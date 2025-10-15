विकी कौशल आणि कतरिना कैफच्या घरात होणार चिमुकल्याचं आगमन....
विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांना लवकरच बाळ होणार आहे. आता विकीनं एक संवादादरम्यान आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 12:25 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड स्टार विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांच्या आयुष्यात एक लवकरच बाळ येणार आहे. आता या दोन्ही स्टारच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे. दरम्यान अनेकजण कतरिना कैफच्या बाळंतपणाची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. विकीनं यापूर्वी आपला आनंद व्यक्त केला आहे. आता या अभिनेत्यानं सांगितलेल्या गोष्टी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. दरम्यान विकी आणि कॅट हे दोघेही प्रेक्षकांच्या आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहे. या दोघांबद्दल बऱ्याच काळापासून ते पालक होणार असा अफवा होत्या. या जोडप्यानं बराच काळ याबद्दल मौन बाळगला होता. यानंतर या दोन्ही स्टार्सनं २३ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली. या बातमीमुळं विकी आणि कतरिनाच्या चाहत्यांना खूप आनंद झाला होता.
कधी होऊ शकते बाळ ? : कतरिना कैफ ऑक्टोबरच्या अखेरीस नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला बाळाला जन्म देणार आहे. दरम्यान अलीकडेच एका मुलाखतीत वडील होण्याचा आनंद विकी कौशलनं व्यक्त केला, त्यानं सांगितलं की, बाळ झाल्यानंतर तो घराबाहेर जाणार नाही. त्याला वडील झाल्यानंतर सर्वात जास्त काय हवे आहे असं विचारल्यानंतर त्यानं उत्तर दिलं, "फक्त वडील होणे ही अशी गोष्ट आहे, ज्याची मी खूप वाट पाहत आहे. मी या गोष्टीला एक मोठा आशीर्वाद मानतो. आमचे बाळ या जगात येत आहे आणि ते येईपर्यंत मी घर सोडणार नाही." दरम्यान विकीनं बाळ होण्यापूर्वी अनेक योजना आखल्या आहेत. त्यानं घराबाहेर जाणार नसल्याचं देखील म्हटलंय.
कतरिना कैफनं बेबी बंप दाखवून पोस्ट केली होती शेअर : कतरिना कैफनं सोशल मीडियावर एका गोड पोस्टसह तिनं गरोदरपणाची बातमी आपल्या चाहत्यांना सांगितली होती. शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये कॅटच्या बेबी बंपचा फोटो असून यात कॅप्शनमध्ये लिहिलं गेलं होतं, "आयुष्यातील सर्वोत्तम अध्यायाच्या सुरुवातीच्या मार्गावर." दरम्यान कतरिनाच्या हे पहिले बाळ असणार आहे. विकी आणि कॅटला लग्नाच्या चार वर्षांनंतर बाळ होणार आहे. या जोडप्याचं लग्न ९ दिसंबर २०२१मध्ये मोठ्या थाटात झालं होतं.
