नागराज मंजुळे दिग्दर्शित ‘मटका किंग’ या बहुप्रतिक्षित मालिकेचा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित!
नागराज मंजुळे दिग्दर्शित ‘मटका किंग’ या बहुप्रतिक्षित मालिकेचा थरारक ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 1:59 PM IST
मुंबई - 1960 आणि 70च्या दशकात मुंबईत ‘मटका’ हा जुगारप्रकार मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाला होता. कापूस बाजारातील आकड्यांवर आधारित हा खेळ हळूहळू सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला. 'मटका किंग'मुळं या व्यवसायाला वेगळेच स्वरूप प्राप्त झाले. त्या काळात मटका हा केवळ जुगार नसून अनेकांसाठी झटपट पैसा कमावण्याचे साधन बनले होते. मात्र, यामुळं गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्डचाही प्रभाव वाढला. आता त्याच विषयावर एक मालिका येऊ घातलाय ज्याचं नाव आहे 'मटका किंग'. 1960च्या दशकातील झपाट्यानं बदलणाऱ्या बॉम्बेच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ही, कथा प्रेक्षकांना एका वेगळ्या विश्वात घेऊन जाणारी ठरेल असे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे. अभय कोरान्ने यांनी या मालिकेची निर्मिती आणि लेखन केलं असून, सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज पोपटराव मंजुळे यांनी दिग्दर्शन केलंय. रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट आणि एसएमआर एंटरटेनमेंट यांच्या निर्मितीत साकारलेल्या या मालिकेत विजय वर्मा ‘मटका किंग’च्या मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, त्यांच्यासोबत कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जडावत आणि गुलशन ग्रोव्हर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जॅमी लीव्हर, किशोर कदम, सायरस सहुकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगडे, इश्तियाक खान, संजीव जोतांगिया आणि सिमरन अश्विनी यांचीही महत्त्वपूर्ण साथ लाभली आहे.
नागराज मंजुळे आणि विजय वर्मा यांनी मालिकेबद्दल सांगितलं : या मालिकेची कथा ब्रिज भाटी (विजय वर्मा) या बुद्धिमान कापूस व्यापाऱ्याभोवती फिरते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बॉम्बेमध्ये मोठे स्वप्न पाहणारा, हा तरुण एका धाडसी कल्पनेतून ‘मटका’ या जुगारप्रकाराला सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतो. परंतु यशाच्या उंच शिखरांबरोबरच त्याला गंभीर परिणामांनाही सामोरे जावे लागते. महत्त्वाकांक्षा, सत्ता आणि त्याची किंमत या विषयांवर आधारित ही कथा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी आहे. आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना विजय वर्मानं सांगितलं, “मटका किंग'मधील माझा प्रवास अत्यंत रोमांचक ठरला. एका वेगळ्या काळातील व्यक्तिरेखा साकारताना नवं आव्हान स्वीकारावं लागलं. नागराज मंजुळे आणि अभय कोरान्ने यांनी दिलेल्या सर्जनशील स्वातंत्र्यामुळं मी ब्रिजच्या जगात पूर्णपणे शिरू शकलो. ही कथा सार्वत्रिक असल्यानं जगभरातील प्रेक्षकांनाही ती भावेल, असा मला विश्वास आहे.” दिग्दर्शक नागराज मंजुळे म्हणाले, “मटका किंग' ही केवळ पीरियड ड्रामा फिल्म नाही, तर सन्मानासाठी झगडणाऱ्या आणि स्वप्नांचा पाठपुरावा करणाऱ्या माणसाची कथा आहे. प्रत्येक दृश्यात ताण, महत्त्वाकांक्षा आणि वास्तवता यांचा संगम दिसेल. प्रेक्षकांनी ही कथा अनुभवावी, यासाठी आम्ही आतुर आहोत.”
कृतिका कामरा आणि सई ताम्हणकर यांच्या व्यक्त केल्या भावना : कृतिका कामरानं सांगितलं, “या मालिकेतील माझी भूमिका माझ्या पूर्वीच्या कामांपेक्षा पूर्णतः वेगळी आहे. तिच्या महत्त्वाकांक्षा, निर्णय आणि जिद्दीचा शोध घेणे हा एक समृद्ध अनुभव होता. प्रेक्षकांना ही कथा नक्कीच भावेल.” सई ताम्हणकरनं त्यांच्या ‘बरखा’ या व्यक्तिरेखेविषयी सांगताना म्हटलं, “वरवर पाहता ती एक सर्वसामान्य गृहिणी वाटली तरी ती स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र विचारांची स्त्री आहे. ही भूमिका साकारताना मला नव्या पैलूंचा शोध घेता आला. ‘मटका किंग’ ही केवळ एका व्यक्तीची कथा नसून प्रत्येक पात्राच्या प्रवासाची कहाणी आहे.”
महत्त्वाकांक्षा, सत्तेची लालसा आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत यांचा वेध घेणारी ‘मटका किंग’ ही मालिका 17 एप्रिलपासून प्राइम व्हिडिओवर पाहायला मिळणार आहे.