चित्रपटसृष्टीवर शोककळा, दिग्गज अभिनेत्री आणि गायिका सुलक्षणा पंडित यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि गायिका सुलक्षणा पंडित यांचे वयाच्या 71 व्या वर्षी निधन झालं. गुरुवारी त्यांनी मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला.
Published : November 7, 2025 at 7:27 AM IST
मुंबई : भारतीय चित्रपट चाहत्यांसाठी एक अतिशय दु:खद बातमी आहे. बॉलीवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि गायिका सुलक्षणा पंडित यांचं गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) रात्री 8 वाजता निधन झालं. त्यांनी वयाच्या 71व्या वर्षी मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. सुलक्षणा बहीण विजेता पंडित यांच्यासोबत राहत होत्या. त्या संगीतकार जोडी जतिन-ललित यांच्या बहीण होत्या. भाऊ ललित पंडित यांनी त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. ललित यांनी सांगितलं की, त्यांची बहीण सुलक्षणा पंडित यांचं 6 नोव्हेंबर रोजी रात्री 8 वाजता हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. 7 नोव्हेंबर रोजी दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील.
सुलक्षणा पंडित यांनी केवळ चित्रपटांमध्येच आपला ठसा उमटवला नाही तर त्यांच्या गायनानंही रसिकांची मने जिंकली. त्यांचा जन्म 1954 मध्ये एका प्रतिष्ठित संगीतमय कुटुंबात झाला. त्या दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांच्या भाची होत्या. सुलक्षणा यांचे बंधू जतिन-ललित ही प्रसिद्ध संगीतकार जोडी आहे.
वयाच्या नवव्या वर्षांपासून गायनाला सुरुवात : सुलक्षणा यांनी अवघ्या 9 वर्षांच्या वयात संगीताची वाट पकडली होती. 1967 मध्ये त्यांनी पार्श्वगायन गायनात पदार्पण केलं. 1975 मध्ये 'संकल्प' चित्रपटातील 'तू ही सागर है तू ही किनारा' या गाण्यासाठी त्यांना फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी अभिनयातही नशीब आजमावलं. 1970-80 च्या दशकात 'उलझन', 'संकोच', 'अपनापन' आणि 'हेरा फेरी' अशा चित्रपटांत त्यांनी काम केलं. त्यांची कारकिर्द अभिनय आणि गायन या दोन्ही क्षेत्रांत समृद्ध राहिली, पण नंतर व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यांच्या जाण्यानं चित्रपट आणि संगीत विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. सुलक्षणा पंडित यांच्या मधुर स्वरांची रसिक नेहमीच आठवण करतील.
सुलक्षणा पंडित यांनी लग्न केलं नाही : वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर सुलक्षणा पंडित यांनी कधीही लग्न केलं नाही. सुलक्षणा यांचं अभिनेता संजीव कुमार यांच्यासोबत अफेअर होतं. मात्र ही कथित प्रेमकथा अधुरीच राहीली, यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम झाल्यांचं सांगितलं जातं. योगायोग म्हणजे 1985 साली 6 नोव्हेंबरलाच संजीव कुमार यांचं निधन झालं होतं. आता त्याच दिवशी म्हणजेच, 6 नोव्हेंबरलाच सुलक्षणा यांनीही जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या जाण्यानं चित्रपट आणि संगीत विश्वाला मोठा धक्का बसला असून कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.
