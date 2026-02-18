सलीम खान हेल्थ अपडेट: ब्रेन हॅमरेजच्या अफवांवर डॉक्टरांचे म्हणणे, सलमानच्या वडिलांना मिळेल डिस्चार्ज...
पटकथा लेखक सलीम खान यांना किरकोळ मेंदू रक्तस्त्राव झाल्यानंतर त्यांच्यावर लीलावतीमध्ये उपचार करण्यात आले. आता त्याच्या तब्येतीबद्दल एक अपडेट शेअर करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 4:31 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध पटकथा लेखक आणि सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या तब्येतीबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. आता 18 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्यावर वैद्यकीय प्रक्रिया करण्यात आली. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉ. जलील पारकर हे रुग्णालयातून बाहेर आले आणि त्यांनी त्यांच्या आरोग्याबद्दल काही माहिती दिली.
सलीम खानच्या तब्येतीबद्दल आली अपडेट : मंगळवारी, डॉ. जलील पारकर यांनी म्हटलं की, ज्येष्ठ पटकथा लेखकांची प्रकृती 'स्थिर' आहे, मात्र त्यांना अतिदक्षता विभागात कठोर देखरेखमध्ये ठेवण्यात आले आहे. बुधवारी माध्यमांशी बोलताना डॉ. जलील पारकर यांनी सांगितलं की, "काल 17 फेब्रुवारी सकाळी 8:30 वाजता, त्यांचे फॅमिली फिजिशियन डॉ. संजीव चोप्रा यांनी सलीम खान यांना लीलावती येथे आणले. आम्ही आपत्कालीन कक्षात आवश्यक असलेले प्राथमिक उपचार केले. त्यांचा रक्तदाब खूप जास्त होता. त्यासाठी आम्ही त्यांना काही औषधे दिली. त्यांच्या प्रकृतीचा विचार करून, आम्ही त्यांना आयसीयूमध्ये हलवले. त्यांची प्रकृती आणखी बिघडू नये म्हणून आम्हाला त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले. आम्हाला काही चाचण्या कराव्या लागल्या. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवल्यानंतर, आम्ही सीटी स्कॅन आणि रक्त चाचण्यांसारख्या सर्व आवश्यक चाचण्या केल्या.
Hello everybody. Yes, it is true that Mr Salim Khan, father of famed Bollywood actor Salman Khan and an icon in himself, has been admitted to Lilavati Hospital under the care of Dr Jalil Parkar. He was brought to the emergency department early this morning at 8:30 am by the… pic.twitter.com/RV2PULAZUo— IANS (@ians_india) February 17, 2026
व्हेंटिलेटरवरून काढू टाकले जातील : डॉक्टर यांनी पुढं सांगितलं की, "आज सकाळी आम्ही त्यांच्यावर DSA नावाची प्रोसिजर केली. मी तपशीलात जाणार नाही, कारण ती रुग्णाच्या गोपनीयतेची बाब आहे. कुटुंबानं आम्हाला जे सांगण्यास सांगितलं तेवढेच बोलत आहोत. आम्ही आता त्यांना पुन्हा आयसीयूमध्ये हलवले आहे. प्रोसिजर यशस्वी झाली आहे. आम्ही कदाचित लवकरच किंवा उद्या सकाळी त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढू.आमच्या टीमनं त्यांना मदत करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आहे. एका पापाराझीनं विचारलं की, सलीम खान यांना उद्या डिस्चार्ज मिळू शकेल का ? यावर डॉक्टर म्हणाले, 'नाही.' जेव्हा माध्यमांनी डॉक्टरांना मेंदूतील रक्तस्रावाच्या अहवालांबद्दल विचारले, तेव्हा डॉक्टर म्हणाले, "ते एक किरकोळ मेंदूतील रक्तस्राव होता. आम्ही ते हाताळले आहे, कोणत्याही शस्त्रक्रियेची आवश्यकता नव्हती."
