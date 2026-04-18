विजय देवरकोंडानं केली नवीन चित्रपटाची घोषणा, दमदार पोस्टर रिलीज...

विजय देवरकोंडाच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा झाली आहे. दिग्दर्शक शौर्ययुव हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय कलाकार आणि 'ड्रीम कलेक्टिव्ह'च्या साथीनं तयार करणार आहे.

विजय देवरकोंडा (पोस्टर)
Published : April 18, 2026 at 3:56 PM IST

हैदराबाद: अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि दिग्दर्शक शौर्ययुव एका प्रोजेक्टसाठी एकत्र आले आहेत. या चित्रपटात विजय एका वेगळ्या अंदाजात दिसणार आहे. दरम्यान आता सोशल मीडियावर एक पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. यामध्ये विजय देवराकोंडा लोखंडी साखळ्यांनी बांधलेल्या चार कुत्र्यांसोबत चालताना दिसत आहे. याशिवाय त्याच्या मागे काही सहा-सात माणसे देखील चालताना दिसत आहेत. या चित्रपटाच्या पोस्टवरून असं वाटत आहे, की यावेळी प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल.

विजय देवरकोंडानं नवीन चित्रपटाची केली घोषणा : पोस्टरमध्ये प्रत्येकाची काळजीपूर्वक निवड करण्यात आली आहे, प्रत्येकजण आपापल्या जागी बरोबर असल्याचे दिसत आहेत. हे चित्रपट फक्त घोषणा नाही, तर असे काहीतरी निर्माण करण्याबद्दल आहे, जे यापूर्वी कधीही झाले नाही. 'ड्रीम कलेक्टिव्ह', जगभरातील सर्वोत्तम सर्जनशील आणि तांत्रिक प्रतिभेची एक शक्तिशाली टीम आहे. या टीमनं 'दॅट्स अ रोअर' हे थीम साँगसुद्धा रिलीज केलंय. हे गाणं आयुष्यात हार न मानण्याबद्दलचे आहे. यामध्ये दाखवले गेले आहे की, एखादी व्यक्ती वेदना, संघर्ष आणि संकटांना तोंड देऊनही पुन्हा उभे राहण्याचा आणि पुढं जाण्याचा निर्णय कसा घेतो. वायराच्या बॅनरखाली निर्मित, या अद्याप नाव न दिलेल्या प्रोजेक्टमध्ये जगभरातील सर्वोत्तम सर्जनशील प्रतिभा एकत्र येत आहे. या प्रोजेक्टचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची जागतिक दर्जाची तांत्रिक टीम. 'हाऊस ऑफ द ड्रॅगन' आणि 'फॉलआउट'सारख्या जागतिक निर्मितीसाठी ओळखले जाणारे अलेहांद्रो मार्टिनेझ (डीओपी), चित्रपटाला एक आंतरराष्ट्रीय व्हिज्युअल टच देईल.

विजय देवरकोंडाच्या प्रवासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा : विजय देवराकोंडा हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उत्तम कलाकार आहे, जो अनोखे आणि आव्हानात्मक विषय निवडत असतो. विजयचा या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा हा चित्रपट ठरेल. दिग्दर्शक शौर्ययुव, ज्यानं आपल्या 'हाय नन्ना' या चित्रपटानं तेलुगू प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती, तो आता आपली दृष्टी एका भव्य स्तरावर नेत आहे. घोषणा पोस्टर बरेच काही सांगून जाते, विजय देवराकोंडा आणि शौर्ययुव यांच्या नेतृत्वाखालील चित्रपट असून विविध उद्योगांतील आणि जगभरातील प्रतिभावान कलाकार चित्रपटात असणार आहेत. दरम्यान जागतिक स्तरावर सिनेमा तयार करण्याचा हा एक धाडसी प्रयत्न आहे.

