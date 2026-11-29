ज्येष्ठ दिग्दर्शक देश गौतम यांचे निधन; रंगभूमीपासून हिंदी चित्रपटसृष्टीपर्यंत उमटवला वेगळा ठसा!
गणिताच्या प्राध्यापकापासून ते ज्येष्ठ दिग्दर्शक होण्याचा प्रवास करून हिंदी चित्रपटसृष्टीत योगदान देणाऱ्या देश गौतम यांचे निधन झाले. जाणून घ्या, त्यांच्या कारकीर्दविषयी!
Published : November 29, 2026 at 10:51 AM IST
मुंबई- हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक आणि अभिनेते देश गौतम यांचे शनिवार, 28 नोव्हेंबर 2026 रोजी निधन झाले. ते 89 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका जुन्या आणि अनुभवी कलावंताला मुकावे लागलं आहे.
29 जुलै 1937 रोजी जन्मलेल्या देश गौतम यांनी 1970 च्या दशकापासून ते 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत दिग्दर्शक म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपले योगदान दिले. मदहोश, लगाम, काला सूरज, वक्त की पुकार, एक दिन बहू का आणि वहम यांसारख्या चित्रपटांच्या माध्यमातून त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती.
गणिताचे प्राध्यापक ते नाटकात भूमिका- देश गौतम हे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) चे माजी विद्यार्थी होते. चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वी ते चंदीगड येथील पंजाब विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. ही त्यांच्याविषयीची एक विशेष बाब म्हणावी लागेल. मात्र, रंगभूमीविषयी असलेल्या त्यांच्या प्रेमानं त्यांना अभिनय आणि चित्रपटांच्या जगाकडे आकर्षित केलं. नाटकाच्या माध्यमातून सुरू झालेला त्यांचा कलाप्रवास पुढे चित्रपट दिग्दर्शनापर्यंत पोहोचला.
मदहोशमधून दिग्दर्शक म्हणून कारकिर्देला सुरुवात- 1974 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मदहोश या चित्रपटातून त्यांनी दिग्दर्शक म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. त्यानंतर 1976 मध्ये आलेल्या लगाम या चित्रपटाने त्यांना विशेष ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटातील बिंदू यांनी साकारलेल्या भूमिकेतील एक संवाद त्यावेळी प्रचंड लोकप्रिय झाला होता. 'मैं तुझे ऐसे ज़हर से मारूँगी संगा, जो भगवान ने सिर्फ औरत को दिया है!' हा त्यांचा संवाद आणि त्यानंतरचा प्रसंग प्रेक्षकांच्या चांगलाच लक्षात राहिला. त्या काळातील मसालापटांच्या मनोरंजनप्रधान शैलीचे हे एक उत्तम उदाहरण होते.
चित्रपटांचे केलं दिग्दर्शन- काला सूरज (1985), एक और सुहागन (1990) आणि ये इश्क इश्क है (1997) यांसारख्या चित्रपटांचेही त्यांनी दिग्दर्शन केले. दिग्दर्शक म्हणून काम करताना ते सहकाऱ्यांशी अत्यंत नम्रतेने वागत असत. मोहब्बत चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान ते सहयोगी दिग्दर्शक म्हणून कार्यरत होते. रीमा राकेश नाथ (माधुरी दीक्षित यांचे स्वीय सचिव राकेश नाथ यांच्या पत्नी) दिग्दर्शन करत असताना प्रत्येक शॉटपूर्वी त्या आदरानं त्यांना, 'देशजी, ये ठीक रहेगा?' असे विचारत असत. त्यांच्याविषयीचा हा आदर त्यांच्या अनुभवाची आणि व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष देतो.
आठवण सदैव हृदयात राहील- व्यावसायिक आयुष्यासोबतच देश गौतम हे आपल्या कुटुंबासाठीही अत्यंत प्रेमळ आणि आधारवड होते. कुटुंबीयांनी प्रसिद्ध केलेल्या शोकसंदेशात त्यांचा उल्लेख प्रेमळ वडील, काळजी घेणारे सासरे, लाडके आजोबा आणि संपूर्ण कुटुंबाला मार्गदर्शन करणारा दीपस्तंभ असा केला आहे. त्यांनी आपले आयुष्य प्रतिष्ठा, माणुसकी आणि कुटुंबीयांना सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्याच्या बळावर जगले. त्यांची आठवण सदैव हृदयात राहील, अशा भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या पश्चात मुलगा मीशा गौतम, मुली तोशिबा जरीवाला आणि रुबीना गौतम, जावई दर्शन जरीवाला, सून दीपली गौतम तसेच नातू शुभम, दिव्यांश, दक्ष आणि जय असा परिवार आहे.
मालाड पश्चिम येथे पार्थिवावर होणार अंत्यसंस्कार- देश गौतम यांचे अंतिम दर्शन रविवार, 29 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता A2/56, अस्मिता ज्योती, मार्वे रोड, मालाड पश्चिम, मुंबई येथे होणार आहे. त्यानंतर दुपारी12 वाजता मालाड पश्चिम येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. देश गौतम यांची नम्रता, रंगभूमीवरील प्रेम आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील योगदान कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या निधनानं जुन्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक अनुभवी व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेलं आहे.