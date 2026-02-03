प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक एसपी वेंकटेश यांचं निधन, मल्याळम चित्रपटसृष्टीत पसरली शोककळा...
मल्याळम चित्रपट उद्योगातील प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक एसपी वेंकटेश यांचं वयाच्या 70व्या वर्षी निधन झालंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 5:20 PM IST
चेन्नई : 90च्या दशकात मल्याळम चित्रपट संगीताचा चेहरा असलेले संगीत दिग्दर्शक एसपी वेंकटेश यांचं निधन झालंय. ते 70 वर्षांचे होते. आज सकाळी 3 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी मल्याळम, तमिळ आणि कन्नड भाषेत 150 हून अधिक गाणी लिहिली होती. त्यांनी 'राजविन्ते मकान', 'हिटलर', 'किलुक्कम', 'मिन्नारम', 'स्पादिकम', 'इंद्रजालम', 'जॉनी वॉकर', 'कौरवर', 'नादोडी', 'ध्रुवम', 'गंधर्वम', 'पॅट्रियट' यासारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांसाठी गाणी लिहिली आहेत. 'विन्निले गंधर्वम' आणि 'सीता कल्याण वैभोगमे' यासारख्या गाण्यांमध्येही त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. एसपी. वेंकटेश हे 1986च्या 'राजविन्ते मकान' चित्रपटातील गाण्यांमुळं मल्याळी लोकांमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यांनी तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम भाषेतील अनेक चित्रपटांसाठी संगीत दिले आहेत.
मल्याळम संगीतकार एस.पी. वेंकटेश यांचं निधन : एसपी. वेंकटेश यांनी सलील चौधरी यांचे सहाय्यक म्हणून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. यानंतर ते स्वतंत्र संगीत दिग्दर्शक बनले. एसपी वेंकटेश यांचे निधन हे संगीत जगताचे मोठे नुकसान आहे. त्यांचं निधन कशामुळं झालं याबद्दल अद्याप माहिती देण्यात आली नाही. दरम्यान संगीत दिग्दर्शकानं मल्याळम चित्रपटाच्या इतिहासात एक ठसा उमटवला आहे. त्यांनी आपल्या करिअरच्या सुरुवातीला 'किलुक्कम', 'मिन्नाराम', 'जॉनी वॉकर', 'सोपानम 'आणि 'हिटलर' या तमिळ चित्रपटासाठी काम केलं होतं मात्र त्यांनी मल्याळम चित्रपटांसाठी खूप जास्त काम केलंय. एसपी वेंकटेश हे मोहनलालच्या कारकिर्दीतील प्रमुख संगीत दिग्दर्शक होते, त्यांनी 'राजविन्ते मकान' आणि 'देवासुरम' आणि 'पॅट्रियट' चित्रपटासाठी संगीत दिल्याबद्दल अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. ते 1970 पासून चित्रपट संगीत जगात सक्रिय होते.
ऑर्केस्ट्रेशन विभागात केलं काम : एसपी. वेंकटेश यांनी बालसुब्रह्मण्यम यांनी गायलेली अनेक मल्याळम हिट गाणी संगीतबद्ध केली होती. 'गंधर्वम' चित्रपटातील गाणी ही आताही खूप लोकप्रिय आहे. ते मल्याळम चित्रपटसृष्टीसाठी 1980 पासून काम करत होते. त्यांनी 'भास्करन मास्टर' आणि 'राघवन मास्टर'सह अनेक चित्रपटांच्या ऑर्केस्ट्रेशन विभागात काम केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आरोग्याच्या समस्येमुळं काम करत नव्हते. आता एसपी. वेंकटेश यांचं निधन झाल्यानंतर अनेकांनी त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे.