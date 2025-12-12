ETV Bharat / entertainment

ज्येष्ठ लेखक अनिल मधुसूदन कालेलकर यांचं निधन

11 डिसेंबर 2025 ला सकाळी मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात आजाराने त्यांचे दु:खद निधन झाले. अनिल मधुसूदन कालेलकर यांचा जन्म 7 फेब्रुवारी 1947 रोजी वांद्रे येथे झाला.

Veteran writer Anil Madhusudan Kalelkar passes away
ज्येष्ठ लेखक अनिल मधुसूदन कालेलकर यांचं निधन (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 9:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- ज्येष्ठ लेखक अनिल मधुसूदन कालेलकर यांचे 11 डिसेंबरला सकाळी 9.15 वाजता अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. वयाच्या 78 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 11 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात अल्पशा आजाराने त्यांचे दु:खद निधन झाले आहे. अनिल मधुसूदन कालेलकर यांचा जन्म 7 फेब्रुवारी 1947 रोजी वांद्रे येथे झाला.

अनिल कालेलकर यांचे लेखनकार्य अत्यंत बहुआयामी : प्राथमिक शिक्षण दादरमधील छबीलदास हायस्कूलमध्ये, तर पुढील शिक्षण नॅशनल कॉलेज बांद्रा येथे झाले. ते अविवाहित होते. त्यांनी आपल्या भाची गौरी कालेलकर चौधरी यांच्या सोबत ‘मधुसूदन कालेलकर प्रोडक्शन’ ची स्थापना केली. अनिल कालेलकर दीर्घकाळ साहित्य सहवास वांद्रे (पूर्व) येथे वास्तव्याला होते. अनिल कालेलकर यांचे लेखनकार्य अत्यंत बहुआयामी आणि अपूर्व असे होते. 25 हून अधिक हिंदी, मराठी आणि गुजराती चित्रपटांचे त्यांनी लेखन केले, तसेच 25 पेक्षा अधिक हिंदी–मराठी–गुजराती मालिकांचे लेखन केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्याने लेखन करणारे ते एकमेव लेखक आहेत.

कालेलकर यांनी 17 मालिकांचे सलग लेखन केले : विशेष म्हणजे अनिल कालेलकर यांनी 17 मालिकांचे सलग लेखन केले असून, हा दूरदर्शन क्षेत्रातील एक दुर्लभ आणि अभूतपूर्व विक्रम ठरलाय. हिंदी आणि मराठी मिळून 12 सस्पेन्स–थ्रिलर मालिका आणि प्रत्येकास उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. आपल्या कारकिर्दीत 300 हून अधिक विविध विषयांवर लेखन आणि प्रत्येक विषयावर तेवढीच प्रभावी मांडणी त्यांनी केलीय. ‘बंदिनी’, ‘परमवीर’, ‘हॅलो इन्स्पेक्टर’ या तिन्ही मालिकांना लागोपाठ तीन वर्षे सर्वोत्कृष्ट मालिकेचे पारितोषिक ही एक विलक्षण हॅटट्रिक आहे. अनिल कालेलकर यांनी मांडलेले विषय, कथा आणि आशय आज अनेक चॅनल्स ज्या प्रकारे स्वीकारतात, त्या संकल्पना त्यांनी अनेक दशकांपूर्वीच आपल्या लेखणीतून साकारल्या होत्या.

TAGGED:

ANIL KALELKAR PASSES AWAY
अनिल कालेलकर यांचं निधन
ANIL MADHUSUDAN KALELKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.