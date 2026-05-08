विद्या बालन आणि दिवंगत अभिनेता इरफान खान स्टारर 25 वर्षांपूर्वीचा 'द लास्ट टेनेंट' यूट्यूबवर प्रदर्शित...

विद्या बालन आणि दिवंगत अभिनेता इरफान खान यांचा 25 वर्षांपूर्वीचा चित्रपट 'द लास्ट टेनेंट' यूट्यूबवर प्रदर्शित झाला आहे. यानंतर अभिनेत्रीनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

'द लास्ट टेनेंट' चित्रपट (Photo : ANI - Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 10:59 AM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री विद्या बालन आणि दिवंगत अभिनेता इरफान खान यांचा चित्रपट 'द लास्ट टेनेंट' 25 वर्षांनंतर प्रदर्शित होत आहे. विद्यानं नुकताच हा चित्रपट पाहिला आणि ती भावुक झाली. इरफान खानची आठवण काढूनही ती आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकली नाही. आता तिनं आपल्या भावना सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत.

'द लास्ट टेनेंट' प्रदर्शित : विद्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी 'द लास्ट टेनेंट' पहिल्यांदा पाहिला, जो मी 25 वर्षांपूर्वी चित्रित केला होता. , पण काही कारणास्तव तो प्रदर्शित झाला नाही.' यावेळी विद्या ही तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण काळामधून जात होती. तिनं पुढं लिहिलं, 'तो काळ होता जेव्हा माझ्या कारकिर्दीत काहीच मनासारखं होत नव्हतं. माझा पहिला मल्याळम चित्रपट, 'चकरम', बंद पडला आणि त्यानंतर तीन वर्षे अनेक चित्रपटांमधून माझी जागा दुसऱ्यांनी घेतली. त्यावेळी बऱ्याच गोष्टी मनासारख्या घडत नव्हत्या. मला ते सर्व विसरून जायचं आहे. मी हे सर्व दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र मग मला दिग्दर्शक सार्थक गुप्ता यांचा संदेश आला की, चित्रपट यूट्यूबवर प्रदर्शित होत आहे.'

विद्या बालन झाली भावुक : त्यानंतर विद्यानं लिहिलं की, ती इरफान खान यांच्याबरोबर काम करण्यास किती उत्सुक होती. 'मला आठवतंय, मी सेटवरून माझ्या बहिणीला फोन करून उत्साहानं सांगितलं होतं की, मी इरफान खान यांच्याबरोबर काम करत आहे. ते खूप नैसर्गिक अभिनेते होते. इरफानच्या निधनानंतर, आम्ही एकत्र काम करत असलेले अनेक चित्रपट कोणत्या ना कोणत्या कारणानं बनू शकले नाहीत, याची मला खंत वाटत होती. पण आता, अनेक वर्षांनंतर, माझ्यासमोर 'द लास्ट टेनेंट'' आहे. धन्यवाद सार्थक दासगुप्ता... आमच्या ताऱ्यांना चमकण्यासाठी 25 वर्षे लागली.'

सार्थक दासगुप्ता यांचा पदार्पण : 'द लास्ट टेनेंट'बद्दल सांगायचं झालं तर, दासगुप्ता यांनी या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं. इंजिनिअरिंग आणि एमबीए पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अमोल पालेकर आणि रिंकू राजगुरू अभिनीत 'म्युझिक टीचर' आणि '200 हल्ला हो' या चित्रपटांचेही दिग्दर्शन केलंय. सार्थक दासगुप्ता यांनी त्यांच्या 'द सॉल्ट इंन्क'च्या निर्मिती संस्थेअंतर्गत या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात अन्नू खंडेलवाल, सब्य साची, सौरभ अग्रवाल, सतीश कालरा आणि आनंद मिश्रा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. दरम्यान विद्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूझा आणि संजय दत्त यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात ती दिसली होती. रितेशनं या चित्रपटाचं दिग्दर्शनही केलेलं आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.

