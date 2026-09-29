18 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर विनोद कापरीच्या 'पायर'ला अखेर भारतात प्रदर्शनाची तारीख मिळाली...
विनोद कापरी यांचा 'पायर' चित्रपट आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाची रिलीज तारीख समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 2:25 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक विनोद कापरी यांच्या 'पायर' चित्रपट अखेर भारतात रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हा चित्रपट हिमालयात राहणाऱ्या एका वृद्ध जोडप्याची कथा सांगणारा आहे. आता हा चित्रपट देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. सिनेपोलिस या चित्रपटाचे वितरण करेल. हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित झाला असून त्यानं अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. 80 वर्षीय पद्म सिंग आणि 70 वर्षीय हिरा देवी यांनी या चित्रपटापूर्वी कधीही कॅमेऱ्यासमोर काम केलं नव्हतं. या चित्रपटामध्ये दोघेही एका वृद्ध जोडप्याची भूमिका साकारतात, ज्यांचं आयुष्य त्यांच्या घरापुरते, त्यांच्या आठवणींपुरते आणि एकमेकांपुरते मर्यादित आहे, कारण त्यांची मुले चांगल्या संधींच्या शोधात दूर निघून गेली आहेत.
'पायर'ची कहाणी : संपूर्णपणे उत्तराखंडमध्ये चित्रित झालेला 'पायर' हा चित्रपट कुमाऊँ भागातील एका दुर्गम गावात घडतो. जेव्हा स्थलांतरामुळं कुटुंबे हळूहळू विभक्त होते, वृद्ध आई-वडील मागे राहतात आणि त्यांची मुले दुसरीकडे स्वतःचे आयुष्य घडवतात, तेव्हा कुटुंबांवर होणारे परिणाम हा चित्रपट दर्शवतो. पण कापरी यांचा चित्रपट केवळ एकटेपणा किंवा विरहाच्या वेदनेबद्दल नाही. मुळात, हा चित्रपट आयुष्यभर एकत्र राहिलेल्या दोन व्यक्तींच्या नात्याबद्दल आहे. या चित्रपटासाठी कापरी यांनी अशा दोन व्यक्तींची निवड केली, ज्यांनी या भूमिकेला न्याय दिला आहे.
विनोद कापरी यांनी व्यक्त केल्या भावना : कापरी यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं, "ज्या दोन व्यक्तींनी स्वतः ते आयुष्य जगले आहे, त्यांच्या माध्यमातून मला ही कथा सांगायची होती. पद्म सिंगजी आणि हिरा देवीजी यांना भेटणे, हा एक विलक्षण अनुभव होता. त्यांचं नातं, त्यांचं मौन आणि त्यांच्या भावनांनी पडद्यावर असे सत्य आणले, जे पारंपरिक अभिनेते कधीही साकारू शकले नसते." दरम्यान भारतात हा चित्रपट 23 ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. तसेच पद्म सिंग हे एक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत, तर हिरा देवी या गृहिणी आणि माजी नृत्यांगना आहेत. या चित्रपटाचे कथानक भावनिक आहे.
18 पुरस्कार जिंकले : 'पायर'चा प्रीमियर 28व्या टॅलिन ब्लॅक नाईट्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये झाला, जिथे त्याला 'पीओएफ सर्वोत्कृष्ट चित्रपट प्रेक्षक पुरस्कार' मिळाला. त्यानंतर हा चित्रपट साओ पावलो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, केंब्रिज चित्रपट महोत्सव, बाथ चित्रपट महोत्सव, फजर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आणि केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव यांसारख्या इतर अनेक चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित झाला. चित्रपट निर्मात्यांच्या यांच्यानुसार, या चित्रपटानं 15 सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कारांसह एकूण 18 आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले. कापरी यांना सर्बिया आणि बोस्टन येथे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा सन्मानही मिळाला, तर चित्रपटाच्या संगीत, छायाचित्रण आणि ध्वनीचीही प्रशंसा झाली.