ETV Bharat / entertainment

लग्नानंतर रश्मिका मंदान्नानं पती विजय देवरकोंडासाठी केली विशेष पोस्ट शेअर

विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा विवाह सोहळा मोठ्या जल्लोषात पार पडला. आता त्यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर चाहते खूप पसंत करत आहेत.

Rashmika mandanna and Vijay deverakonda
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी विवाह पार पडला. त्यांचा विवाह राजस्थानमधील उदयपूर येथे झाला असून इंडस्ट्रीतील अनेक स्टार्स या लग्नाला उपस्थित होते. आता या जोडप्याच्या लग्नामधील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. हे फोटो अनेकांना खूप आवडत आहे. या जोडप्याचं लग्न तेलुगू आणि कोडावा (कूर्ग) परंपरेनुसार झालंय. आता सोशल मीडियावर स्टार्स आणि चाहते रश्मिका आणि विजय यांचे अभिनंदन करत आहेत. विजय आणि रश्मिका दोघेही त्यांच्या लग्नामध्ये राजा आणि राणीप्रमाणे दिसत होते. या लग्नामधील त्यांचा लूक हा खूप विशेष होता. दरम्यान विजयचा भाऊ आनंद देवरकोंडानं देखील आपल्या सोशल मीडियावर भावाचे आणि नवीन वहिनीचे फोटो शेअर करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

विजय देवरकोंडानं केली पत्नी रश्मिकासाठी विशेष पोस्ट : याशिवाय रश्मिका आणि विजयनं देखील आपले फोटो चाहत्यांबरोबर शेअर केले आहेत. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यानं लिहिलं, 'एके दिवशी मला तिची आठवण येत होती. तिची आठवण अशा प्रकारे आली की, मला असं वाटलं जर ती आजूबाजूला असती तर माझा दिवस चांगला गेला असता. जसे ती माझ्या शेजारी बसली असती तर माझे जेवण अधिक पौष्टिक वाटले असते. जर ती माझ्याबरोबर व्यायाम करत असती तर, ते अधिक मजेदार आणि कमी शिक्षादायक ठरले असते. जणू मला तिची गरज होती - फक्त घराची आणि शांततेची भावना अनुभवण्यासाठी, मी कुठेही असलो तरी. म्हणून, मी माझा सर्वात चांगला मैत्रिला माझी पत्नी बनवलं 26.02.2026.' आता ही पोस्ट विजयचे चाहते पसंत करत आहेत.

रश्मिकानं पती विजय देवरकोंडाचं केलं कौतुक : दुसरीकडे रश्मिकानं तिच्या लग्नातील फोटोच्या पोस्ट कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'हाय लव्ह तुमची ओळख करून देते 'माझा नवरा'! श्री. विजय देवरकोंडा!! तो माणूस ज्यानं मला खरे प्रेम कसे असते हे शिकवले, तो माणूस ज्यानं मला शांततेत राहणे कसे असते, हे दाखवले! तो माणूस जो मला दररोज सांगायचा की मोठी स्वप्ने पाहणे पूर्णपणे ठीक आहे आणि सतत मला सांगत होता की, मी जे काही करू शकते त्यापेक्षा खूप जास्त काहीतरी साध्य करण्यास सक्षम आहे! ज्या माणसानं मला कधीच नाचण्यापासून रोखले नाही, जसे कोणी पाहत नाही.. ज्या माणसानं मला मित्रांबरोबर प्रवास करताना दाखवले तो आतापर्यंतचा सर्वोत्तम माणूस आहे आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी या माणसावर एक पुस्तक लिहू शकतो! मी नेहमीच स्वप्नात पाहिलेली स्त्री बनली आहे, कारण तू तिला आज ती बनवलीस! मी खरोखरच भाग्यवान आहे!' अभिनेत्रीनं पुढं लिहिलं, 'विज्जू, तुझ्याबद्दलच्या माझ्या भावनांचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमीच शब्दांची कमतरता असते!! मी नेहमीच तुला ते सांगितले आहे!! माझं यश, संघर्ष, आनंद, दुःख, आयुष्य - सगळं आता खूप अर्थपूर्ण वाटतंय - कारण तू माझ्याकडे आहेस - ते सगळं पाहत आहेस... या सगळ्याचा सर्वात मोठा भाग आहेस! मी तुझी पत्नी होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे! तुझी पत्नी म्हणून ओळखण्यासाठी!! आता पार्टीचा वेळ आहे!! चला एकत्र आतापर्यंतचे सर्वोत्तम जीवन जगूया! मी तुझ्यावर प्रेम करते!' आता रश्मिका मंदान्नाची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप पसंत केली जात आहे.

हेही वाचा :

  1. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांचा विवाह तेलुगू परंपरेनुसार झाला संपन्न...
  2. विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्नापूर्वी सेटवर प्रेमात पडल्यानंतर 'या' स्टार्सनं केलं लग्न, पाहा यादी
  3. विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या संगीतमधील झलक आली समोर

TAGGED:

VIROSH WEDDING
RASHMIKA MANDANNA
VIJAY DEVERAKONDA
रश्मिका मंदान्ना
VIJAY AND RASHMIKA PHOTO VIRAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.