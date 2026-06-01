ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन; संगीतविश्वातील सुवर्णयुग समाप्त

भारताच्या अत्यंत गौरवशाली गायिकांपैकी असलेल्या ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांनी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी गायलेल्या गीतांनी संगीतप्रेमींच्या अनेक पिढ्यांना घडवले आहे.

Suman Kalyanpur
ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमान कल्याणपूर यांचे निधन
Published : June 1, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : June 1, 2026 at 7:32 AM IST

मुंबई- ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचे एप्रिल 2026 मध्ये निधन झाल्यानंतर संगीत क्षेत्राला दुसरा धक्का बसला आहे. ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी मुंबईत वृद्धपणामुळे झालेल्या आजारामुळे निधन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला.

28 जानेवारी 1937 रोजी जन्मलेल्या कल्याणपूर यांनी 1953 मध्ये संगीत क्षेत्रातील कारकिर्दीची सुरुवात केली. हिंदी व्यतिरिक्त मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिया आणि पंजाबी अशा अनेक भाषांमधील चित्रपटांसाठी त्यांनी गाणी ध्वनिमुद्रित करून संगीत क्षेत्रात मोलाचं योगदान दिलं. त्यांची भक्तीगीते, गझल आणि ठुमऱ्या कमालीच्या लोकप्रिय आहेत. त्यांनी संगीताचं कोणतेही औपचारिक शिक्षणही घेतलं नव्हतं. तरीही, केशवराव भोळे, यशवंत देव, सुधीर फडके, उस्ताद नवरंग आणि अब्दुल रहमान खान गुरूंनीच त्यांना सुगम शास्त्रीय संगीताचा भक्कम पाया रचून दिला. मन्ना डे, हेमंत कुमार आणि मुकेश यांसारख्या दिग्गज गायकांसोबत द्वंद्वगीते (duets) गाण्याची त्यांना संधी मिळाली.

सुमन कल्याणपूर यांनी कुटुंबाचं आणि मैत्रिणींचं मनोरंजन करण्यासाठी आदर्श गायिका नूरजहाँ यांची गाणी गात असत. शाळेतील कार्यक्रमादरम्यान त्यांचे गायन संगीत दिग्दर्शक मोहम्मद शफी यांनी ऐकले. त्यामुळे त्यांना वयाच्या 17 व्या वर्षी पार्श्वगायनाचे पहिले कंत्राट मिळाले. तेथून आयुष्याला कलाटणी मिळाली. त्यांनी संगीताला करिअरचा पर्याय म्हणून कधीही पाहिले नव्हते. मात्र, चित्रकार होण्याचे ध्येय असल्यानं त्यांनी 'सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट'मध्ये प्रवेश घेतला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमन कल्याणपूर यांना एक्स मीडियावर पोस्ट करत श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले,"ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनानं भारतीय संगीतविश्वातील एक मधुर, सुरेल आणि भावस्पर्शी स्वर आज कायमचा शांत झाला. सहा दशकांहून अधिक काळ आपल्या अद्वितीय गायनानं त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. मराठी, हिंदी, बंगाली, ओडिया अशा विविध भाषांतील त्यांच्या अजरामर सुरावटी ही संगीतविश्वाची अमूल्य ठेव आहे. 'पद्मभूषण' सन्मानाने गौरविलेल्या सुमनजींनी आपल्या जादुई स्वरांनी भारतीय संगीत समृद्ध केले. त्यांच्या गाण्यांतील माधुर्य आणि भावस्पर्शी अभिव्यक्ती सदैव स्मरणात राहील. त्यांच्या निधनानं संगीतविश्वाची मोठी हानी झाली आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत".

मराठी भावगीत, भक्तिगीत आणि चित्रपटगीतांमध्येही त्यांनी आपल्या गायकीची अमिट छाप उमटविणाऱ्या श्रेष्ठ गायिका कल्याणपूर यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले," आपल्या प्रांजळ, सोज्वळ आणि सात्विक सुरांनी संगीताला पावित्र्य बहाल करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या दुःखद निधनाने संगीत रसिकांच्या दोन पिढ्यांना जोडणारा एक सुरेल धागा तुटला आहे. त्यांच्या स्वरांनी अनेक पिढ्यांच्या भावना व्यक्त केल्या, प्रेमाला शब्द दिले, भक्तीला सूर दिले आणि जीवनातील कोमल क्षणांना संगीताची साथ दिली. आपल्या कोमल, शुद्ध आणि भावस्पर्शी आवाजाच्या बळावर संगीतविश्वात त्यांनी स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. गेल्या सात दशकांपासून त्यांनी अनेक अजरामर गीतांनी रसिकांना तृप्त केले".

त्यांचे स्वर चिरंतन - पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले," हिंदी चित्रपटसृष्टीत महमद रफी यांच्यासोबत गायलेली त्यांची अनेक युगुलगीते आजही रसिकांच्या स्मरणात ताजी आहेत. “न तुम हमें जानो”, “आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे” यांसारख्या गीतांनी त्यांच्या स्वरांची मोहिनी अधिकच दृढ केली. मराठी भावगीत, भक्तिगीत आणि चित्रपटगीतांमध्येही त्यांनी आपल्या गायकीची अमिट छाप उमटवली. केवळ मराठीच नाही, तर हिंदी, गुजराती आणि बंगाली भाषांमध्येही त्यांनी अनेक गाणी गायली. त्यांच्या याच अथांग संगीत सेवेची दखल घेऊन भारत सरकारने 2023 मध्ये त्यांना देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या 'पद्मभूषण' पुरस्काराने सन्मानित केले होते. आज त्या आपल्यात नसल्या तरी त्यांचे स्वर चिरंतन आहेत. काळ पुढे सरकत राहील, पिढ्या बदलतील, परंतु सुमन कल्याणपूर यांचा मधुर, सात्त्विक आणि मनाला स्पर्शून जाणारा आवाज भारतीय संगीताच्या आकाशात सदैव घुमत राहील. भावपूर्ण श्रद्धांजली...".

ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाचं वृत्त अत्यंत दुःखद असल्याचं राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं," आपल्या मधुर, सुरेल आणि भावस्पर्शी आवाजानं त्यांनी भारतीय संगीतविश्व समृद्ध केलं. हिंदी, मराठीसह अनेक प्रादेशिक भाषांतील त्यांच्या अजरामर गीतांनी अनेक पिढ्यांच्या भावविश्वावर अधिराज्य गाजवलं. त्यांच्या निधनानं भारतीय शास्त्रीय आणि सुगम संगीतसृष्टीतील एक सुवर्णपर्व काळाच्या पडद्याआड गेलं आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त करतो".

निंबोणीच्या झाडामागे, केतकीच्या वनी तिथे नाचला मोर , सांग कधी कळणार तुला , अरे संसार संसार आणि पिवळी पिवळी हळद लागली सारखी असंख्य गाणी रसिकांच्या मनात घर करून आहेत.

