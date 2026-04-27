‘तुला पाहता’मधून निशिगंधा वाड यांचं मराठी चित्रपटसृष्टीत कमबॅक!

निशिगंधा वाड या मराठी चित्रपटसृष्टीत कमबॅक करणार आहे. त्या आगामी चित्रपट ‘तुला पाहता’मध्ये महत्वाची भूमिका करणार आहे.

निशिगंधा वाड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 1:38 PM IST

हैदराबाद : तीन पिढ्यांच्या नात्यांची हळवी कहाणी आणि एकत्र कुटुंब व्यवस्थेवर आधुनिक दृष्टिकोनातून भाष्य करणारा चित्रपट 'तुला पाहता’मधील कास्टिंगची चर्चा आहे. या चित्रपटातून जेष्ठ कलाकार सतीश पुळेकर आणि इला भाटे पहिल्यांदाच एकत्र काम करणार आहे. मानसी पाटील आणि नचिकेत लेले यांची एक फ्रेश जोडी सुद्धा या चित्रपटात दिसेल. आता या सिनेमातील अजून एका मोठ्या नावाची घोषणा झाली आहे. जेष्ठ अभिनेत्री निशिगंधा वाड या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत कमबॅक करीत आहेत.

निशिगंधा वाड पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटामध्ये काम करेल : निशिगंधा वाड यांनी मराठीसह हिंदी माध्यमातही आपली ठसठशीत ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी विविध हिंदी दूरदर्शन मालिकांमध्ये आणि काही चित्रपटांत काम करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. 'मेरी गुडिया', 'कभी कभी इत्तेफाक से', 'सुमन इंदोरी' तसेच सध्या सुरु असलेल्या 'महादेव अँड सन्स' सारख्या हिंदी मालिकांमध्ये बिझी असल्यामुळं त्यांचं चित्रपटांकडे थोडे दुर्लक्ष झाले होते. परंतु मराठी चित्रपटसृष्टीत एकेकाळी आघाडीच्या अभिनेत्री म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या निशिगंधा वाड या पुन्हा एकदा एका चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत.

‘तुला पाहता’ चित्रपटात करणार महत्वाची भूमिका : ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्स निर्मित ‘तुला पाहता’ या चित्रपटातून त्या महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती मयुरा प्रधान यांनी केली असून कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शनाची धुरा देखील त्यांनीच सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूला पुष्कर झोटिंग यांचे छायांकन, रोहन प्रधान आणि रोहन गोखले यांचे संगीत, तसेच दीपाली विचारे यांचे नृत्यदिग्दर्शन लाभले आहे. सतीश पुळेकर, इला भाटे, आनंद काळे, मानसी पाटील, नचिकेत लेले, पल्लवी अजय, स्वप्नील परजणे आणि आकाश शिंदे अशा अनुभवी कलाकारांची फळी या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.

‘तुला पाहता’ चित्रपटाची कहाणी : ‘तुला पाहता’ची कथा भारतीय एकत्र कुटुंब पद्धतीभोवती फिरते. बदलत्या काळात तरुण पिढी स्वतःची ओळख आणि स्वातंत्र्य जपत असताना, नात्यांमध्ये निर्माण होणारे ताण-तणाव आणि त्यातून उभे राहणारे भावनिक संघर्ष यांचे सूक्ष्म चित्रण या चित्रपटात केले आहे. तीन पिढ्यांमधील नात्यांचा गुंता न वाढवता, तो समजूतदारपणे कसा सोडवता येतो, याचा प्रवास या कथेतून उलगडतो.

निशिगंधा वाड व्यक्त केल्या भावना : या भूमिकेबद्दल बोलताना निशिगंधा वाड यांनी सांगितलं की, चित्रपटाची कथा अत्यंत सध्याच्या काळाशी सुसंगत आहे. पिढ्यांमधील नात्यांची गुंतागुंत सहजपणे मांडण्याची शैली त्यांना भावली. दिग्दर्शिका मयुरा प्रधान यांनी आग्रह केल्यामुळं त्यांनी हा प्रकल्प स्वीकारला आणि कथानक ऐकल्यानंतर लगेचच या चित्रपटाचा भाग होण्याचा निर्णय घेतला. इतक्या वर्षांनंतर पुन्हा मराठी चित्रपटात काम करण्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. वेगळा विषय, प्रभावी अभिनय आणि भावनिक मांडणी यामुळं ‘तुला पाहता’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

