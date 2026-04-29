रितेश देशमुख अभिनीत 'राजा शिवाजी'चं विकी कौशलनं केलं कौतुक, व्हिडिओ व्हायरल...
रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' रिलीजपूर्वीचं अनेकांना खूप विशेष वाटत आहे. आता या चित्रपटाचं कौतुक विकी कौशलनं केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रितेश देशमुख स्टारर 'राजा शिवाजी' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी अनेकजण याचं सोशल मीडियाद्वारे कौतुक करत आहेत. आता या चित्रपटाचं पुन्हा एकदा विकी कौशलनं कौतुक केलंय. त्यानं सांगितलं की, या चित्रपटातील ॲक्शन सीक्वेन्स, मराठी सिनेमात यापूर्वी कधीही झाले नाही. रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी'नं विकी कौशलला प्रभावित केलंय.
विकी कौशलनं रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी'चं केलं कौतुक : 2025मध्ये विकी कौशल अभिनीत 'छावा' हा रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात विकी कौशलनं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. त्यानं केलेला अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. 'छावा'नं बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. आता रितेश देशमुख त्याच्या आगामी 'राजा शिवाजी'मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला होता. याला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान रितेशनं नुकतेच विकीला चित्रपटाची एक झलक पाहण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. यानंतर 'छावा' अभिनेत्यानं रितेशच्या चित्रपटाचं भरभरून कौतुक केलं. मंगळवारी, जिओ स्टुडिओनं विकी आणि रितेशच्या भेटीचा एक व्हिडिओ शेअर केला. यामध्ये दोन्ही कलाकार एकत्र बसून असल्याचे दिसत आहेत. यानंतर विकी हा चित्रपटाचं कौतुक करताना दिसत आहे. व्हिडिओत दोन्ही कलाकार चित्रपटाच्या निर्मितीबद्दल बोलत आहेत. यानंतर विकीनं या चित्रपटासाठी रितेशला शुभेच्छा दिल्या.
'राजा शिवाजी' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटाची निर्मिती जिनेलिया देशमुख आणि ज्योती देशपांडे यांनी केली आहे. या चित्रपटामध्ये रितेश व्यतिरिक्त अभिषेक बच्चन, संजय दत्त,सचिन खेडेकर,महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी, भाग्यश्री, फरदीन खान, अमोल गुप्ते आणि जिनेलिया देशमुख यांच्या विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाद्वारे रितेश आणि जेनेलियाचे दोन्ही मुले रियान आणि राहिल अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.