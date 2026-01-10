झाडावर चढतानाचा विद्युत जामवालचा कपडे न घातलेला व्हिडिओ व्हायरल...
विद्युत जामवालचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत तो कपडे न घालता झाडावर चढताना दिसत आहे.
Published : January 10, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई - अभिनेता विद्युत जामवालचा सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे. सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असलेल्या विद्युतच्या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. विद्युतनं त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्यामुळं सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. यामध्ये तो झाडावर कपड्यांशिवाय दिसत आहे. आता त्याच्या या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. विद्युत नग्न अवस्थेत झाडावर चढत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो धोकादायक स्टंटपासून तर बर्फात बुडण्यापर्यंतच्या त्याच्या इतर क्लिप्स देखील दाखवत आहे. त्याचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण त्याचं कौतुक करत आहेत.
व्हिडिओमध्ये काय आहे? : दरम्यान हा व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'कलरीपयट्टूचा अभ्यासक म्हणून, मी वर्षातून एकदा सहज योग करतो. सहज म्हणजे निसर्गाशी आणि आंतरिक जागरूकतेशी खोलवरचा संबंध.' विद्युत हा चित्रपटामध्ये खूप घोकादायक स्टंट तर करतोच, या व्यतिरिक्त तो आपल्या खऱ्या आयुष्यात देखील स्टंट करत असतो. धोकादायक स्टंटमुळं त्याला चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्धी मिळाली आहे. दरम्यान विद्युत या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं, 'तो प्रत्यक्ष मानवी जीवन जगत आहे.' दुसर्या एकानं लिहिलं, 'टार्झनही पान घालायचा, पण साहेब तुम्ही खूप छान आहात.' आणखी एकानं लिहिलं, 'तुम्ही खऱ्या आयुष्यात एक प्रेरणादायी व्यक्ती आहात. अशा विलक्षण व्यक्तीबद्दल एक भारतीय म्हणून नेहमीच अभिमान वाटतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एक उत्तम अभिनेत्यासाठी शुभेच्छा!' याशिवाय काहीजण या पोस्टवर फायर आणि हार्ट इमोजी शेअर करत आहेत.
विद्युत जामवालच्या वर्कफ्रंटबद्दल : विद्युत जामवालचा पहिला हिंदी चित्रपट 'फोर्स' होता. हा चित्रपट 2011मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर जॉन अब्राहम हा दिसला होता. या चित्रपटामध्ये त्यानं खलनायकाची भूमिका साकारली होती. 'फोर्स' चित्रपटासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणासाठी फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. त्याच सुमारास त्यानं तेलुगू चित्रपटांमध्येही पदार्पण केलं होतं. याशिवाय त्याला चित्रपटसृष्टीत 'कमांडो' फ्रेंचाइजीतील मुख्य भूमिकेमुळं व्यापक ओळख मिळाली आहे. दरम्यान विद्युतबद्दल सांगायचं झालं तर तो शेवटी 2024मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'क्रॅक' या चित्रपटामध्ये दिसला होता.
