ETV Bharat / entertainment

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली; ब्रीच कँडी रुग्णालयात व्हेंटीलेटरवर

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांना ब्रिच कँडीतील व्हेंटीलेटरवर शिफ्ट करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र याबाबत अद्यापही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.

Actor Dharmendra Health Update
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बॉलीवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत गेल्या काही दिवसांपासून चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते काही दिवसांपासून मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सुरुवातीला त्यांना नियमित उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, भेटायला येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढू नये, यासाठी त्यांना मागील काही दिवसांपासून ICU मध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी धर्मेंद्र यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यामुळे त्यांना ICU मधून व्हेंटिलेटरवर शिफ्ट करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या निगराणीखाली उपचार करण्यात येत असून, ते उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीविषयी अचूक तपशील मात्र अद्याप उपलब्ध झाला नाही.

चाहत्यांमध्ये पसरली चिंता : धर्मेद्र यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. त्यांच्या कुटुंबाकडून किंवा रुग्णालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. धर्मेंद्र यांचं वय आणि पूर्वीच्या आरोग्य समस्या पाहता डॉक्टरांचं एक विशेष पथक त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यांची प्रकृती लवकर सुधारावी, अशी प्रार्थना देशभरातील चाहते करत आहेत.

‘बॉलिवूडचे ही-मॅन’ म्हणून ओळख : ‘बॉलिवूडचे ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांनी आपल्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘सीता और गीता’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत काम केलं आहे. त्यांच्या अभिनयातील सहजता, करारी व्यक्तिमत्व आणि भावनिक अभिव्यक्ती यामुळे ते आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत.

हेही वाचा :

  1. धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल हेमा मालिनी यांनी दिली अपडेट, वाचा सविस्तर...
  2. धर्मेंद्र मुंबईत रुग्णालयात दाखल, अभिनेत्याच्या कुटुंबानं प्रकृतीच्या अफवांना ब्रेक लावण्याचं केलं आवाहन...
  3. मुलगी ईशा देओलच्या घटस्फोटामुळे धर्मेंद्रला बसला धक्का

TAGGED:

VETREN ACTOR DHARMENDRA
DHARMENDRA SHIFTED TO VENTILATOR
धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र
ACTOR DHARMENDRA HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.