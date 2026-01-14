फाटलेले कपडे, चेहऱ्यावर वेदना रानू मंडलची अवस्था पाहून लोकांना बसला धक्का...
रानू मंडलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती एक गाणं गात असून तिची अवस्था ही खूप वाईट असल्याची दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 5:18 PM IST
मुंबई - सोशल मीडियानं अनेक लोकांना स्टार बनविले आहे. काही जण वर्षानुवर्षे व्हिडिओ बनवतात आणि मात्र त्यांचे रिल्स व्हायरल होत नाहीत. मात्र काहीजण फक्त एका व्हिडिओनं प्रसिद्धझोतात येतात आणि एका रात्रीत स्टार्स बनतात. दरम्यान प्रसिद्धी मिळल्यानंतर काही लोकांना ती टिकवता येत नाही. आता आम्ही अशा एक व्यक्तीबद्दल सांगाणार आहोत, जी एका रात्रीमध्ये स्टार बनली. मात्र तिच्याबरोबर यश फार काळ राहिले नाही. लोक तिला खूप चांगल्याप्रकारे ओळखतात. रानू मंडल ही एका रात्रीमध्ये स्टार बनली होती. रेल्वे स्टेशनवर लता मंगेशकर यांचे गाणे गाऊन तिला प्रसिद्धी मिळाली होती. यानंतर तिच हे गाणं अनेकांनी ऐकलं होतं. तिच्या आवाज हा अनेकांना आवडला होता. लता मंगेशकरांसारखे गाणे गाताना पाहून सर्वांना धक्का बसला होता.
रानू मंडलचा व्हिडिओ व्हायरल : फक्त एका व्हिडिओमुळं रानू मंडलला जगभरात प्रसिद्ध मिळाली. तिला यानंतर हिमेश रेशमियानं चित्रपटामध्ये गाण्याची परवानगी देखील दिली होती. तिनं गायलेलं गाणं देखील अनेकांना आवडलं होतं. आता ती पूर्णपणे लाइमलाइटपासून दूर आहे. रानू मंडलनं हिमेश रेशमियाच्या चित्रपटात अनेक गाणी गायली होती. याशिवाय तिचा पूर्णपणे मेकओव्हर देखील केला होता. यामुळं तिला ओळखता देखील येत नव्हते. याशिवाय तिनं अनेकदा काही तिच्या चाहत्यांना नाराज केलं होतं, ज्यामुळं तिची लोकप्रियता कमी झाली. याशिवाय तिला सोशल मीडियावर ट्रोल देखील करण्यात आलं होतं. आता ती लाइमलाइटपासून गायब झाली आहे. आता पुन्हा एकदा रानू मंडलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
रानू मंडलचं झालं कौतुक : या व्हिडिओमध्ये ती 'तेरी मेरी कहाणी' गाणं म्हणत आहे. हे गाणं तिला तिच्या चाहत्यानं गायला लावलं होतं. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये रानूची अवस्था पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. व्हिडिओमध्ये तिचे विचित्र कपडे असल्याचे दिसत आहे. तिची स्थित खूप वाईट आहे. आता या व्हिडिओला पाहून अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकानं या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आता ती लाइमलाइटपासून दूर गेली आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'खूप वाईट.' आणखी एकानं लिहिलं, 'सुंदर आवाज, निदान ऑटो ट्यून गायिकेपेक्षा तरी चांगला, मला भविष्यात तिचा आवाज ऐकण्याची आशा आहे, मला आशा आहे की तिला अधिक संधी मिळतील.' याशिवाय काहीजणांनी तिच्या पोस्टवर हॉर्ट शेअर केले आहेत. सध्या रानूची अवस्था खूप वाईट आहे.
