मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचं निधन, अभिनेता पलाश दत्ता यांनी केलं दु:ख व्यक्त

प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचं मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी निधन झालं. आता त्यांना अनेकजण श्रद्धांजली वाहत आहेत.

Pravina deshpande Passes away
प्रविणा देशपांडे यांचं निधन (ANI)
Published : February 18, 2026 at 11:39 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेता सलमान खानच्या 'रेडी' चित्रपटातील भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचं मंगळवारी 17 फेब्रुवारी कर्करोगाशी दीर्घ लढाईनंतर निधन झाल्याचं समोर आलं आहे. त्या 60 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करून त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. त्यांनी निवेदनात असं लिहिलं आहे की, 'आम्ही तुम्हाला कळवत आहोत की, श्रीमती प्रविणा देशपांडे यांचे 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी निधन झाले.'घोषणेनंतर लगेचच, सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशन (CINTAA)नं देखील शोक व्यक्त केला. त्यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवरील पोस्टमध्ये, लिहिलं की, 'CINTAA प्रविणा देशपांडे जी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहोत.'

प्रविणा देशपांडे यांच्यावर करण्यात आले अंत्यसंस्कार : प्रविणा देशपांडे अनेक दिवसांपासून चित्रपटसृष्टीत काम करत आहे. यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपट, टेलिव्हिजन, थिएटर आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात काम केलंय. त्यांना 'रेडी'मधील त्यांच्या भूमिकेमुळं ओळख मिळाली. या चित्रपटामध्ये त्यांनी अभिनेता सलमान खानबरोबर स्क्रीन शेअर केली होती. या चित्रपटामधील त्यांची भूमिका अनेकांना आवडली होती. आता सोशल मीडियावर देखील अनेकजण त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. दरम्यान मंगळवारी दुपारी अंधेरी, मुंबई येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. माणिक तलवार दिग्दर्शित 'थँक्स मॉम' या लघुपटात प्रविणा देशपांडे यांच्याबरोबर काम करणारे अभिनेता पलाश दत्ता यांनीही सोशल मीडियावर दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आपल्या स्वतःच्या @pravinadeshpande जी - एक प्रिय व्यक्ती आणि एक प्रतिभावान अभिनेत्री - यांचे आज इतक्या सुंदर, सन्मानानं आणि नेहमी हसऱ्या चेहऱ्यानं निधन झाले! त्या आपल्या हृदयात कायम राहतील. त्यांच्या सौम्य आणि धार्मिक आत्म्याला चिरंतन स्वर्गीय शांती लाभो. त्यांच्या प्रिय आणि समर्थ कुटुंबाला हे मोठे नुकसान सहन करण्याची शक्ती देवो.'

प्रविणा देशपांडे यांचं काम : त्यांच्या व्यावसायिक प्रवासाची आठवण करून देताना दत्ता यांनी पुढं लिहिलं , 'मी प्रविणा जींना गेल्या 22 वर्षांपासून व्यावसायिकदृष्ट्या ओळखतो आणि सुमारे 19 वर्षांपूर्वी मी त्यांना प्रियांका चोप्राच्या आईच्या भूमिकेत एका टीव्ही जाहिरातीत आणि त्यानंतर काही प्रोजेक्टमध्ये कास्ट केले!' दत्ता यांनी असेही सांगितलं की, देशपांडे त्यांच्या 'थँक्स मॉम' या लघुपटात काम करत असताना कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. 'वेदनेत असताना आणि किमो सत्रांमधून जात असतानाही त्यांनी चित्रपटाचे चित्रीकरण केले आणि त्यासाठी पुरस्कार आणि प्रशंसा मिळवली. ती एका लोखंडी महिलेचे जिवंत उदाहरण होती, जिनं लवचिकता, कृपा आणि ताकदीनं कर्करोगाशी झुंज दिली! तिनं खरोखरच एक अद्भुत आणि धन्य जीवन जगले! दरम्यान चित्रपट आणि टीव्ही उद्योगातील एक प्रमुख चेहरा, प्रविणा देशपांडेनं 'एक व्हिलन', 'गब्बर इज बॅक' आणि 'परमाणु: द स्टोरी ऑफ पोखरण' यासारख्या लोकप्रिय शो आणि चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्यांनी अलीकडेच रिलीज झालेल्या इमरान हाश्मीच्या नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब'मध्ये एक छोटीशी भूमिका केली आहे.

प्रविणा देशपांडे
संपादकांची शिफारस

