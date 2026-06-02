‘वीरांचे वीर धर्मवीर’मधून उलगडला शंभूराजांच्या शौर्यगाथेचा थरारक आविष्कार
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 4:49 PM IST
पुणे : पुरंदरच्या तहानंतरचा संघर्ष, स्वराज्यरक्षणासाठीच्या अखंड मोहिमा, औरंगजेबासमोर न झुकलेली जाज्वल्य भूमिका आणि धर्मासाठी दिलेले सर्वोच्च बलिदान... असा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनातील तेजस्वी क्षणांचा प्रवास ‘वीरांचे वीर धर्मवीर’ या दृकश्राव्य प्रयोगातून जिवंत झाला. शंभूराजांच्या जन्मापासून अमरत्वापर्यंतचा शंभूचरित्राचा हा प्रवास पडद्यासह अमोघ वाणीतून अनुभवताना उपस्थित पुणेकर इतिहासाच्या त्या सुवर्ण पण वेदनादायी पर्वाशी एकरूप झाले.
नीलेश भिसे यांनी व्यक्त केल्या भावना : विवेक व्यासपीठ आयोजित ‘वीरांचे वीर धर्मवीर’ या अभिनव कार्यक्रमाचे आयोजन 30 मे 2026 रोजी संध्याकाळी 7:00 वाजता एस. पी. कॉलेजमधील लेडी रमाबाई हॉल येथे करण्यात आले. यावेळी नीलेश भिसे म्हणाले की, "पराक्रमाची तलवार, विद्वत्तेचे तेज आणि धर्मरक्षणासाठीचे सर्वोच्च बलिदान यांचा संगम असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचा जीवनप्रवास ‘वीरांचे वीर धर्मवीर’ या दृकश्राव्य प्रयोगातून साकारला. या चित्तथरारक दृकश्राव्य प्रयोगानं उपस्थितांना केवळ इतिहास दाखवला नाही, तर शंभूराजांच्या त्यागाची अनुभूतीही दिली", असेही त्यांनी सांगितलं.
संभाजी महाराजबद्दल दिली जाणार माहिती : तसेच त्यांनी पुढं सांगितलं, "या कार्यक्रम संभाजी महाराजांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या अमर वारशापर्यंतचा असाधारण प्रवास उलगडून दाखवेल. त्यांनी एकही लढाई न हरता स्वराज्याचं रक्षण आणि विस्तार कसं केलं, त्यांची साहित्यनिर्मिती, न्यायनिवाडे, लष्करी मोहिमांदरम्यान घोड्यावर वाहून नेले जाणारे प्रतीकात्मक सिंहासन आणि औरंगजेबाविरुद्ध त्यांनी दिलेला कडवा लढा—या सर्व बाबींवर या कार्यक्रमात प्रकाश टाकल्या जाणार आहे." त्यांनी पुढं असं म्हटलं, "हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून तो पूर्णपणे विनामूल्य आहे. पुणेकरांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून या प्रेरणादायी ऐतिहासिक सादरीकरणाचा अनुभव घ्यावा", असेही त्यांनी आवाहन केलंय.
संभाजी महाराजांचे जीवन : या कार्यक्रमाला पुणे शहराच्या महापौर श्रीमती मंजुषा दीपक नागपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहेत. या कार्यक्रमात प्रेक्षकांना संभाजी महाराजांचे जीवन, त्यांची कर्तृत्वगाथा, साहित्य क्षेत्रातील योगदान, लष्करी मोहिमा आणि त्यांची अद्वितीय रणनीती यांचे प्रभावी चित्रण पाहायला मिळेल. निवेदन, संगीत , लघुपट, ॲनिमेशन आणि प्रकाशयोजनेचे (lighting effects) कल्पक वापर यांद्वारे इतिहासातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसंग प्रेक्षकांना अत्यंत प्रभावी आणि जिवंत वाटले.