शोलेतील 'जेलर' काळाच्या पडद्याआड; सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेते असरानी यांचं निधन

सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेते असरानी यांचं वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी जुहू इथल्या रुग्णालयात आज दुपारी अखेरचा श्वास घेतला.

Asrani Passed Away In Mumbai
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 9:57 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 10:22 PM IST

मुंबई : शोलेतील जेलरच्या भूमिकेला अजरामर करणारे ज्येष्ठ बॉलिवडचे हास्य अभिनेते असरानी यांचं मुंबईत निधन झालं. मागील चार दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र त्यांनी वयाच्या 84 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. असरानी यांचं पूर्ण नाव गोवर्धन आसरानी असं होतं. मात्र बॉलिवूडमध्ये केवळ आसरानी या नावानंच त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. असरानी यांनी 400 पेक्षा अधिक चित्रपटात भूमिका साकारल्या आहेत.

चार दिवसांपूर्वी केलं होतं रुग्णालयात दाखल : हास्य अभिनेते असरानी यांना 15 दिवसांपूर्वी खूप अशक्तपणा वाटत होतं. त्यांना चार दिवसांपूर्वी त्यांना रक्तस्त्रावाचा त्रास होत असल्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर जुहू इथल्या आरोग्यनिधी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी आज दुपारी तीन वाजता अखेरचा श्वास घेतला, अशी माहिती त्यांचे व्यवस्थापक बाबूभाई थिबा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

जयपूरमध्ये झाला जन्म : बॉलिवूडचे लोकप्रिय अभिनेते आसरानी यांचा असरानी यांचा जन्म जयपूरमध्ये 1 जानेवारी 1941 ला झाला. असरानी यांनी जयपूरच्या सेंट झेविअर स्कूलमधून शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी राजस्थान कॉलेजमधून पदवी पूर्ण केली. सुरुवातीला असरानी यांनी रेडिओ आर्टिस्ट म्हणून काम केलं. मात्र 1960 मध्ये त्यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. गुड्डी हा त्यांचा पहिलाच चित्रपट सुपरहिट ठरला. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. असरानी यांनी तब्बल 400 चित्रपटातून आपल्या विविधरंगी भूमिका साकरल्या आहेत.

अभिनयासोबत असरानी यांनी केलं चित्रपटांचं दिग्दर्शन : हास्य अभिनेते असरानी यांनी अनेक चित्रपटात अजरामर भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांचा शोले चित्रपटातील जेलरचा हम अंग्रेजो के जमाने के जेलर है, हा डॉयलॉग अजरामर झाला. त्यासह त्यांनी चुपके चुपके, खट्टा मिठा आदी चित्रपटातही उत्तम अभिनय केला. मात्र हास्य अभिनेता म्हणून अजरामर भूमिका साकारल्यानंतर त्यांनी काही चित्रपटाचं दिग्दर्शनही केलं. यात चला मुरारी हिरो बनने, सलाम मेमसाब, हम नही सुधरेंगे, दिल ही तो है, आदी चित्रपटांचा समावेश आहे.

काँग्रेसचं घेतलं होतं सदस्यपद : हास्य अभिनेते असरानी यांनी अनेक चित्रपटात अजरामर भूमिका केल्या आहेत. मात्र त्यासह त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा फडकावला. यात चित्रपट दिग्दर्शनासह त्यांनी काही काळ राजकारणही केलं. असरानी यांनी काँग्रेसचं सदस्यपद घेतलं होतं. मात्र राजकारणात त्यांना पाहिजे तसा जम बसवता आला आही.

