियावर पसरत आहेत. यानंतर गायकानं याबद्दल माहिती उघड केली आहे.

Vishal Dadlani
विशाल दादलानी (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : इंडियन आयडॉल हा शो खूप लोकप्रिय आहे. गायक विशाल दादलानी अनेक वर्षांपासून या शोशी जोडले गेले आहेत. ते या शोमध्ये परीक्षक म्हणून दिसतात. गेल्या काही दिवसांपासून, नीट पेपर लीक प्रकरणावरील त्याच्या वक्तव्यानंतर, त्यांना इंडियन आयडॉलमधून काढून टाकण्यात आल्याच्या बातम्या येत होत्या. आता, विशालनं या प्रकरणी मौन सोडले आहे. त्यानं याबद्दल सत्य उघड केलंय. विशालन मंगळवारी स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला. यामध्ये या अफवांना त्यांनी फेटाळून लावले. व्हिडिओमध्ये,विशाल सेटवर रडण्याचं नाटक करताना दिसत असून यानंतर ते मोठ्याने हसतात आणि म्हणतो, "मी इथे आहे, बेबी." हा व्हिडिओ शेअर करताना विशाल यांनी लिहिलं, 'ऑनलाइन दिसणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका, हे नेहमी लक्षात ठेवा. तिथे मोठ्या प्रमाणावर फेरफार सुरू आहे. आपली ही चांगली लढाई लढत राहा आणि जे बोलणे गरजेचे आहे, ते ठामपणे बोलत राहा!'

विशाल दादलानीचा व्हिडिओ व्हायरल : या व्हिडिओला अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेक सेलिब्रिटींनीही यावर कमेंट केली आहे. रघुनं या पोस्टमध्ये लिहिलं,'ही पोस्ट बर्नऑलद्वारे स्पॉन्सर करायला हवी.' स्टँड-अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यूनं यावर फायर इमोजी पोस्ट केला. दरम्यान नीट पेपरफुटीबद्दल विशालनं म्हटलं होतं की, "मी हा व्हिडिओ बनवत आहे कारण मला विद्यार्थ्यांना माझा पाठिंबा दर्शवायचा आहे. या वर्षी जे काही घडलं ते चुकीचं होतं, आणि त्याहून वाईट म्हणजे कोणत्याही सरकारी संस्थेनं त्याची जबाबदारी घेतलेली नाही, आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे, राजकारणी दावा करत आहेत की, ही काही मोठी गोष्ट नाही. विशाल यांनी पुढं म्हटलं, "जे सत्तेत आहेत ते अशिक्षित आहेत. हे लोक भारताला बरबाद करत आहे. तुम्हाला हे आवडो वा न आवडो, मात्र हे सत्य आहे. कृपया, शक्य असल्यास, चांगल्या लोकांना निवडा."

इंडियन आयडॉल शो : इंडियन आयडॉल शोबद्दल सांगायचं झालं तर, हा शो 28 ऑक्टोबर 2004 रोजी सुरू झाला. यानंतर हा शोला लोकांची चांगलीचं पसंती मिळाली. सध्या हा शो 16व्या पर्वात आहे. पहिल्या पर्वाचे परीक्षक अनु मलिक, सोनू निगम आणि फराह खान हे होते. पहिल्या पर्वचा विजेता अभिजीत सावंत होता.

हेही वाचा :

  1. 'आरे'तील वृक्षतोड बेकायदेशीर नाही का? बॉलिवूडकरांनी व्यक्त केला संताप
  2. 'इंडियन आयडॉल'च्या सेटवर नेहा कक्करसोबत घडलं असं काही, परीक्षकही झाले अचंबित
  3. प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक विशाल ददलानी यांनी कंगनाला शिकवला स्वातंत्र्याचा धडा

TAGGED:

VISHAL DADLANI
VISHAL DADLANI LAUGHS
INDIAN IDOL FIRING RUMOURS
विशाल दादलानी
VISHAL DADLANI VIDEO VIRAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.