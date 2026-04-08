रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवराकोंडा यांच्या विवाहनंतर रिसेप्शनमधील फोटो व्हायरल, चाहत्यांनी केलं कौतुक
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवराकोंडा यांच्या भव्य विवाह रिसेप्शनचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 3:57 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि अभिनेता विजय देवराकोंडा यांचं लग्न काही दिवसापूर्वी झालं. दरम्यान रश्मिकानं 5 एप्रिल रोजी आपला 30वा वाढदिवस साजरा केल्यानंतर, तिनं कर्नाटकातील कुर्ग जिल्ह्यातील कोडगू या तिच्या मूळ गावी एका भव्य विवाह रिसेप्शन आयोजन केलं. या सोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये हे जोडपे पारंपरिक वेशात असल्याचे दिसत आहे. रश्मिकानं कुर्गच्या पारंपरिक कोडवा शैलीतील रेश्मी साडी नेसली होती, यामध्ये ती खूप सुंदर दिसत होती.
कोडगुमधील रिसेप्शन : दरम्यान व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये रश्मिका आणि विजयच्या हातात हात घालून सोहळ्यात प्रवेश करताना दिसत आहेत. यावेळी रश्मिका पारंपरिक रेश्मी साडीत अप्सराप्रमाणे दिसत होती. विजय देवराकोंडानं सुंदर सूट परिधान केला होता. या कार्यक्रमात या जोडप्यानं एकत्रपणे केक कापला. या कार्यक्रमात दोघांचे कुटुंबिय आणि मित्र - मैत्रिणी उपस्थित होते. याशिवाय या कार्यक्रमात दोघांचे पालक सुंदर पोशाखात होते. यावेळी संपूर्ण सोहळा नवविवाहित जोडप्याच्या पाठीशी होता. सोशल मीडियावर या जोडप्याच्या केमिस्ट्रीचे आणि पारंपरिक लूकचे कौतुक केले जात आहे.
Rashmika and Vijay ka Coorg reception sach mein royal lag raha hai! 😍✨ Couple goals on another level. #Virosh #RashmikaMandanna #VijayDeverakonda pic.twitter.com/KEHcPHyiqh— Pooja (@Pooja898989898) April 7, 2026
the First Time After Marriage #reception #Coorg #virosh #RashmikaMandanna #vijaydeverakonda #PostWeddingMoments #Kodagu #DinnerParty pic.twitter.com/YyqkPaumxL— omesa_rashu (@rashu_omesa) April 7, 2026
Cuties 🥹✨️🧿#RashmikaMandanna #VijayDeverakonda #virosh pic.twitter.com/0iTx20jE6C— 🌝 (@viroshily) April 7, 2026
रश्मिका आणि विजय यांचे संस्कृतीवरील प्रेम : रिसेप्शनच्या वेळी रश्मिका भावुक झाली यावेळी तिनं म्हटलं,"मी या मातीची कन्या आहे. कोडवा लोकांचे प्रेम माझ्यासाठी नेहमीच विशेष राहिलं आहे. लग्नानंतर माझ्या गावी परत येणं, हा माझ्यासाठी खूप आनंदाचा क्षण आहे. माझ्या कुटुंबियांबरोबर आणि मित्रांसोबत हा आनंद साजरा करणे हे माझे सौभाग्य आहे." रश्मिकानं हेही सांगितलं की, विजयला कोडवा संस्कृती खूप आवडते. या कार्यक्रमात विजय देवराकोंडानं स्थानिक भाषा, कोडवा टक,बोलण्याचा प्रयत्न केला, यानंतर तो इंग्रजीमध्ये बोलू लागला. त्यानं सांगितलं की, ही त्याची कोडगूला तिसरी भेट होती. विजय गंमतीनं आणि प्रेमानं म्हटलं की, "मला नेहमी वाटायचं की इथल्या स्त्रिया खूप सुंदर आहेत,रश्मिकाला भेटण्यापूर्वीही माझा हाच विश्वास होता. मला वाटतं की कुर्गच्या स्त्रिया सुंदर आहेत आणि आता माझं लग्न एका कुर्गच्या मुलीबरोबर झालं आहे, त्यामुळं मी खूप आनंदी आहे." रश्मिका आणि विजय यांचा वैवाहिक 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये पारंपरिक तेलुगू आणि कोडवा रितीरिवाजांनुसार झाला.
