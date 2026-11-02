प्रिन्स सलीम ते सलीम साहब... सलीम खान यांच्या आयुष्याचा 'सलीमनामा'!
ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांच्या आयुष्याचा रंजक प्रवास आता 'सलीमनामा' या पुस्तकातून वाचकांसमोर येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:16 PM IST
मुंबई : आज चित्रपटाच्या यशाचं श्रेय प्रामुख्याने कलाकारांना दिलं जातं. पण एक काळ असा होता, जेव्हा चित्रपटाच्या पोस्टरवर लेखकाचं नाव छापून आणण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत होता. याच संघर्षातून हिंदी चित्रपटसृष्टीला 'सलीम-जावेद' ही ऐतिहासिक लेखक जोडी मिळाली. 'शोले', 'दीवार', 'जंजीर', 'डॉन' यांसारख्या चित्रपटांमधून हिंदी सिनेमाची दिशा बदलणारे ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांच्या आयुष्याचा रंजक प्रवास आता 'सलीमनामा' या पुस्तकातून वाचकांसमोर येणार आहे. सुप्रसिद्ध लेखिका आणि सिने अभ्यासक अनिता पाध्ये यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक देवप्रिया पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलं आहे.
चित्रपटांमध्ये छोट्या-मोठ्या भूमिका - सलीम खान यांचा प्रवास अनेक अर्थांनी विलक्षण आहे. इंदूरमधील सुखवस्तू कुटुंबात जन्मलेल्या सलीम खान यांना सुरुवातीला क्रिकेटपटू व्हायचं होतं. त्यानंतर वैमानिक होण्याचं स्वप्नही त्यांनी पाहिलं. विशेष म्हणजे, त्यांच्याकडे विमान उडवण्याचा परवानाही होता. मात्र, चित्रपटसृष्टीच्या आकर्षणामुळे ते मुंबईत आले. अभिनेता होण्याचं स्वप्न घेऊन आलेल्या सलीम खान यांनी सुरुवातीच्या काळात अनेक चित्रपटांमध्ये छोट्या-मोठ्या भूमिका केल्या. 'प्रिन्स सलीम' या नावानेही त्यांनी अभिनय केला. जवळपास 25 चित्रपटांमध्ये काम केल्यानंतर अभिनयात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी पटकथालेखनाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईत सुरुवातीच्या काळात मरीन ड्राइव्हवरील मरीना गेस्ट हाऊसमध्ये अर्ध्या खोलीसाठी महिन्याला अवघे 55 रुपये भाडं देऊन ते राहत होते. पुढे याच तरुणाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक यशस्वी पटकथालेखकांपैकी एक म्हणून नाव कमावलं.
सलीम खान यांच्या आयुष्यात जावेद अख्तर यांची भेट हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. दोघांच्या लेखनशैलीतील वेगळेपण आणि एकमेकांना पूरक असलेली प्रतिभा यामुळे 'सलीम-जावेद' ही जोडी तयार झाली. 'हाथी मेरे साथी', 'सीता और गीता', 'जंजीर', 'दीवार', 'शोले', 'डॉन', 'त्रिशूल' अशा चित्रपटांनी या जोडीला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेलं. विशेष म्हणजे, हिंदी चित्रपटसृष्टीत लेखकांना फारसं महत्त्व दिलं जात नसताना या दोघांनी लेखकाच्या नावालाही स्टारडम मिळवून दिलं. 'जंजीर'च्या पोस्टरवर आपली नावं नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी चक्क एका चित्रकाराकडून पोस्टरवर 'Written by Salim-Javed' असं नाव रंगवून घेतलं होतं. लेखकाला चित्रपटाच्या यशात योग्य मान आणि श्रेय मिळायलाच हवं, ही त्यांची भूमिका होती.
इतिहासात महत्त्वाचा बदल - 'जंजीर'मधील अमिताभ बच्चन यांची भूमिका आणि त्यातून पुढे लोकप्रिय झालेली 'अँग्री यंग मॅन' ही प्रतिमा हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात महत्त्वाचा बदल घडवणारी ठरली. सामान्य माणसाचा संताप, अन्यायाविरोधात उभं राहण्याची वृत्ती आणि व्यवस्थेविरुद्ध बंड करणारा नायक या संकल्पनांना सलीम-जावेद यांनी आपल्या पटकथांमधून प्रभावी आकार दिला. 'शोले'मधील जय-वीरूची मैत्री, गब्बर सिंगसारखं अजरामर पात्र, 'दीवार'मधील विजयचं भावविश्व आणि 'डॉन'मधील रहस्य यामागे त्यांच्या लेखणीची ताकद होती. 1982 मध्ये या जोडीचे मार्ग वेगळे झाले. मात्र, एकत्रितपणे केलेल्या कामाचा हिंदी चित्रपटसृष्टीवर उमटलेला प्रभाव आजही कायम आहे.
रंजक किस्स्यांची भर - या सगळ्या प्रवासाबरोबरच सलीम खान यांचं वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्य, त्यांचे अनुभव, लेखनाविषयीची भूमिका आणि चित्रपटसृष्टीतील स्थान अशा अनेक पैलूंवर 'सलीमनामा'मध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यापूर्वी अनिता पाध्ये यांच्या एका पुस्तकात या विषयाचा काही भाग प्रसिद्ध झाला होता. मात्र, 'सलीमनामा'मध्ये त्याला अधिक विस्तार देतानाच नवी माहिती आणि रंजक किस्स्यांची भर घालण्यात आली आहे.
पुस्तक लेखनाला सुरुवात - अनिता पाध्ये यांची चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांचा वेध घेणारी लेखनशैली वाचकांना परिचित आहे. अभिनेता दादा कोंडके यांच्या गाजलेल्या 'एकटा जीव' या आत्मचरित्रापासून त्यांच्या पुस्तक लेखनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर विजय आनंद यांच्या आयुष्यावरील 'एक होता गोल्डी', कमाल अमरोही आणि मीना कुमारी यांच्या नात्यावर आधारित 'इष्काचा जहरी प्याला', दहा अभिजात चित्रपटांचा वेध घेणारं 'दहा क्लासिक्स' आणि सिनेपत्रकारितेतील अनुभवांवर आधारित 'सेलिब्रिटींच्या भेटीगाठी' अशी त्यांची अनेक पुस्तकं लोकप्रिय ठरली. त्यांच्या काही पुस्तकांचे हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्येही अनुवाद झाले आहेत.
लेखक आणि प्रकाशकांचा दावा - सलीम खान यांच्यासारख्या पडद्यामागे राहून पडद्यावरचे अनेक नायक घडवणाऱ्या लेखकाचा जीवनप्रवास, त्यांच्या लेखणीमागची प्रेरणा आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बदलांचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी 'सलीमनामा' हे पुस्तक सिनेप्रेमींसाठी एक रंजक वाचन ठरणार असल्याचा लेखक आणि प्रकाशकांचा दावा आहे. काही महिन्यांपूर्वी सलीम-जावेद या लेखक द्वयीवर 'अँग्री यंग मेन' नावाची काही भागांची डॉक्युमेंट्री एका ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आली आणि गाजलीही. सदर डॉक्युमेंट्रीत दाखवण्यात न आलेल्या सलीम यांच्या जीवनातले कोणते महत्त्वाचे प्रसंग 'सलीमनामा' मध्ये वाचायला मिळतील, याविषयी चित्रपटरसिक वाचकांमध्ये उत्सुकता आहे.