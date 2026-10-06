विजय देवरकोंडाचा पॅन इंडिया चित्रपट 'राणाबाली'चा ट्रेलर 'या' तारखेला होईल प्रदर्शित...
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'राणाबाली' या चित्रपटाचा ट्रेलर लकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 1:07 PM IST
हैदराबाद : दाक्षिणात्य अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांचे चाहते 'राणाबाली' चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट या महिन्यात प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. चाहते 'रणबाली'च्या ट्रेलरची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. ट्रेलरच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाल्यानं विजय आणि रश्मिकाचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. दरम्यान चाहत्यांना चित्रपटाच्या रिलीजसाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यापूर्वी या चित्रपटाचा ट्रेलर हा प्रदर्शित होईल.
'राणाबाली'चा ट्रेलर कधी प्रदर्शित होईल? : विजय आणि रश्मिका त्यांच्या लग्नानंतर पहिल्यांदाच 'राणाबाली' चित्रपटाद्वारे एकत्र दिसणार आहेत. हा एक ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा आहे. या चित्रपटामध्ये विजय 'राणाबाली'ची भूमिका साकारणार असून रश्मिका त्याच्या पत्नीची भूमिका करेल. 'राणाबाली' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 16 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे, मात्र त्यापूर्वी या चित्रपटाचा ट्रेलर हा 8 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होत आहे. 'राणाबाली'चा ट्रेलर 8 ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. याची घोषणा करण्यासाठी निर्मात्यांनी चित्रपटातील विजयचे एक आकर्षक पोस्टर शेअर केले आहे. दरम्यान 'राणाबाली'चे दिग्दर्शन राहुल संकृत्यान यांनी केलं आहे. मैत्री मुव्ही मेकर्सच्या बॅनरखाली रवी शंकर यांनी भव्य बजेटमध्ये निर्मिती केलेला हा चित्रपट विजयादशमीच्या मुहूर्तावर जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होत असल्यानं रश्मिकाचे चाहते आनंदी झाले आहेत.
'राणाबाली' चित्रपटाच्या कहाणीबद्दल : यापूर्वी, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमोशनल मुलाखती व्हायरल झाल्या असून सोशल मीडियावर हा चित्रपट ट्रेंड करत आहेत. यामध्ये, हे स्टार कपल त्यांच्या आयुष्याबद्दल मनमोकळेपणानं बोलत आहे. तसेच 'राणाबाली'बद्दलची उत्सुकता आणि अपेक्षा ट्रेलरमुळं आणखी वाढवेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. 19व्या शतकात घडणारी 'राणाबाली' हा चित्रपट, 1854 ते 1878 या काळात ब्रिटिश राजवटीत घडलेल्या खऱ्या ऐतिहासिक घटनांवर आधारित आहे. आता अनोख्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळं आणि भव्यतेमुळं, या चित्रपटानं देशभरातील चित्रपटप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे.