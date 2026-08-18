विजय स्टारर 'जना नायगन' होईल ओटीटीवर दाखल, कधी होईल रिलीज जाणून घ्या
विजयचा 'जना नायगन' हा चित्रपट ओटीटीवर दाखल होणार आहे. झी5 तमिळनं एक एआय-जनरेटेड टीझर प्रोमो प्रदर्शित केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 11:27 AM IST
हैदराबाद : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांचा शेवटचा चित्रपट 'जना नायगन' हा होता. त्यानं राजकारणात येण्यापूर्वी या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केलं होतं. आता ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला. अभिनेत्याचा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर एका महिन्यानं हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट तुम्हाला पाहायचा असेल, तर कुठे प्रदर्शित होईल याबद्दल आम्ही सांगणार आहोत. दरम्यान सोशल मीडियावर झी5नं एक एआय-जनरेटेड टीझर प्रोमो प्रदर्शित केला आहे. यामध्ये ' जना नायकन' हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार याबद्दल सांगण्यात आलंय. दरम्यान पोस्टर शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'थंगमे... थलपथी... 'जना नायकन' 21 ऑगस्ट रोजी झी5 वर तुम्हा सर्वांना भेटायला सज्ज आहे.'
'जना नायकन'ची कमाई : दरम्यान 'जना नायकन' हा चित्रपट 23 जुलै रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर भारतात 227.14 कोटी आणि जगभरात 320.34 कोटींचा व्यवसाय केला होता. तसेच हा चित्रपट मूळतः 9 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र CBFCकडून प्रमाणपत्र मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळं प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली गेली. तसेच 'जना नायगन' हा चित्रपट 9 एप्रिल 2026 रोजी प्रदर्शित होण्यापूर्वीच ऑनलाइन लीक झाला होता. मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पोलीस अहवालानुसार, अंदाजे 1.2 कोटी लोकांनी पायरसी साइट्सच्या माध्यमातून तो पाहिला होता. तामिळनाडू सायबर गुन्हे पोलिसांनी कारवाई करत जूनपर्यंत मुख्य गुन्हेगारांना अटक केली. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल विजयचे चाहत्यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली होती, कारण हा चित्रपट अभिनेत्याचा शेवटचा चित्रपट होता.
'जना नायकन' चित्रपटाबद्दल : 'जना नायगन' ऑनलाइन लीक झाल्यानंतर विजयचे चाहते देखील खूप नाराज झाले होते. दरम्यान 'जना नायगन' चित्रपटामध्ये विजय व्यतिरिक्त बॉबी देओल, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन आणि प्रकाश राज यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन एच. विनोथ यांनी केलं असून निर्मिती व्यंकट के. नारायण यांनी केली आहे. चित्रपटाचे संगीत अनिरुद्ध यांनी दिलंय आणि गीते विवेक यांनी लिहिली आहेत. या चित्रपटाला सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान विजय हे आपल्या राजकीय जीवनात व्यग्र असून, ते आपल्या राज्यासाठी असे काम करत आहे ज्यामुळं सर्वजण त्याचं कौतुक करत आहेत.