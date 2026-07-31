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मध्य प्रदेशात अजूनही आपल्यावर 'बंदी' असल्याचं वीर दासनं केला खुलासा...

वीर दासनं सांगितलं की, 'टू इंडियाज' वादामुळं त्याला दोन वर्षे कोणतेही उत्पन्न मिळाले नाही. तसेच तो 2021पासून मध्य प्रदेशात कार्यक्रम सादर करू शकलेले नाहीत.

Vir Das
वीर दास (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 12:46 PM IST

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हैदराबाद : कॉमेडियन वीर दासनं त्यांच्या 'टू इंडियाज' या मोनोलॉगभोवतीच्या वादावर आता भाष्य केलं आहे. त्यानं स्पष्ट केलं की, या वादामुळं फक्त त्यांच्या करिअरलाच खीळ बसली नाही, तर तो आणि त्यांची पत्नी शिवानी माथूर जवळपास दोन वर्षे फिक्स्ड इनकमशिवाय राहिले. एमी पुरस्कार विजेत्यानं सांगितलं की, तो मध्य प्रदेशात जाणे टाळतो, कारण त्याला वाटते की, राज्यात प्रवेश करण्यावर अजूनही बंदी आहे.

'द रोटोरीज रूम'मध्ये वीर दासनं केला खुलासा : सैफ अली खान, अयान अली बंगश, प्रतीक साधू आणि सुयश केशरी यांच्याबरोबर 'द रोटोरीज रूम'मध्ये दिसलेल्या वीरनंआपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीणबद्दल एक माहिती शेअर केली. त्यानं म्हटलं, वादाचा विषय बनलेल्या त्या परफॉर्मन्सबद्दल त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही. केनेडी सेंटरमधील आपल्या कार्यक्रमानंतर घडलेल्या घटना आठवून सांगताना वीर दास म्हणाला की, या गोष्टीला सर्वत्र विरोध झाला होता.

मध्य प्रदेशामध्ये वीर दासच्या कार्यक्रमावर बंदी : या वादाबद्दल बोलताना त्यानं म्हटलं, "केनेडी सेंटरमधील माझ्या भाषणानंतर एक वाद निर्माण झाला, ज्यावर सर्वत्र चर्चा झाली आणि तो व्हायरल झाला. ही बातमी 10 दिवस पहिल्या क्रमांकावर होती. यानंतर 14 पोलीस तक्रारी दाखल झाल्या, ज्या हाताळण्यात आम्हाला बराच वेळ लागला. पण मी तो कार्यक्रम अयशस्वी मानत नाही. मला त्याचा खूप अभिमान आहे. मला वाटते की तो एक खूप चांगल्या प्रकारे तयारी केलेला कार्यक्रम होता." या कलाकारानं स्पष्ट केलं की, या वादामुळं त्याच्या व्यावसायिक जीवनावर नकारात्मक परिणाम झाला.

"खरं सांगायचं झालं तर मध्य प्रदेशात माझ्यावर बंदी आहे. संपूर्ण राज्यात. माझ्या विरोधात 14 एफआयआर दाखल झाल्या आणि आम्ही त्यांच्याशी लढलो, पण मध्य प्रदेशातील एका खासदारानं सांगितलं की ते मध्य प्रदेशात कधीही येऊ शकत नाहीत. तो मंत्री अजूनही तिथे आहे की नाही हे मला माहीतही नाही. मला ते जाणून घ्यायचेही नाही. मला स्वत:ला मध्य प्रदेशला जायचं नाही."

'या' वादानंतर वीरला दोन वर्षे काम मिळाले नाही : वीरनं पुढं सांगितलं की, त्या काळात तो आणि त्याची पत्नी गोव्याला स्थायिक झाले आणि त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना केला. पुन्हा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी अनेक महिने लागले आणि काम परत मिळवण्यासाठी त्याहूनही काळ लागला होता. "सगळं संपलं होतं. अडीच वर्षे, कोणी माझ्याशी संपर्क साधायलाही तयार नव्हते. सर्व ब्रँड्स गेले होते, अभिनयाची सर्व कामं गेली होती, दिग्दर्शनाची सर्व कामं गेली होती. मी आणि शिवानी गोव्याला स्थायिक झालो आणि दोन वर्षे आमच्याकडे कोणतेही उत्पन्न नव्हते."

'टू इंडियाज' वाद कसा सुरू झाला? : नोव्हेंबर 2021मध्ये वॉशिंग्टन, डी.सी. येथील जॉन एफ. केनेडी सेंटरमध्ये वीर दासच्या 'टू इंडियाज' या एकपात्री प्रयोगानं भारतातील दोन भिन्न वास्तवांवर प्रकाश टाकला होता. या प्रयोगात महिलांची सुरक्षा, सामाजिक विभागणी, प्रदूषण, शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांसारख्या मुद्द्यांवर भाष्य केले गेले होते. अनेकांनी या सादरीकरणाला राजकीय उपहास म्हणत याबद्दल प्रशंसा केली, मात्र काहींनी त्या विनोदी कलाकारावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला नकारात्मक पद्धतीनं चित्रित केल्याचा आरोप केला. या वादानंतर त्याच्या विरोधात अनेक पोलीस तक्रारी आणि एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या.

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