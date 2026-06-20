'पवित्र रिश्ता' फेम उषा नाडकर्णी यांनी वयाच्या 80व्या वर्षीही काम सुरू ठेवण्याबाबत केले भाष्य...
उषा नाडकर्णी यांनी 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' या रिॲलिटी शोमध्ये हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी आपल्या कामाबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 10:46 AM IST
हैदराबाद : सहा दशकांहून अधिक काळ, ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी चित्रपट, दूरदर्शन नाटक आणि रिॲलिटी शोमधून प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन केलंय. 80च्या दशकात असलेल्या या अभिनेत्रीनं मनोरंजन उद्योगातील आपल्या कामाच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला आणि सांगितलं की, त्या चौथ्या इयत्तेत असल्यापासून काम करत आहेत. 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' या रिॲलिटी शोमध्ये उषा नाडकर्णी यांनी आपल्या वैयक्तिक प्रवासाविषयी मनमोकळेपणानं सांगितलं. त्यांनी आपलं जीवन, कारकीर्द आणि वयाच्या 80व्या वर्षीही त्यांना कार्यरत ठेवणाऱ्या मानसिकतेबद्दल प्रामाणिकपणे माहिती दिली. आपल्या उल्लेखनीय प्रवासावर बोलताना त्यांनी म्हटलं, "मी चौथ्या इयत्तेत असताना अभिनय करत होते. आज मी 80 वर्षांची होत आहे, तरीही मी काम करत आहे."
अभिनयाबद्दल आवड : अभिनयाबद्दलच्या आपल्या आवडीविषयी बोलताना उषा यांनी सांगितलं, "अभिनय हे माझं काम आहे. लहानपणापासूनच मला अभिनेत्री होण्याची तीव्र इच्छा होती. मी लोकांना चित्रपटांमध्ये आणि टेलिव्हिजनवर काम करताना पाहायचे आणि मलाही तेच करायचं होतं. माझ्या आईला ही कल्पना आवडली नाही. ती शिक्षिका होती, त्यामुळं ती याच्या बाजूनं नव्हती. तिच्या दृष्टिकोनातून ती बरोबर होती. जेव्हा तुम्ही मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येता, तेव्हा तुमच्या आजूबाजूला नेहमीच असे लोक असतात जे सतत टीका-टिप्पणी करत राहतात आणि त्यांची मतं मांडत राहतात."
टीकांकडे दुर्लक्ष : यानंतर त्यांनी हेही सांगितलं की, "टीकांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करायला त्या लहानपणीच कशा शिकल्या. जगातील सर्व लोकांना मला हेच सांगायचं आहे. तुम्हाला जे काही करायचं आहे, ते तुम्ही केलंच पाहिजे. जेव्हा आपण त्या क्षेत्रात जातो, तेव्हा आपण कोणतीही चूक करू नये, आपल्या आई-वडिलांच्या नावाला डाग लागणार नाही याची काळजी घ्यावी, आणि जे योग्य आहे त्याचं पालन करावं." संभाषणादरम्यान, उषा यांनी स्वतंत्रपणे राहण्याबद्दल आणि दिनचर्या आणि शिस्त तिच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग कशी बनली आहे, याबद्दलही सांगितलं. दैनंदिन वेळापत्रकाचा तपशील सांगताना त्यांनी म्हटलं, "मी उठल्यानंतर माझे शूटिंग सुरू असते, त्यामुळं मी सकाळी पाच वाजता उठते. मी माझा स्वतःचा डबा तयार करते. मी घरून जेवण घेऊन जाते, भाजी, पोळ्या, भात, डाळ आणि ताक. एकदा का तुम्हाला कामाची सवय झाली की, तुम्ही दुसऱ्या कशाचाही विचार करत नाही. घर, काम, घर, काम."
माणूस आपल्या सवयींचा गुलाम बनतो : एकटे राहण्याबद्दल बोलताना, उषा यांनी कबूल केलं की, एक काळ असा होता जेव्हा त्यांना एकटे राहण्याची भीती वाटत होती, पण गेल्या काही वर्षांत त्या स्वीकारायला शिकल्या. ही एक सवयच झाली आहे. "माणूस आपल्या सवयींचा गुलाम बनतो. एकदा सवय लागली की, त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. पूर्वी मला भीती वाटायची. मी वॉचमनला बोलवायचे. दार उघडेपर्यंत मी तिथेच उभा राहायचे. आणि दार उघडताच, जणू एखादं भूत मला पकडायला येणार आहे, अशा आविर्भावात मी मागे वळून बघायचे. आता ही एक सवयच झाली आहे. मी आता वॉचमनला बोलवत नाही."
उषा नाडकर्णीचं काम : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं, "इंडस्ट्रीमध्ये तुमचं काम चांगलं असेल तर तुम्हाला काम मिळेल, त्याचीही खात्री नसते. आणि मी तेवढी अपेक्षा ठेवत नाही. मला संधींसाठी भीक मागण्याची सवय नाही." दरम्यान उषा नाडकर्णी यांनी 'जिस देश में गंगा रहता है', 'भूतनाथ रिटर्न्स''रुस्तम' , 'ग्रेट ग्रँड मस्ती' या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तसेच त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत देखील अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 'पवित्र रिश्ता' या टेलिव्हिजन शोमधील त्यांच्या अभिनयासाठी त्यांना प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळालं. या मालिकेत त्यांनी अंकिता लोखंडे उर्फ अर्चनाच्या ऑन-स्क्रीन सासूची आणि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत उर्फ मानवच्या ऑन-स्क्रीन आईची भूमिका साकारली होती.