अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर काम करणारे ज्येष्ठ दिग्दर्शक के. भाग्यराज यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन...
प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक भाग्यराज यांचं 27 जून रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाल्याचं समोर आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 11:07 AM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक भाग्यराज यांचं 27 जून रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालंय. त्यांचं वय 73 वर्षांचे होते. आज सकाळी चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानी भाग्यराज यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर त्यांना तातडीनं अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. तमिळ चित्रपटसृष्टीत भाग्यराज केवळ दिग्दर्शक म्हणूनच नव्हे, तर एक अभिनेते म्हणूनही ओळखले जात होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, अभिनेत्री पूर्णिमा भाग्यराज आणि त्यांची मुले, अभिनेते शंतनू भाग्यराज आणि मुलगी सरन्या भाग्यराज आहेत. हे ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते अलीकडेपर्यंत सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होते आणि त्यांच्या निधनाच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी गोव्यात अभिनेत्री-राजकारणी खुशबू सुंदर यांच्या मुलीच्या लग्नाला हजेरी लावली होती.
दिग्दर्शक भाग्यराज यांचं निधन : दिग्दर्शक इमायम भरतीराजा यांच्याकडे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. त्यांचे गुरू भरतीराजा यांचे 10 जून रोजी निधन झाले, तर त्यांचे शिष्य भाग्यराजा यांचं 17 दिवसांनंतर निधन झालं. या बातमीनं चित्रपटसृष्टीला तीव्र दुःख झालंय. 7 जानेवारी, 1953 रोजी इरोड जिल्ह्यातील वेल्लाकोविल येथे जन्मलेल्या भाग्यराज यांनी दिग्दर्शक भरतीराजा यांच्याकडे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. नंतर त्यांनी 'सुवर ईला चित्रमंगला' या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं.'अंधा 7 दक्षिणा', 'चिन्ना वीडू', 'मुंधनाई मुदिचू','इंदू पोई नाली वा' आणि 'डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग' यांसारख्या अनेक यशस्वी चित्रपटांचे दिग्दर्शन आणि अभिनय करून, त्यांनी आपल्या कौटुंबिक कथा, विनोदी आणि भावनिक पटकथांद्वारे तमिळ चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्ती, राजकीय नेते आणि चाहते त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. आपल्या शानदार कारकिर्दीत, भाग्यराज यांनी 25 हून अधिक चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलं आणि 75 हून अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला.
तमिळ चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान : दिग्दर्शकाच्या जवळचे लोक आणि त्यांचे चाहते त्यांच्यासोबतचे स्वतःचे फोटो शेअर करत आहेत आणि त्यांच्या निधनाला तमिळ चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान म्हणत आहेत. दरम्यान भाग्यराज यांनी 'आखिरी रास्ता' (1986) या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करून हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपली ओळख निर्माण केली. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी दुहेरी भूमिकेत काम केलं होतं, तर त्यांच्याबरोबर जया प्रदा, श्रीदेवी आणि अनुपम खेर यांनी विशेष भूमिका साकारल्या होत्या. सूडावर आधारित असलेला हा चित्रपट त्या दशकातील सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटांपैकी एक ठरला होता.