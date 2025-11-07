कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांच्या घरी झालं चिमुकल्याचं आगमन...
कतरिना कैफ आणि विकी कौशल हे पालक झाले आहेत. आता सोशल मीडियावर स्टार्स या जोडप्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि अभिनेता विकी कौशल यांच्या घरी नवीन पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. अभिनेत्रीनं मुलाला जन्म दिल्यानंतर तिचे आणि विकीचं कुटुंब खूप आनंदी झालं आहेत. आता कतरिनाला मुलगा झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर झपाट्यानं वाऱ्यासारखी पसरत आहे. कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या पहिल्या मुलाच्या आगमनाची घोषणा केली आहे. या जोडप्यानं इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली, यामध्ये लिहिलं होतं, 'आमच्या आनंदाचं आगमन झालं आहे. अपार प्रेम आणि कृतज्ञतेनं, आम्ही आमच्या बाळाचे स्वागत करतो. ७ नोव्हेंबर २०२५. - कतरिना आणि विकी.' पोस्ट शेअर करताना विकीनं कॅप्शन दिलं, 'धन्यवाद,' आता विकीची ही पोस्ट अनेकजण पसंत करत यावर कमेंट्स करत आहेत.
कतरिना कैफ आणि विकी कौशल झाले पालक : कतरिना कैफ आणि विकी कौशलनं ही आनंदाची बातमी दिल्यानंतर बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्स या जोडप्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. याशिवाय या जोडप्याचे चाहते देखील त्यांचं अभिनंदन करत आहेत. दरम्यान या पोस्टवर अभिनेता मनीष पॉलनेही आपल्या आपला आनंद व्यक्त करत लिहिलं, 'तुम्हाला आणि संपूर्ण कुटुंबाला खूप खूप अभिनंदन.' यानंतर अभिनेत्री हुमा कुरेशीनं कमेंट केली, 'अभिनंदन.' तसेच निर्माता गुनीत मोंगा यांनी लिहिलं, 'खूप खूप अभिनंदन आणि सर्व प्रेम आणि आशीर्वाद.' याशिवाय कतरिनाची चांगली मैत्री असलेली प्रियांका चोप्रानं कमेंट केली, 'खूप आनंदी! अभिनंदन.' यानंतर करीना कपूरनं विकीच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं, 'कॅट बॉय मम्मा क्लबमध्ये आपलं स्वागत आहे, तुमच्यासाठी आणि विकीसाठी खूप आनंद झाला.' तसेच तिनं काही इमोजी देखील शेअर केले आहेत.
विकी कौशलनं शेअर केल्या होत्या भावना : तसेच आधीच्या एका मुलाखतीत, विकीनं सांगितलं होतं की, तो बाबा होण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. त्यानं म्हटलं होतं, "फक्त बाबा होणे. खरोखरच त्याची वाट पाहत आहे. मला वाटतं की हा एक मोठा आशीर्वाद आणि रोमांचक काळ आहे. हा काळ जवळजवळ आला आहे. मला असं वाटते की, मी बाळ झाल्यानंतर घरामधून बाहेर निघणारच नाही.' तसेच, श्वेता त्रिपाठी, उपासना कामिनेनी कोनिडेला, रकुल प्रीत, अमित साध, पत्रलेखा आणि इतर अनेक स्टार्सनं या जोडप्याचं अभिनंदन केलंय.
