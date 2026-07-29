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ज्येष्ठ संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकरांचा व्ही शांताराम पुरस्कारानं गौरव, प्रसाद ओक अन् राणी मुखर्जीही पुरस्कारानं सन्मानित

भिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते प्रसाद ओक यांना व्ही. शांताराम विशेष पुरस्कारानं गौरविण्यात आलंय. तसेच अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिला राज कपूर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

Veteran music composer Hridaynath Mangeshkar honoured with the V. Shantaram Award
ज्येष्ठ संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकरांचा व्ही शांताराम पुरस्कारानं गौरव (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 6:59 PM IST

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मुंबई- राज्य सरकारकडून चित्रपती व्ही. शांताराम पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली असून, ज्येष्ठ संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर यांना तो जाहीर करण्यात आला आहे. पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून गुरुवारी 2025च्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आलीय. अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते प्रसाद ओक यांना चित्रपती व्ही. शांताराम विशेष पुरस्कारानं गौरविण्यात आले आहेत. तसेच अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिला राज कपूर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

सविस्तर वृत्त लवकरच...

TAGGED:

V SHANTARAM AWARD
RANI MUKHARJI
PRASAD OAK
HRIDAYNATH MANGESHKAR

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