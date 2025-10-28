मालवणी भाषेचं सौंदर्य दाखवणाऱ्या 'नाटककारा'ची एक्झिट! 'वस्त्रहरण’कार गंगाराम गवाणकर यांचे निधन
मराठी रंगभूमीवर मालवणी भाषेला नवी ओळख देणारे नाटककार गंगाराम गवाणकर (वय 86) यांचं सोमवारी निधन झालं. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 20 हून अधिक नाटकं लिहिली.
Published : October 28, 2025 at 8:56 AM IST
मुंबई : मराठी रंगभूमीवरील एक तेजस्वी तारा आणि मालवणी भाषेला साता समुद्रापार नेण्यात महत्त्वाचं योगदान देणारे ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं सोमवारी (27 ऑक्टोबर) रात्र 10 वाजून 40 मिनिटांनी निधन झालं. ते 86 वर्षांचे होते. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती नाजूक होती. दहिसर (पूर्व) येथील एका खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
गवाणकर यांच्या पार्थिवावर आज मंगळवारी (28 ऑक्टोबर) दहिसरच्या अंबावाडी, दौलत नगर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. तत्पूर्वी, अंत्यदर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव सकाळी 9:30 वाजता बोरिवलीच्या प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृहात ठेवण्यात येणार आहे.
1971 साली रंगभूमीवरील कारकिर्दीला सुरुवात : गवाणकरांनी 1971 मध्ये रंगभूमीवरील आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली. त्याच काळात ते ‘एमटीएनएल’मध्ये नोकरीदेखील करत होते, पण नाटकावरील प्रेम त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हतं. अशा स्थितीत त्यांनी नोकरीसह रंगभूमीशी घट्ट नातं जोडून घेतलं.
'वस्त्रहरण' नाटक प्रचंड गाजलं : गंगाराम गवाणकर यांचं ‘वस्त्रहरण’ हे नाटक प्रचंड गाजलं. या नाटकानं मराठी रंगभूमीवर मालवणी भाषेची प्रतिष्ठा वाढवली आणि मच्छिंद्र कांबळी यांच्यासारखा मालवणी 'नटसम्राट' घडवला. 'वस्त्रहरण'चे आतापर्यंत 5 हजारांहून अधिक प्रयोग झाले आहेत.
आमच्या मालवणी मुलूखातील एक प्रतिभावंत गमावला !— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 27, 2025
मालवणी बोलीभाषेतून लेखन करुन ज्यांनी कोकणातील माणसाचे भावविश्व, बोलीभाषेचा ठसकेबाज लहेजा जगाला परिचित करुन दिला असे 'वस्त्रहरण'कार लेखक, नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचे दुर्धर आजाराने निधन झाल्याचे वृत्त कळले आणि खूप दु:ख झाले.
माझा… pic.twitter.com/gqZUSrrA9G
गवाणकरांनी 20 हून अधिक नाटकं लिहिली : ‘वेडी माणसं’ हे त्यांचं पहिलं नाटक होतं. त्यानंतर त्यांनी ‘दोघी’, ‘वर भेटू नका’, ‘वरपरीक्षा’ यांसारखी 20 हून अधिक नाटकं लिहिली. गवाणकरांच्या लेखणीतून नेहमीच ग्रामीण माणसाचा विनोद, त्याची व्यथा आणि जगण्याची उमेद झळकायची. गंगाराम गवाणकर यांना 2015 साली अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचं अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान मिळाला होता.
‘वात्रट मेले’ या नाटकाचे दोन हजारांहून अधिक प्रयोग झाले, तर ‘वन रूम किचन’ या नाटकानंही नाट्य रसिकांची दाद मिळवली. त्यांनी ‘जिगर’ (1998) या मराठी चित्रपटाची पटकथादेखील लिहिली होती.
अभिनेता दिगंबर नाईक भावुक : 'वस्त्रहरण'मध्ये मच्छिंद्र कांबळी यांनी गाजवलेली तात्या सरपंचांची भूमिका पुढे अभिनेता दिगंबर नाईक यांनी केली. त्याच दिगंबर नाईकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना गवाणकरांच्या आठवणी जागवल्या. यावेळी भावूक होत त्यांनी सांगितलं की, “गवाणकरांचं निधन हा एक अतिशय मोठा धक्का आहे. त्यांनी 96व्या भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं. कोकणानं एक थोर लेखक गमावला आहे. रत्नांची खाण असलेल्या कोकणातून एक अमूल्य रत्न हरपलं आहे, यावर विश्वासच बसत नाही,” अशी भावना लेखक दिंगबर नाईक यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले, “गवाणकर हे जमिनीवर राहणारे, मोठ्या मनाचे आणि प्रत्येकाला आपलंसं करणारं व्यक्तिमत्त्व होतं. ‘वस्त्रहरण’, वात्रट मेली' अशा वेगवेगळ्या धाटणीच्या नाटकांमधून त्यांनी मालवणी भाषेला समृद्धी दिली. त्यांचं जाणं म्हणजे मालवणी नाटकाचं एक युग संपलं आहे. त्यांच्यामुळे मालवणी भाषा सातासमुद्रापलीकडे गेली."
“ते नेहमी भेटले की चॉकलेट द्यायचे, आशीर्वाद द्यायचे. त्यांच्या 'वस्त्रहरण' नाटकात मच्छिंद्र कांबळींनी साकारलेली भूमिका करण्याचं भाग्य मला लाभलं. ते खऱ्या अर्थानं ‘डाऊन टू अर्थ’ माणूस होते. ते नेहमी जुन्या आठवणी, किस्से सांगायचे, प्रत्येक संवादात एक ऊब असायची. त्यांच्या आठवणी सांगताना शब्द कमी पडतात,” असंही दिगंबर नाईक भावनिक होत म्हणाले. “गवाणकर यांच्या निधनानं मराठी रंगभूमीचं अपरिमित नुकसान झालं आहे,” असंही नाईक यांनी सांगितलं.
