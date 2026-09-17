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विजय देवेरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर पीरियड ड्रामा 'राणाबाली'चं शूटिंग पूर्ण

विजय देवेरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या पीरियड ड्रामा 'राणाबाली'चं शूटिंग पूर्ण झालं आहे.

Ranabaali movie
'राणाबाली' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 11:02 AM IST

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हैदराबाद : दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यान यांचा बहुप्रतीक्षित 'पिरियड' चित्रपट 'राणाबली' - ज्यामध्ये विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना मुख्य भूमिकेत आहेत - त्याच्या शूटिंग सांगता झाल्याची घोषणा निर्मात्यांनी केली आहे. आपल्या एक्स अकाउंटवर आपल्या टीमचा एक व्हिडिओ शेअर करताना दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यान यांनी लिहिलं, 'माझ्या अथक आणि उत्साही टीमसोबतचा 130 दिवसांचा हा ध्यासपूर्ण प्रवास आता पूर्ण झाला आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या एका दिवसापूर्वीच निर्मात्यांनी जाहीर केलं होतं की, चित्रपटाच्या पूर्वार्धाचे पार्श्वसंगीत पूर्ण झाले आहे आणि 16 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्रदर्शनाच्या तारखेपूर्वीच हा चित्रपट तयार झाला आहे.

राहुल सांकृत्यान यांनी केला खुलासा : दोन दिवसांपूर्वीच, दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यान यांनी खुलासा केला होता की, त्यांनी चित्रपटातील रश्मिका मंदान्नाच्या पात्राला आपल्या आईचे नाव दिले आहे. अभिनेत्रीनं चित्रपटातील आपल्या भागाचे शूटिंग पूर्ण केल्याची बातमी 'एक्स'वर शेअर करताना राहुल सांकृत्यान म्हणाले,'राणाबाली' मी या चित्रपटाच्या विश्वातील प्रत्येक लहान-मोठ्या तपशीलासाठी माझ्या जुन्या आठवणींच्या विश्वात रमलो होतो. आणि जेव्हा मी माझ्या नायिकेचे पात्र लिहायला बसलो, तेव्हा मी एका अत्यंत वैयक्तिक गोष्टीपासून सुरुवात केली, मी तिला माझ्या आईचे नाव दिले - 'जयाम्मा.'

रश्मिकानं 'जयम्मा' हे पात्र जिवंत केलं : चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक पुढे म्हणाले, 'ती जरी एका वेगळ्या कालखंडातील असली, तरी ती आजच्या स्त्रियांना प्रेरणा देऊ शकेल अशी स्त्री असावी, यासाठी तिनं अनुभवलेल्या प्रत्येक भावनेच्या बाबतीत मी विशेष काळजी घेतली. 'चित्रपटाच्या टीमनं 'तिचे जग सुंदर रेशमी आणि सुती वस्त्रे, जरीकाम, जुन्या काळातील रंगसंगती, प्राचीन सोने आणि त्या काळातील उबदारपणाने सजवले, ती रणबालीच्या मनातील प्रेम आहे. त्याच्या आत्म्याचा चैतन्यमय अंश आहे. त्याच्या पाठीचा कणा बनणारी जिद्द आहे. आणि त्याच्या वेडेपणातील गोडवा आहे, मग आली रश्मिका. तिनं केवळ 'जयम्मा' हे पात्र जिवंत केलं नाही, तर आमच्या सर्वांसाठी ते अजरामर केले. तुम्ही सर्वजण 16 ऑक्टोबरला हे अनुभवणार आहात. आम्ही तुझ्यावर नेहमीच प्रेम करू. आणि आता, जयम्मा, आम्हाला तुझी आठवण येत आहे. त्या मोहक हास्याचा हा एक अविस्मरणीय प्रवास होता.' यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये चित्रपटातील मुख्य पात्र रश्मिका, विजयसह मैत्री ऑफिशियलला टॅग केलं.

पिरियड ॲक्शन ड्रामा : दरम्यान या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर या चित्रपटात विजय देवरकोंडा 'राणाबाली'ची भूमिका साकारत आहे, तर रश्मिका मंदान्ना त्याची पत्नी 'जयम्मा'च्या भूमिकेत आहे. 'द ममी'मधील अभिनयासाठी ओळखला जाणारा अर्नोल्ड वोस्लो यात खलनायक 'सर थिओडोर हेक्टर'ची भूमिका साकारत आहे.'राणाबाली'ची निर्मिती नवीन येरनेनी आणि वाय. रवी शंकर करत असून टी-सीरीज हा चित्रपट सादर करत आहे. ब्रिटीश काळातील पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट एका 'पिरियड ॲक्शन ड्रामा'च्या स्वरूपात साकारला जात आहे. 19व्या शतकातील घटनांवर आधारित हा चित्रपट 1854 ते 1878 दरम्यान घडलेल्या वास्तविक ऐतिहासिक घटनांवर बेतलेला असून, तो एक भव्य 'पॅन-इंडिया' प्रोजेक्ट आहे.

'राणाबाली' चित्रपटाबद्दल : मिळालेल्या माहितीनुसार 'राणाबाली' हा चित्रपट 1850च्या दशकातील अशा वास्तविक घटनांपासून प्रेरित आहे ज्यांना मुख्य प्रवाहातील इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये स्थान मिळाले नाही. हा चित्रपट 1850 ते 1900 या काळातील घटनांवर आधारित असेल आणि ब्रिटीशांनी इतिहासात ज्या घटनांचे चुकीचे चित्रण केले, त्या घटना यात मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दरम्यान 'राणाबाली' हे एखाद्या व्यक्तीचे चरित्र किंवा इतिहासाच्या पुस्तकातील माहितीचे जसेच्या तसे केलेले कथन नसेल, तर विविध वास्तविक वृत्तांत, मौखिक इतिहास आणि दडपल्या गेलेल्या नोंदींवरून त्या काळाची केलेली एक सिनेमॅटिक पुनर्रचना असेल.'गीता गोविंदम' आणि 'डिअर कॉम्रेड'नंतर, 'राणाबाली' हा तिसरा चित्रपट असेल ज्यामध्ये रश्मिका आणि विजय देवरकोंडा यांची जोडी एकत्र दिसणार आहे.

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VIJAY DEVERAKONDA
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RANABAALIS SHOOTING WRAPPED UP

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