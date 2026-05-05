विक्रम भट्ट यांचा हॉरर 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'चा टीझर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
विक्रम भट्ट यांचा हॉरर चित्रपट 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद : विक्रम भट्ट यांचा हॉरर चित्रपट 'हॉन्टेड 3D' 2011मध्ये रिलीज झाला होता. आता या चित्रपटाचा निर्माते सीक्वेल, 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' घेऊन येत आहे. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या टीझरवरून असे दिसते की, हा चित्रपट तुम्हाला भीतीनं दचकवेल. याशिवाय या चित्रपटाची कहाणी देखील खूप धमाकेदार असणार आहे. 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' या चित्रपटाचा सीक्वेल हा 12 जून 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होत आहे. या चित्रपटानं आता रिलीजपूर्वी सोशल मीडियावर खूप चर्चा निर्माण केली आहे. 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'द्वारे विक्रम भट्ट पुन्हा एकदा चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे.
'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'चा टीझर रिलीज : मंगळवार, 5 मे रोजी, विक्रम भट्ट यांनी त्यांच्या आगामी हॉरर चित्रपट 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'चा टीझर प्रदर्शित करून सिनेप्रेमींना खुश केलंय. आता या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना आवडत आहे. चित्रपटाचा टीझर शेअर करताना, त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'प्रत्येक भुताचा एक इतिहास असतो. प्रत्येक किंकाळीत एक आठवण असते आणि प्रत्येक भयपट ज्याचा शेवट वाईट होतो, ती खरं तर एक प्रेमकथा असते. प्रतीक्षा संपली आहे. सादर आहे 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'चा अधिकृत टीझर.' टीझरची सुरुवात मिमोहनं होते, जो काहीतरी शोधण्याच्या प्रयत्नामध्ये असतो. तो एका ठिकाणी पोहोचतो, यानंतर तिथे विचित्र घटना घडू लागतात. त्यानंतर मुख्य अभिनेत्री चेतना दिसते. टीझरमधील दृश्ये बरीच भीतीदायक आणि अंगावर काटा आणणारी आहेत. तसेच या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये कुठलेही रहस्य उघड केलेले नाही.
'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' चित्रपटाबद्दल : विक्रम भट्टनं शेअर केलेल्या टीझरला ऑनलाइन संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. विक्रम भट्टच्या खास शैलीमुळं पुन्हा एकदा सिनेप्रेमी त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहे. या चित्रपटातील अनेक दृष्य प्रेक्षकांना हे भयपटाच्या जुन्या शैलीतील वाटत आहे. तरीही, लोकांमध्ये या चित्रपटाच्या रिलीजची उत्सुकता प्रचंड आहे. भयपट प्रेमी हे पाहण्यास उत्सुक आहेत की, हा चित्रपट नॉस्टॅल्जिया आणि नावीन्य यांच्यात योग्य संतुलन साधण्यात यशस्वी होतो की नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटात नवीन प्रयोग केले आहेत आणि 3डी तंत्रज्ञानचा वापर करण्यात आला आहे. चित्रपटामध्ये मिथुन चक्रवर्ती यांचा मुलगा, मिमोह चक्रवर्ती, मुख्य भूमिकेत परतला आहे. हेमंत पांडे, गौरव बाजपेयी, प्रणीत भट्ट, चेतना पांडे आणि श्रुती प्रकाश यांनी देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका केल्या आहेत. आनंद पंडित आणि राकेश जुनेजा यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट प्रोमोएज मीडिया प्रा. लि. निर्मित आहे.