ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली; ब्रीच कँडी रुग्णालयात व्हेंटीलेटरवर
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांना ब्रिच कँडीतील व्हेंटीलेटरवर शिफ्ट करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र याबाबत अद्यापही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.
Published : November 10, 2025 at 10:59 PM IST
मुंबई : बॉलीवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत गेल्या काही दिवसांपासून चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते काही दिवसांपासून मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सुरुवातीला त्यांना नियमित उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, भेटायला येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढू नये, यासाठी त्यांना मागील काही दिवसांपासून ICU मध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावली : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी धर्मेंद्र यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यामुळे त्यांना ICU मधून व्हेंटिलेटरवर शिफ्ट करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या निगराणीखाली उपचार करण्यात येत असून, ते उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीविषयी अचूक तपशील मात्र अद्याप उपलब्ध झाला नाही.
VIDEO | Mumbai: Actor Dharmendra admitted to Breach Candy Hospital; actor Salman Khan visits to check on his health. Visuals from outside the hospital. pic.twitter.com/PkFlAhUoDq— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025
चाहत्यांमध्ये पसरली चिंता : धर्मेद्र यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. त्यांच्या कुटुंबाकडून किंवा रुग्णालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. धर्मेंद्र यांचं वय आणि पूर्वीच्या आरोग्य समस्या पाहता डॉक्टरांचं एक विशेष पथक त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यांची प्रकृती लवकर सुधारावी, अशी प्रार्थना देशभरातील चाहते करत आहेत.
Legendary actor, #Dharmendra is in a critical condition and has been admitted to a hospital in Mumbai. His family has rushed to be by his side as doctors continue to monitor his health closely.#News pic.twitter.com/78W1XkQPyL— Filmfare (@filmfare) November 10, 2025
‘बॉलिवूडचे ही-मॅन’ म्हणून ओळख : ‘बॉलिवूडचे ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांनी आपल्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘सीता और गीता’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत काम केलं आहे. त्यांच्या अभिनयातील सहजता, करारी व्यक्तिमत्व आणि भावनिक अभिव्यक्ती यामुळे ते आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत.
हेही वाचा :