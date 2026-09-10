62व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात दिग्गजांचा सन्मान...
62व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 11:45 AM IST
मुंबई : मराठी चित्रपट तयार होतात, प्रेक्षकही त्यांना पसंती देतात, मात्र चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी पुरेसे स्क्रीन मिळणे ही निर्मात्यांसमोरील मोठी अडचण आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी मराठी चित्रपटांना अधिकाधिक चित्रपटगृहे उपलब्ध करून देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक सुविधा, तंत्रज्ञान आणि विविध प्रकारचे सेट एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील, अशी आधुनिक चित्रनगरी उभारण्याचेही सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात आज झालेल्या 62व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, अभिनेत्री हेलन खान, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, अभिनेता-दिग्दर्शक प्रसाद ओक, किरण शांताराम आणि चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
‘मराठी सिनेमाची ताकद आशयात’ : मराठी चित्रपटांनी केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात आपल्या वेगळ्या आशयाची आणि प्रयोगशीलतेची छाप पाडली आहे. विषयांची निवड, मांडणीतील वैविध्य आणि नव्या कल्पनांवर काम करण्याची तयारी ही मराठी सिनेमाची ताकद असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मराठी रंगभूमीनेही देशात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले असून कलाकारांनी ही परंपरा जपली आहे. रंगभूमीच्या या समृद्ध वारशाचा परिणाम मराठी चित्रपटांवरही दिसतो, असे त्यांनी नमूद केले. मराठी चित्रपट चांगले असूनही त्यांना प्रत्येक वेळी पुरेशा स्क्रीनवर प्रदर्शित होण्याची संधी मिळतेच असे नाही. त्यामुळे चित्रपट निर्मितीबरोबरच चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था मजबूत करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
मुंबईबाहेरही चित्रपट निर्मितीला चालना : महाराष्ट्रातील चित्रपट निर्मितीचे केंद्र आतापर्यंत प्रामुख्यानं मुंबईभोवती राहिले आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरी अर्थात फिल्मसिटी, एन. डी. स्टुडिओ आणि कोल्हापूरमधील चित्रिकरणाच्या सुविधा यामुळं राज्यात चित्रपट निर्मितीसाठी आधीपासूनच मोठी पायाभूत सुविधा आहे. आता या व्यवस्थेचा विस्तार करण्याची तयारी सुरू आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी रामटेक आणि नाशिक येथे नव्या फिल्म सिटी उभारण्याच्या दिशेने काम सुरू असल्याचे सांगितले. नाशिकच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली असून आर्थिक बाजू तपासण्यासाठी केपीएमजीची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली आहे. नव्या फिल्म सिटी उभ्या राहिल्यास मुंबईबाहेरही मोठ्या प्रमाणावर चित्रिकरण होऊ शकते. त्यातून स्थानिक कलाकार आणि तंत्रज्ञांना कामाच्या संधी मिळण्याबरोबरच हॉटेल, वाहतूक, पर्यटन, खानपान आणि इतर व्यवसायांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
हृदयनाथ मंगेशकरांच्या संगीतसेवेला सलाम : या सोहळ्यात ज्येष्ठ संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांना चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. संगीतकार, गायक आणि संगीत दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी मराठी संगीताला स्वतःची ओळख दिली. दीनानाथ मंगेशकर यांच्या घराण्यातील हृदयनाथ मंगेशकर यांनी भारतीय शास्त्रीय संगीताची परंपरा आत्मसात करत भावगीत, अभंग, भक्तिसंगीत आणि चित्रपटसंगीत अशा अनेक क्षेत्रांत काम केले. ‘मोगरा फुलला’, ‘अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन’, ‘रुणुझुणू रुणुझुणू रे भ्रमरा’ यांसारख्या रचनांसह ‘शिवकल्याण राजा’सारख्या संगीतनिर्मितीतून त्यांच्या प्रतिभेची वेगळी छाप उमटली. हिंदी चित्रपट ‘लेकिन...’च्या संगीतासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 2009मध्ये भारत सरकारनं त्यांना पद्मश्रीनेही सन्मानित केलं.
सलीम खान यांच्या लेखणीचा गौरव : हिंदी सिनेमातील कथाकथनाची दिशा बदलणारे ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांना राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला. सलीम-जावेद या जोडीनं 1970 आणि 80च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीवर मोठा प्रभाव निर्माण केला. ‘जंजीर’, ‘दीवार’, ‘शोले’, ‘त्रिशूल’, ‘क्रांती’ आणि ‘डॉन’सारख्या चित्रपटांतून त्यांनी प्रेक्षकांसमोर दमदार व्यक्तिरेखा आणि संघर्षमय कथा आणल्या. अन्यायाविरुद्ध उभा राहणारा नायक ही प्रतिमा लोकप्रिय होण्यात त्यांच्या लेखनाचा मोठा वाटा होता. याच काळात ‘अँग्री यंग मॅन’ ही संकल्पना हिंदी सिनेमात रुजली. सलीम खान यांच्या वतीनं त्यांची पत्नी आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री हेलन खान यांनी पुरस्कार स्वीकारला.
प्रसाद ओक यांच्या बहुआयामी कारकिर्दीचा गौरव : अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडणारे प्रसाद ओक यांना चित्रपट व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार देण्यात आला. रंगभूमी आणि दूरचित्रवाणीपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास मराठी चित्रपटसृष्टीत पुढं विस्तारला. अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शनातही त्यांनी आपला ठसा उमटवला. ‘कच्चा लिंबू’, ‘हिरकणी’ आणि ‘चंद्रमुखी’ यांसारख्या चित्रपटांशी त्यांचे दिग्दर्शक म्हणून नाव जोडले गेले आहे. ‘धर्मवीर’मध्ये आनंद दिघे यांची भूमिका साकारताना त्यांनी केलेल्या अभिनयाची विशेष चर्चा झाली.
अभिनयापासून दिग्दर्शनापर्यंत विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या प्रसाद ओक यांचा उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘360 डिग्री मॅन’ असा केला.
राणी मुखर्जींच्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीला दाद : राणी मुखर्जी यांना राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं गौरवण्यात आले. तीन दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असलेल्या राणी मुखर्जी यांनी प्रेमकथा, कौटुंबिक चित्रपटांपासून गंभीर आणि स्त्रीकेंद्री भूमिकांपर्यंत विविध प्रकारच्या व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. ‘मर्दानी’सारख्या चित्रपटात त्यांनी साकारलेली कणखर महिला अधिकाऱ्याची भूमिका विशेष गाजली. पुरस्कार स्वीकारताना महाराष्ट्राशी असलेल्या आपल्या नात्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. मुंबईनं आपल्याला ओळख आणि व्यासपीठ दिल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
व्ही. शांताराम यांच्या स्मृतींना उजाळा : यावर्षी ज्येष्ठ दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या 125व्या जयंतीचे वर्ष असल्यानं पुरस्कार सोहळ्याला विशेष संदर्भ लाभला. मनोरंजनासोबतच सामाजिक आशय आणि मानवी मूल्ये चित्रपटातून मांडण्याची त्यांची शैली भारतीय सिनेमासाठी महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या नावानं दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांच्या माध्यमातून आजच्या पिढीतील कलाकारांच्या योगदानाचा गौरव करण्यात आला. त्यामुळं एका बाजूला जुन्या पिढीच्या कलावंतांच्या कार्याची आठवण आणि दुसऱ्या बाजूला नव्या पिढीच्या कलाकारांच्या कामाची दखल, असा या सोहळ्याचा दुहेरी सूर दिसून आला.
पडद्यामागच्या कलाकारांचाही सन्मान : चित्रपट हा केवळ अभिनेता-अभिनेत्रींचा खेळ नाही. पडद्यावर दिसणाऱ्या प्रत्येक दृश्यामागे अनेक तंत्रज्ञ आणि कलाकारांची मेहनत असते. याची दखल घेत या पुरस्कार सोहळ्यात कला दिग्दर्शन, छायालेखन, संकलन, ध्वनीमुद्रण, ध्वनीसंयोजन, वेशभूषा, रंगभूषा आणि बालकलाकार अशा विविध विभागांतील पुरस्कारही देण्यात आले. चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा राज्यात वाढवण्याबरोबरच मराठी सिनेमाला प्रदर्शनासाठी अधिक स्क्रीन उपलब्ध करून देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा या सोहळ्यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. मुंबईतील फिल्मसिटीपासून रामटेक आणि नाशिकमधील प्रस्तावित प्रकल्पांपर्यंत आणि निर्मितीपासून प्रदर्शनापर्यंतची संपूर्ण साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला, तर मराठी चित्रपटसृष्टीला पुढील काळात अधिक मोठे व्यासपीठ मिळू शकते.